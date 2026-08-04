El estrés de cada día no solo se acumula en los hombros o la zona cervical, sino que también se refleja en un cabello más quebradizo y apagado y en un rostro que se vuelve más sensible, irritable y reactivo. ¿Algunas vez te pusiste a pensar en todo el daño que le está ocasionando la tensión y exigencia continua a tu cuerpo? Frente a esto, la terapeuta Yohanna Ranalletta recalca que “muchas personas esperan a sentirse completamente agotadas para darse un espacio. Sin embargo, aprender a reconocer las señales del organismo y generar momentos de pausa puede ayudar a recuperar la calma antes de que la fatiga se intensifique”. Aquí te explico qué puedes hacer para recuperar el equilibrio físico y emocional.

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El impacto del estrés acumulado en tu cuerpo

Las personas deben prestar atención a señales como tensión constante en cuello y mandíbula, dolores de cabeza recurrentes, cansancio que no mejora con el descanso, cuero cabelludo más sensible o con picor, aumento de la caída al peinarse, brotes de granitos sin causa clara, enrojecimiento fácil y sensación de “piel que todo le irrita”. Estos son avisos de que el sistema está sobrecargado y de que el estrés ya está dejando huella física.

Y es que cuando los niveles de agobio se mantienen elevados, aumentan sustancias inflamatorias en el cuerpo y se altera la barrera protectora de la piel. Es por esto que generar momentos de pausa —desde una caminata corta sin el celular, unos minutos de respiración profunda o estiramientos suaves o masajes— ayuda a que el cuerpo salga del modo “alerta permanente” y recupere algo de equilibrio antes de que la fatiga se vuelva crónica.

Estos espacios de descanso reducen el nivel de cortisol, mejoran la circulación y dan a la piel y al cuero cabelludo una oportunidad para repararse, lo que con el tiempo se traduce en menos inflamación, mejor hidratación y un cabello que pierde menos fuerza.

La belleza no siempre viene de hacer más. A veces aparece cuando bajas el ritmo, respiras profundo y te das un momento para ti para así disminuir el estrés acumulado. (Foto: @alaiawellnessclub.pe / Instagram)

¿Qué hacer para recuperar el equilibrio físico y emocional?

Yohanna Ranalletta señala que no existe una alternativa universal. La elección debe considerar el estado físico, las características cutáneas, la condición de la fibra capilar y el objetivo de cada visitante. A partir de ello, comparte tres opciones que pueden incorporarse a una estrategia de autocuidado.

1. Cuando la fatiga se concentra en el cuerpo

Las jornadas extensas, el trabajo sedentario, los viajes o la actividad física pueden generar pesadez y rigidez. Frente a ello, Ranalletta recomienda elegir terapias que combinen distintos estímulos y favorezcan una recuperación integral.

“Un masaje no debería entenderse únicamente como una pausa placentera. Según la técnica utilizada y la condición de quien lo recibe, puede contribuir a disminuir la tensión, facilitar la desconexión y devolver una mayor sensación de ligereza”, comenta la terapeuta de Alaïa Wellness Club. Algunas propuestas incorporan tecnología sensorial mediante calor, vibración, sonido y movimiento acuático. “La integración de estos elementos genera un entorno envolvente. Incluso una sola sesión puede brindar alivio cuando existe cansancio acumulado y se busca recuperar energía en poco tiempo”.

2. Cuando el cabello pierde brillo y suavidad

La radiación solar, los cambios de clima, el contacto con la sal o el cloro y el uso frecuente de herramientas térmicas pueden alterar la fibra capilar. Antes de elegir un protocolo, la especialista recomienda identificar si existe resequedad, falta de luminosidad, quiebre o dificultad para peinarla.

“El abordaje no debería ser igual para todos. Una evaluación previa permite seleccionar fórmulas y maniobras de acuerdo con las características de cada cabello. Así, el tratamiento responde a una condición específica y no se limita a generar un cambio visual inmediato”, indica.

Los servicios profesionales pueden combinar productos especializados con métodos de aplicación orientados a aportar nutrición, mejorar la manejabilidad y devolver movimiento.

Tu cuero cabelludo también necesita cuidado. La radiofrecuencia capilar estimula la circulación, fortalece el folículo y ayuda a revitalizar el cabello desde la raíz. Un tratamiento pensado para cuidar, nutrir y devolver bienestar a tu cuero cabelludo. (Foto: @alaiawellnessclub.pe / Instagram)

3. Cuando el rostro luce apagado o presenta sensibilidad

“Cuando existe irritación, rosácea o una mayor reactividad, conviene priorizar protocolos suaves y adaptados. No todas las técnicas son adecuadas para cada caso, y una valoración inicial permite determinar qué recursos pueden aportar mayor confort”, explica.

Las maniobras manuales, los instrumentos fríos y técnicas como el gua sha pueden incorporarse según las características identificadas. “La finalidad no debería ser transformar las facciones de manera inmediata, sino acompañar sus procesos naturales, aportar frescura y favorecer una apariencia descansada”, señala la especialista del espacio que reúne terapias corporales con tecnología sensorial, rituales capilares profesionales y protocolos faciales adaptados.

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