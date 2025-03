Hoy en día, las aplicaciones de pago entre personas como Zelle han hecho que enviar dinero sea más fácil que nunca. Con un par de clics, puedes transferir dinero a un amigo, pagar una factura o incluso enviarle algo a tu familia en cuestión de minutos. Esta innovadora app es una de las opciones más populares, y si eres cliente de Wells Fargo, probablemente ya hayas usado esta herramienta o al menos estés familiarizado con ella. Sin embargo, es importante conocer los topes que vienen con el uso de ella, sobre todo cuando se trata de los límites de transferencia diarios y mensuales. Conocer ello te ahorrará más de un dolor de cabeza.

En este artículo, te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre cuánto puedes transferir a través de Zelle si eres cliente de Wells Fargo, cómo funcionan estos límites y qué opciones tienes si necesitas enviar una cantidad mayor. Porque, seamos honestos, todos hemos tenido ese momento en el que necesitamos enviar más dinero del que podemos con una sola transferencia. Así que, mejor estar preparados, ¿no?

Zelle es una red de pagos que te permite enviar dinero desde tu cuenta bancaria a la cuenta bancaria de otra persona. Este es su logo (Foto: Zelle)

LÍMITES DE TRANSFERENCIA DE ZELLE EN WELLS FARGO

Ahora bien, pasemos a lo más importante: los límites de transferencia. Como mencioné antes, la cifra máxima de transferencia de Zelle varían según el banco, y Wells Fargo no es la excepción. Si eres cliente de esta entidad financiera, debes saber que las cifras máximos de transferencia son bastante amplios en comparación con otras. Los montos máximos son los siguientes:

Límite diario: US$3,500.

Límite mensual: US$20,000.

Esto significa que, en un solo día, puedes enviar hasta US$3,500 a través de Zelle, y en un mes, hasta US$20,000. Estos límites aplican a transferencias realizadas a través de la app de Wells Fargo o en su página web, pero ten en cuenta por transacción no puede exceder la cifra mencionada.

Un cliente en un cajero automático de Wells Fargo (Foto: AFP)

¿QUÉ PASA SI NECESITAS ENVIAR MÁS DINERO?

Puede que en algún momento te encuentres con la necesidad de enviar más dinero del que Zelle permite. Esto es algo que a muchos ha sucedido en reiteradas oportunidades. A veces uno tiene que dividir montos grandes o, simplemente, la suma que necesitas transferir supera el límite. En esos casos, hay un par de alternativas que podrías considerar.

Primero, siempre puedes hacer múltiples transferencias si no te importa dividir la cantidad. Pero esto puede no ser tan práctico si necesitas enviar todo de una sola vez. Otra opción es utilizar otros métodos de pago, como transferencias bancarias tradicionales, que no suelen tener límites tan estrictos, aunque son más lentas y a menudo requieren más información.

¿CÓMO AFECTA EL LÍMITE MENSUAL?

El límite mensual de US$20,000 significa que, si eres de los que realiza transferencias frecuentes, puedes planificar cómo utilizar este tope a lo largo del mes. Si superas ese monto, deberás esperar al mes siguiente para seguir transfiriendo dinero a través de Zelle sin restricciones adicionales. Personalmente, es algo que siempre he tenido en cuenta cuando necesito hacer pagos más grandes o dividirlos entre varias transferencias. El límite mensual puede ser más flexible, ya que tienes todo el mes para distribuir esa cantidad, pero igualmente es algo que debes controlar.

CONSEJOS PARA USAR ZELLE DE MANERA EFICIENTE

Uno de los mejores consejos que puedo darte es siempre tener en mente el monto que necesitas transferir, especialmente cuando las cantidades superan los límites diarios o mensuales. Hacer transferencias grandes en una sola vez es muy conveniente, pero a veces tendrás que hacer un par de ajustes. Además, te recomiendo estar al tanto de la posibilidad de dividir tus pagos si no es urgente que todo llegue en una sola transacción.

Otro consejo es asegurarte de que las personas a las que envíes dinero también estén registradas en Zelle. Esto hace que la transferencia sea casi instantánea, algo que es súper útil cuando necesitas que el dinero llegue rápidamente.