Una competencia deportiva en California terminó con una situación inesperada para varios de sus participantes. Al menos 19 corredores tuvieron que recibir asistencia médica después de la Santa Barbara Half Marathon, celebrada el domingo 8 de noviembre. Los afectados acudieron a los hospitales Santa Barbara y Goleta Valley Cottage, luego de presentar síntomas que todavía no tienen una causa determinada, según reportaron ABC 7, Los Angeles Times y Santa Barbara News-Press.

Cottage Health, el sistema hospitalario que atendió a los participantes, confirmó que recibió una cantidad de pacientes superior a la habitual después de la carrera. “Esta mañana, 19 participantes llegaron a los departamentos de emergencia de Cottage; varios de ellos presentaban síntomas similares cuya causa aún no se ha determinado. Estamos trabajando para establecer si esto se debe al calor o a otros factores”, indicó la institución en un comunicado citado por Los Angeles Times.

David Monico, director local de la competencia, ofreció algunos detalles sobre el estado de los afectados. En declaraciones al mismo medio, explicó que 15 de las personas hospitalizadas presentaban agotamiento por calor y que ninguna de ellas había sufrido lesiones graves.Asimismo, señaló que la atención médica durante este tipo de actividades deportivas no es algo completamente inusual.

“Odio usar la palabra normal, porque si tenemos que trasladar a una persona, no nos gusta; pero en muchos de estos eventos de resistencia hay traslados, especialmente durante los días más cálidos”, comentó.

Según el director local del evento, 15 de los afectados presentaban agotamiento por calor. (Foto referencial: Magnific)

Más de 7,500 personas participaron en la competencia

La media maratón contó con aproximadamente 7,500 corredores, quienes recorrieron una distancia de 13,1 millas, equivalente a unos 21 kilómetros. El evento fue organizado por el grupo Run Local y contó con el patrocinio de la marca de calzado deportivo Hoka. Para atender las necesidades de los participantes durante el trayecto, los organizadores instalaron puntos de hidratación separados por distancias de entre 1,5 y 2,5 millas.

En esas estaciones se ofrecieron agua, bebidas Voli Hydration Sunset Strawberry Lemonade y geles energéticos. También hubo diferentes aperitivos disponibles en la línea de llegada. Pese a estas medidas, varios participantes terminaron necesitando asistencia médica.

De acuerdo con ABC 7 y Santa Barbara News-Press, algunas personas fueron trasladadas en ambulancias, mientras que otras llegaron por sus propios medios o acudieron directamente a los hospitales sin necesidad de transporte médico.

La Policía recomendó a quienes se sientan mal buscar atención médica y seguir las indicaciones de los profesionales de salud. (Foto referencial: Pexels)

La Policía investiga qué provocó los síntomas de los corredores

El Departamento de Policía de Santa Bárbara abrió una investigación para esclarecer por qué tantas personas solicitaron atención médica después de finalizar la competencia. Hasta el momento, las autoridades no han establecido una causa definitiva ni confirmaron que todos los casos estén relacionados con las altas temperaturas. “La causa de los síntomas reportados no ha sido confirmada”, comunicó el departamento policial, según CBS News.

Las autoridades también aclararon que, por ahora, no existe una medida específica que deba adoptar la población en general; sin embargo, recomendaron a los participantes que experimenten malestar acudir a un centro médico y seguir las indicaciones de los profesionales sanitarios.

Además, solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre lo ocurrido o haya presentado síntomas inusuales después de la carrera se comunique con el sargento Andre Miller, a través del teléfono 805-897-2330. La investigación continúa mientras se intenta determinar qué provocó el episodio.