Una nueva medida de Walmart ha encendido las redes sociales y provocado el enojo de miles de clientes en Estados Unidos. Se trata de la implementación de una tarifa de US$6,99 para pedidos de menos de US$35 realizados a través de Walmart+ Assist, un servicio con descuento diseñado especialmente para personas de bajos ingresos que reciben asistencia gubernamental. Aunque esta política parece un simple ajuste comercial, para muchos representa un nuevo obstáculo en su ya limitada economía doméstica.

¿QUÉ ES WALMART+ ASSIST Y PARA QUÉ SIRVE?

Walmart+ Assist fue creado como una alternativa accesible al servicio premium Walmart+, permitiendo que quienes reciben beneficios como EBT o Medicaid pudieran acceder a entregas a domicilio sin costos elevados. Durante la pandemia, se eliminó el requisito de compra mínima para facilitar el acceso a productos básicos.

Sin embargo, ahora que la emergencia sanitaria ha quedado atrás, la empresa ha decidido restablecer ese mínimo, reactivando el cobro de la tarifa ‘del carrito’ para quienes no superen los US$35 por pedido.

La cadena de supermercados decidió restablecer la tarifa mínima de pedido para estos beneficiarios (Foto: AFP)

LOS MOTIVOS DETRÁS DE ESTA DECISIÓN

Desde la perspectiva empresarial, Walmart argumentó que este movimiento responde a la necesidad de controlar gastos operativos. Según documentos internos citados por Reuters, los empleados deben explicar a los clientes que esta tarifa es la norma para pedidos pequeños. La compañía, que ha sido históricamente reconocida por atraer a consumidores de bajos ingresos, se enfrenta ahora a un panorama económico incierto en 2025, con clientes que reducen su consumo y buscan estirar cada dólar.

Pero más allá de las razones corporativas, la decisión ha sido vista por muchos como una forma de penalizar la pobreza. Usuarios de Reddit y otras redes sociales expresaron su indignación, afirmando que el nuevo cargo llega en un momento especialmente difícil, con precios aún elevados en alimentos y productos básicos. “Como si ya no tuviéramos suficientes preocupaciones presupuestarias”, comentó un internauta, dando voz al sentir de muchos consumidores que dependen de este servicio.

Muchos compradores en redes sociales opinaron que esta tarifa podría ser una forma en que la empresa intenta compensar los costos arancelarios (Foto: AFP)

PREOCUPACIÓN POR LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE

La medida también ha despertado un debate sobre equidad y acceso en la era del retail digital. Para personas mayores, con movilidad reducida o que viven en zonas alejadas, el servicio de entrega no es un lujo, sino una necesidad. Para ellos, este recargo puede significar tener que elegir entre pagar la tarifa o prescindir de ciertos productos esenciales.

Aunque Walmart no ha anunciado ninguna marcha atrás, el rechazo generalizado podría llevar a una revisión de la medida si la presión pública aumenta. No sería la primera vez que una política impopular es revertida gracias a la acción colectiva de los consumidores. Mientras tanto, muchos seguirán buscando alternativas para no caer en las nuevas condiciones de la tarifa ‘del carrito’.

¡No te pierdas los temas de interés en Estados Unidos!Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí.