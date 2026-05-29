En una época donde muchas personas miden el éxito por lo que tienen en el banco, las palabras de Voltaire siguen golpeando con fuerza. El filósofo francés dejó una reflexión que, siglos después, continúa siendo incómodamente actual: “Quienes creen que el dinero lo hace todo terminan haciendo todo por dinero”. La frase no critica el dinero en sí, sino la obsesión de convertirlo en el centro absoluto de la vida.

Para Voltaire, el verdadero problema comienza cuando una persona piensa que todo puede comprarse: respeto, amor, felicidad o incluso dignidad. Cuando alguien llega a creer eso, termina tomando decisiones únicamente por interés económico, dejando de lado valores, principios y relaciones personales. Poco a poco, el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una especie de amo silencioso.

Voltaire en su escritorio con una pluma en la mano. | Crédito: Grabado de P. Baquoy, a partir de una pintura de Monsiau

La reflexión también encaja perfectamente con la realidad actual. Muchas personas viven bajo presión constante por producir más, ganar más y aparentar más. En ese proceso, algunos sacrifican tiempo con la familia, amistades sinceras o incluso su tranquilidad mental. Voltaire advertía precisamente sobre ese peligro: cuando el dinero se vuelve lo único importante, cualquier acción parece justificarse con tal de obtenerlo.

Eso no significa que buscar estabilidad económica sea algo negativo. El dinero es necesario y puede brindar oportunidades, seguridad y comodidad. Sin embargo, el filósofo invita a preguntarse hasta qué punto vale la pena convertirlo en la prioridad absoluta. Porque cuando todo gira alrededor de lo material, otras cosas esenciales empiezan a perder valor.

¿Quién fue Voltaire?

Voltaire fue un escritor, historiador y filósofo francés nacido en 1694, considerado una de las figuras más influyentes de la Ilustración. Su verdadero nombre era François-Marie Arouet, pero pasó a la historia con el seudónimo de Voltaire. A lo largo de su vida defendió la libertad de expresión, la tolerancia religiosa y el pensamiento crítico, enfrentándose en varias ocasiones al poder político y religioso de su época.

Homenaje a Voltaire en un billete bancario francés de la segunda mitad del siglo XX. | Crédito: Collection privée de Trisku

Sus ideas marcaron profundamente la filosofía moderna y ayudaron a impulsar cambios sociales y políticos en Europa. Además de sus ensayos filosóficos, escribió obras de teatro, poemas y novelas que aún siguen siendo estudiadas. Muchas de sus frases continúan vigentes porque abordan temas universales como el dinero, el poder, la libertad y la naturaleza humana.

La frase de Voltaire sigue vigente porque recuerda algo simple, pero poderoso: una vida basada únicamente en el dinero puede terminar vacía. Al final, las personas suelen recordar más el tiempo compartido, la paz interior y las experiencias vividas que la cantidad acumulada en una cuenta bancaria.

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