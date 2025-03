Cada vez más personas se animan a utilizar la aplicación Zelle para poder enviar y recibir dinero de forma fácil y rápida. En la actualidad, más de 2,200 bancos y cooperativas de crédito de Estados Unidos ofrecen Zelle a sus clientes a través de sus aplicaciones para la banca móvil. Una de ellas es la empresa financiera global JPMorgan Chase; sin embargo, existe un límite de transferencia diario y mensual que sus usuarios tienen que conocer.

La gran ventaja de esta herramienta es que las transacciones generalmente toman solo unos minutos y cualquier persona que use la plataforma puede enviar y recibir dinero sin cargo. Zelle utiliza el sistema Automated Clearing House (ACH) para acelerar los pagos entre cuentas bancarias. En el caso de los bancos, esa transferencia podría demorar tres días en procesarse, pero con Zelle, el dinero llega más rápido.

Recuerda que Zelle es gratuito: no cobra comisión por enviar o recibir dinero (Foto: Freepik)

¿QUÉ TAN SEGURO ES ZELLE?

Zelle es una manera segura de enviar dinero porque las transacciones no requieren que brindes información financiera confidencial. Asimismo, tu banco o cooperativa de crédito debe tener funciones de autenticación y monitoreo para ayudar a asegurar que seas tú quien autoriza los pagos.

Pero, es necesario mencionar que no tiene las mismas protecciones de pago que la gente espera de las tarjetas de crédito o débito, por lo que es recomendable usar Zelle solo para pagar a personas conocidas. Siempre trabaja con gente y empresas que son de tu confianza.

¿CUÁNTO PUEDES TRANSFERIR CON ZELLE?

Para quienes utilizan Zelle a través de la aplicación independiente y no desde un banco, el límite semanal estándar es de US$500. Sin embargo, es posible que puedas solicitar un aumento de tu límite semanal. Por lo tanto, es recomendable revisar las políticas de transferencia de tu banco o contactar con el servicio de atención al cliente para obtener información detallada sobre los límites aplicables.

Zelle es seguro porque es necesario compartir información bancaria confidencial con otras aplicaciones (Foto: Zelle)

LÍMITE DE TRANSFERENCIA DIARIO Y MENSUAL DE JPMORGAN CHASE

Los bancos establecen límites de transferencia en Zelle para garantizar la seguridad en las transacciones digitales. Estos límites pueden variar según la entidad financiera y dependen de factores como el tipo de cuenta, historial de pagos y saldo disponible. Existen límites diarios, semanales y mensuales que los clientes deben considerar para evitar interrupciones en sus pagos.

En el caso de los clientes de JPMorgan Chase, empresa financiera global, el límite de transferencia diario es de US$10,000; mientras que el límite de transferencia mensual no ha sido revelado. Aquí puedes encontrar información sobre bancos como Bank of America, Wells Fargo, Citibank, Truist, Capital One, TD Bank, BMO, First Citizens y USAA.

OTRAS ALTERNATIVAS PARA TRANSFERIR DINERO CON ZELLE

Si los límites de Zelle representan un obstáculo para realizar un pago grande, hay varias alternativas a considerar. Una opción es fraccionar el pago en varias transacciones a lo largo de diferentes días, asegurándose de no exceder los límites mensuales. Otra solución es utilizar aplicaciones similares como Venmo, PayPal o Cash App, que también permiten transferencias entre pares con diferentes políticas de límites.

Otra posibilidad es recurrir a una transferencia bancaria tradicional o una transferencia ACH, que pueden demorar un poco más en procesarse pero permiten el envío de cantidades más elevadas de dinero. Finalmente, para aquellos que prefieren métodos más tradicionales, la opción de emitir un cheque sigue vigente y puede ser una alternativa viable en determinadas situaciones.