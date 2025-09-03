Con Argentina (35 puntos), Ecuador (25) y Brasil cumpliendo el calendario ya clasificados, con Uruguay y Paraguay, ambos con 24 unidades, casi inalcanzables; Colombia y Bolivia se ven obligados a sumar una victoria para mantener sus chances de alcanzar un cupo al próximo Mundial 2026. El juego será este jueves 4 de septiembre, a partir de las 6:30 p.m. en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Para ver el partido en vivo online por TV y streaming, podrás hacerlo por la señal de Canal Caracol y Canal RCN. A continuación, te comparto los horarios por país.
A qué hora juega Colombia - Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026
Revisa los horarios por país, para ver el partido en vivo y online entre Colombia vs. Bolivia, este jueves 4 de septiembre desde el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
|País
|Horarios
|Argentina
|8:30 pm
|Bolivia
|7:30 pm
|Brasil
|8:30 pm
|Chile
|7:30 pm
|Colombia
|6:30 pm
|Ecuador
|6:30 pm
|Perú
|6:30 pm
|Paraguay
|8:30 pm
|Uruguay
|8:30 pm
|Venezuela
|7:30 pm
|México
|5:30 pm
|España
|1:30 am (Viernes 05/09)
|Estados Unidos
|4:30 pm PT / 5:30 pm MT / 6:30 pm CT / 7:30 pm ET
Posibles alineaciones del partido Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias
Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davison Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Kevin Castaño, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Dayron Moreno.
Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Henry Vaca; Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.