Empieza una definición de infarto. Los Angeles Dodgers y New York Yankees, dos de las franquicias más populares de toda la MLB, estarán cara a cara desde este viernes 25 de octubre en la Serie Mundial 2024 . Aaron Judge y Juan Soto por el lado de los Yankees contra la nueva superestrella, Shohei Othani, de Los Angeles Dodgers. Aquí te cuento cuáles son los horarios y en qué canales podrás ver la transmisión de los Dodgers vs. Yankees.

Esta Serie Mundial 2024 generará altísima expectativa, pues hablamos de la vuelta de los Yankees a una definición (el equipo más popular de la MLB), contra el tercer equipo de mayor hinchada (los Dodgers) y que cuentan con una figura como Shohei Ohtani, considerado el mejor jugador en la actualidad. En lo que va de playoffs, el promedio de espectadores televisivos aumentó un 18%, pasando de 2,82 millones por partido el año pasado a 3,33 millones.

Aunque es improbable que esta Serie Mundial iguale la media récord -los 44,3 millones que sintonizaron la final de 1978- sí es probable que dejen muy atrás los 9,08 millones que siguieron el duelo del año pasado entre los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona.

Conoce los horarios, canales y dónde podrás ver la transmisión de Los Angeles Dodgers vs. New York Yankees, que se enfrentan este viernes 25 de octubre en el Juego 1 de la Serie Mundial de MLB. (Foto: Composición MAG)

¿A qué hora juega Dodgers vs. Yankees desde Estados Unidos?

Mira la transmisión de Los Angeles Dodgers vs. New York Yankees a partir de las 5:08 p.m. (Tiempo del Pacífico) o 8:08 p.m. (hora New York), en lo que será el Juego 1 de la Serie Mundial 2024 de la MLB. Cabe destacar que los 7 encuentros en su totalidad se disputarán en el mismo horario.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 8:08 p.m. ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:08 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:08 p.m. MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:08 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora juega Dodgers vs. Yankees desde México?

Si vives en México, mira Los Angeles Dodgers vs. New York Yankees a partir de las 6:08 p.m. (Tiempo Centro de México). Cabe destacar que esta Serie Mundial 2024 será transmitida en TV de paga y TV abierta, por lo que deberás estar atento a la programación local.

¿A qué hora juega Dodgers vs. Yankees desde Latinoamérica?

Países Horarios Argentina 9:08 p.m. Colombia 7:08 p.m. Panamá 7:08 p.m. Puerto Rico 8:08 p.m. República Dominicana 8:08 p.m. España 2:08 a.m. (26 de octubre) Perú 7:08 p.m. Venezuela 8:08 p.m.

¿En qué canales ver Dodgers vs. Yankees EN VIVO por Serie Mundial 2024?

Los principales canales de TV que transmitirán Los Angeles Dodgers vs. New York Yankees por la Serie Mundial 2024 serán FOX Deportes en USA y ESPN en el resto de Latinoamérica. Además, habrán señales de TV abierta que pasarán el Juego 1 y todos los demás enfrentamientos durante la semana.

México: Imagen TV, ESPN y Fox Sports

Imagen TV, ESPN y Fox Sports Venezuela: IVC, ESPN 2 y Univision

IVC, ESPN 2 y Univision Estados Unidos: FOX Deportes y Fox Sports

FOX Deportes y Fox Sports República Dominicana: ESPN y Fox Deportes

Además, en streaming online podrás seguirlo a través de la app oficial de FOX Deportes en Estados Unidos o Disney+ en el resto de Latinoamérica, así como también en MLB.TV, que es la plataforma de streaming oficial del torneo.