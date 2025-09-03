Desde el Metropolitano Roberto Meléndez, conoce los horarios por país para ver el partido entre Colombia vs. Bolivia en vivo este jueves 04 de septiembre. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Con Argentina (35 puntos), Ecuador (25) y Brasil cumpliendo el calendario ya clasificados, con Uruguay y Paraguay, ambos con 24 unidades, casi inalcanzables; Colombia y Bolivia se ven obligados a sumar una victoria para mantener sus chances de alcanzar un cupo al próximo Mundial 2026. El juego será este jueves 4 de septiembre, a partir de las 6:30 p.m. en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Para ver el partido en vivo online por TV y streaming, podrás hacerlo por la señal de Canal Caracol y Canal RCN. A continuación, te comparto los horarios por país.

BARRANQUILLA (COLOMBIA), 04/09/2025.- Cobertura oficial de GOL Caracol TV EN VIVO GRATIS para ver el partido Colombia vs. Bolivia este jueves 4 de septiembre por la jornada 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026 desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. Foto de AIZAR RALDES para AFP
/ AIZAR RALDES

A qué hora juega Colombia - Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Revisa los horarios por país, para ver el partido en vivo y online entre Colombia vs. Bolivia, este jueves 4 de septiembre desde el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

PaísHorarios
Argentina8:30 pm
Bolivia7:30 pm
Brasil8:30 pm
Chile7:30 pm
Colombia6:30 pm
Ecuador6:30 pm
Perú6:30 pm
Paraguay8:30 pm
Uruguay8:30 pm
Venezuela7:30 pm
México5:30 pm
España1:30 am (Viernes 05/09)
Estados Unidos4:30 pm PT / 5:30 pm MT / 6:30 pm CT / 7:30 pm ET

Posibles alineaciones del partido Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davison Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Kevin Castaño, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Dayron Moreno.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Henry Vaca; Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

