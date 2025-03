En un mundo donde la inmediatez es importante, aplicaciones como Zelle han revolucionado la forma en que realizamos pagos y transferencias de dinero. Ya sea para dividir la cuenta de una cena, pagarle a una niñera o enviar un regalo de última hora, Zelle se ha convertido en una herramienta indispensable para millones de usuarios en Estados Unidos. Sin embargo, como toda plataforma financiera, cuenta con límites de transferencia que debes conocer para evitar inconvenientes.

Zelle opera a través de una amplia red de bancos asociados, permitiendo que sus clientes accedan a la herramienta directamente desde la banca en línea o la aplicación móvil de su entidad financiera. Para quienes no tienen acceso a Zelle a través de su banco, siempre está la opción de descargar su aplicación independiente y realizar envíos de dinero con tan solo un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.

El funcionamiento de Zelle es sencillo y práctico. Basta con ingresar la información del destinatario, especificar el monto y completar la transacción. Si la persona ya está registrada en Zelle, el dinero se deposita instantáneamente en su cuenta bancaria. En caso contrario, el destinatario recibirá una notificación con instrucciones para reclamar el pago, lo que hace que el proceso sea ágil y seguro.

Zelle es un servicio que permite enviar y recibir dinero entre cuentas bancarias de Estados Unidos (Foto: Zelle)

¿CUÁNTO PUEDES TRANSFERIR CON ZELLE?

Para quienes utilizan Zelle a través de la aplicación independiente y no desde un banco, el límite semanal estándar es de US$500. Sin embargo, es posible que puedas solicitar un aumento de tu límite semanal. Por lo tanto, es recomendable revisar las políticas de transferencia de tu banco o contactar con el servicio de atención al cliente para obtener información detallada sobre los límites aplicables.

LÍMITE DE TRANSFERENCIA DIARIO Y MENSUAL DE BANK OF AMERICA

La seguridad es un aspecto fundamental en las transacciones digitales, y por esta razón los bancos establecen límites de transferencia en Zelle. Estos límites pueden variar según la entidad financiera y dependen de factores como el tipo de cuenta, historial de pagos y saldo disponible. Existen límites diarios, semanales y mensuales que los clientes deben considerar para evitar interrupciones en sus pagos.

En el caso de los clientes de Bank of America, banco estadounidense que ofrece servicios financieros, el límite de transferencia diario es de US$3,500 y el límite de transferencia mensual es de US$20,000. Cabe mencionar que Wells Fargo maneja las mismas cifras.

Por otro lado, la entidad bancaria Chase Bank tiene un límite de transferencia diario de US$10,000; mientras que el límite de transferencia mensual no ha sido revelado. Aquí puedes encontrar información sobre bancos como Citibank, Truist, Capital One, TD Bank, BMO, First Citizens y USAA.

Zelle permite realizar transacciones de una forma rápida, segura y fácil (Foto: Zelle)

OTRAS OPCIONES PARA TRANSFERIR DINERO CON ZELLE

Si los límites de Zelle representan un obstáculo para realizar un pago grande, hay varias alternativas a considerar. Una opción es fraccionar el pago en varias transacciones a lo largo de diferentes días, asegurándose de no exceder los límites mensuales. Otra solución es utilizar aplicaciones similares como Venmo, PayPal o Cash App, que también permiten transferencias entre pares con diferentes políticas de límites.

Otra posibilidad es recurrir a una transferencia bancaria tradicional o una transferencia ACH, que pueden demorar un poco más en procesarse pero permiten el envío de cantidades más elevadas de dinero. Finalmente, para aquellos que prefieren métodos más tradicionales, la opción de emitir un cheque sigue vigente y puede ser una alternativa viable en determinadas situaciones.

