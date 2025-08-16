Un duelo de depredadores y de mucha garra. Las Águilas del Club América miden fuerzas frente a su similar de los Tigres de la UANL en el mejor partido de la Jornada 5 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025 a disputarse este sábado 16 de agosto (19:00 horas del Tiempo de Centro; 9 pm ET / 6 pm PT) desde el Estadio Universitario de Nueva León (México). ¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial del cotejo para los hinchas del fútbol mexicano se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY y el sitio web de TV Azteca Deportes Network.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, América vs. Tigres UANL por Liga MX 2025?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre América y Tigres por la Liga MX 2025. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO GRATIS, América vs. Tigres UANL por la Liga MX 2025?

Para ver el partido entre América y Tigres UANL correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga MX 2025, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

América vs. Tigres: horario, TV y dónde ver en vivo por la Liga MX 2025

Fecha : Sábado 16 de agosto de 2025

: Sábado 16 de agosto de 2025 Partido : Club América vs. Tigres UANL, por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga MX

: Club América vs. Tigres UANL, por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga MX TV : TV Azteca Siete (Canal 7)

: TV Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes

: Azteca Deportes Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México

Lugar: Estadio Universitario de la UANL en Nueva León, México