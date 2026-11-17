Es de las neoplasias más frecuente entre los hombres y sentirse bien no basta para descartar la enfermedad. El cáncer de próstata puede avanzar sin dar señales en sus primeras etapas, así como tampoco suele causar síntomas, por lo que la detección temprana siempre será la mejor forma de cuidarte. Si eres de esos varones que postergan el acudir a una cita médica o que cree que nunca padecerá algún tema oncológico, hoy te traigo información de valor sobre este mal que merece que le prestes atención. De la mano del urólogo oncólogo Víctor Destéfano te explico qué síntomas conviene consultar y por qué la decisión de hacerse pruebas debe tomarse de forma sí o sí.

La importancia del chequeo de próstata y cómo se realiza

El especialista recomienda que todos los varones comiencen sus chequeos a partir de los 50 años. Si existen antecedentes familiares de cáncer de próstata o de cáncer de mama, estos controles deberían iniciarse entre los 40 y 45 años.

“El cáncer de próstata detectado a tiempo se puede curar. No debemos esperar a que aparezcan síntomas para recién acudir a un chequeo, porque estos suelen manifestarse cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada”, agregó.

Muchos hombres desconocen los síntomas de alerta de la enfermedad, así como los métodos de detección disponibles. (Foto: Magnific)

La evaluación incluye dos pruebas que, según el experto, son complementarias y permiten obtener información distinta:

Examen de PSA: es una prueba de sangre que mide el antígeno prostático específico. Sus resultados pueden ayudar a identificar cuándo se requiere una evaluación adicional de la próstata.

es una prueba de sangre que mide el antígeno prostático específico. Sus resultados pueden ayudar a identificar cuándo se requiere una evaluación adicional de la próstata. Tacto rectal: permite al médico examinar físicamente la próstata y detectar alteraciones que incluso podrían presentarse cuando el resultado del PSA es normal. Es un procedimiento rápido, no doloroso y que no deja secuelas.

El miedo es uno de las principales razones que enfrentan los varones al considerar someterse al examen tacto rectal siendo un obstáculo significativo para la detección temprana de la enfermedad. (Foto: RDNE Stock project / Pexels)

Los síntomas cuando la enfermedad está avanzada

Cuando el cáncer de próstata comienza a producir manifestaciones, puede encontrarse en una etapa más avanzada. Entre las señales mencionadas por el especialista se encuentran sangre en la orina, dolor de espalda, dificultad para caminar o sensación de una masa o bulto.

El tratamiento dependerá de la etapa en la que se diagnostique la enfermedad. En los casos localizados, una de las alternativas es la prostatectomía radical, procedimiento que actualmente también puede realizarse mediante cirugía robótica en el Perú, con el objetivo de tratar la enfermedad procurando preservar la calidad de vida del paciente.

“La detección temprana nos permite ofrecer tratamientos con mayores posibilidades de curación y procurar que el paciente conserve su calidad de vida”, detalló el urólogo oncólogo de la Clínica Anglo Americana.

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