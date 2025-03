Si eres una de las personas que utiliza el conocido sistema de pago electrónico y de transferencias de dinero Zelle, esta información es muy importante para ti, toda vez que desde el 1 de abril, algunos no podrán acceder a su aplicativo tras la implementación de varios cambios. ¿Quiénes serán los afectados y cómo no formar parte de los excluidos? En las siguientes líneas, todo lo que necesitas saber.

Zelle es un servicio que permite a un cliente transferir dinero electrónicamente a través de direcciones de correo vinculadas o números de teléfono móvil con sede en Estados Unidos. Es propiedad de Early Warning Services, una empresa privada de servicios financieros de los bancos Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, BB&T, Capital One, PNC Bank y U.S. Bank.

Hasta el 31 de marzo, los usuarios de Zelle podrán realizar sus transferencias con total normalidad, pero desde el 1 de abril no (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES NO PODRÁN USAR LA APLICACIÓN ZELLE?

Como lo mencionamos líneas arriba, desde el 1 de abril de 2025, muchas personas ya no podrán acceder a Zelle tras los cambios que implementó en su aplicativo, algo que ya había iniciado a inicios de este año cuando no permitió registrarse a los nuevos usuarios después del 8 de enero de 2025.

Pero si crees que las cosas se te facilitarán por ser un usuario de la app de Zelle desde mucho antes de esa fecha, lamentamos informarte que estás equivocado, pues solamente podrás enviar y recibir dinero hasta el 31 de marzo, luego no podrás hacerlo.

¡Tranquilo! Sí seguirás haciéndolo, aunque para lograrlo tendrás que registrarte mediante uno de los más de 2,200 bancos y cooperativas de crédito que ofrecen Zelle a través de su aplicación móvil, precisa el sitio web de este sistema de pago.

Ahora, si en caso no sabes si la entidad bancaria o financiera a la que perteneces ofrece este servicio electrónico, simplemente visita https://enroll.zellepay.com .

Y ¿qué pasa con quienes están utilizando Zelle dentro de su aplicación de banca móvil? Nada, ya que, al no haber cambios, no necesitarán realizar ninguna acción.

Cabe mencionar que los cambios que implementó Zelle se debe a que más de 2,200 bancos y cooperativas de crédito en Estados Unidos ofrecen su servicio, ya sea con su aplicación móvil o desde un sitio de banca en línea.

Zelle permite realizar transacciones de una forma rápida, segura y fácil (Foto: Zelle)