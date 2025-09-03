Con Argentina (35 puntos), Ecuador (25) y Brasil cumpliendo el calendario ya clasificados, con Uruguay y Paraguay, ambos con 24 unidades, casi inalcanzables; Colombia y Bolivia se ven obligados a sumar una victoria para mantener sus chances de alcanzar un cupo al próximo Mundial 2026. El juego será este jueves 4 de septiembre, a partir de las 6:30 p.m. en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez . Para ver el partido en vivo online por TV y streaming, podrás hacerlo por la señal de Canal Caracol y Canal RCN. A continuación, te comparto los horarios por país.

BARRANQUILLA (COLOMBIA), 04/09/2025.- Cobertura oficial de GOL Caracol TV EN VIVO GRATIS para ver el partido Colombia vs. Bolivia este jueves 4 de septiembre por la jornada 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026 desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. Foto de AIZAR RALDES para AFP / AIZAR RALDES

A qué hora juega Colombia - Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Revisa los horarios por país, para ver el partido en vivo y online entre Colombia vs. Bolivia, este jueves 4 de septiembre desde el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

País Horarios Argentina 8:30 pm Bolivia 7:30 pm Brasil 8:30 pm Chile 7:30 pm Colombia 6:30 pm Ecuador 6:30 pm Perú 6:30 pm Paraguay 8:30 pm Uruguay 8:30 pm Venezuela 7:30 pm México 5:30 pm España 1:30 am (Viernes 05/09) Estados Unidos 4:30 pm PT / 5:30 pm MT / 6:30 pm CT / 7:30 pm ET

Posibles alineaciones del partido Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davison Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Kevin Castaño, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Dayron Moreno.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Henry Vaca; Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.