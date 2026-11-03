Los primeros resultados de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos del 3 de noviembre de 2026 podrían comenzar a conocerse después de las 6:00 p. m., hora del Este , cuando cierran las urnas en partes de Indiana y Kentucky. Eso equivale a las 3:00 p. m. en California. Sin embargo, no existe una hora nacional de publicación ni un momento garantizado para conocer a los ganadores.

Cabe señalar que la información de esa noche será preliminar. Cada jurisdicción incorpora votos a su propio ritmo y algunas contiendas pueden permanecer abiertas durante días. Para seguir una carrera concreta, consulta el portal de la autoridad electoral correspondiente, no solamente las proyecciones televisivas.

A qué hora comienzan los resultados de las elecciones intermedias

La jornada electoral es el martes 3 de noviembre de 2026. Los cierres escalonados permiten que empiecen a aparecer recuentos del este del país mientras todavía se vota en otros estados. Después de Indiana y Kentucky, a las 7:00 p. m. del Este llega otro grupo de cierres, con estados como Virginia y Carolina del Sur.

Cerrar las urnas no significa publicar resultados inmediatamente. Primero deben finalizar las operaciones correspondientes y transmitirse los recuentos. Además, preparar o escanear votos por correo anticipadamente no autoriza a divulgar sus resultados antes del cierre electoral. Las reglas de procesamiento varían entre estados.

Horarios aproximados para seguir resultados por estado

Esta tabla incluye los 50 estados y, por separado, Washington D. C. Agrupa las primeras referencias de cierre o publicación: no anuncia una hora oficial de resultados para cada estado.

Todas las horas están expresadas en hora del Este —EST— y del Pacífico —PST, California—. Cuando hay varios husos horarios, se indica una franja. Las excepciones de publicación confirmadas se explican después.

Estado o grupo de estados Referencia del Este Equivalente en California Indiana y Kentucky Después de 6:00–7:00 p. m. Después de 3:00–4:00 p. m. Carolina del Sur, Georgia, Vermont y Virginia Después de 7:00 p. m. Después de 4:00 p. m. Florida y Nuevo Hampshire Después de 7:00–8:00 p. m. Después de 4:00–5:00 p. m. Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental Después de 7:30 p. m. Después de 4:30 p. m. Alabama, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Misisipi, Misuri, Nueva Jersey, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island y Tennessee Después de 8:00 p. m. Después de 5:00 p. m. Kansas, Michigan, Dakota del Sur y Texas Después de 8:00–9:00 p. m. Después de 5:00–6:00 p. m. Arkansas Después de 8:30 p. m. Después de 5:30 p. m. Colorado, Iowa, Luisiana, Minnesota, Nebraska, Nuevo México, Nueva York, Wisconsin y Wyoming Después de 9:00 p. m. Después de 6:00 p. m. Dakota del Norte Desde 9:00 p. m., según anuncio estatal Desde 6:00 p. m. Arizona Después de 10:00 p. m. Después de 7:00 p. m. Montana, Nevada y Utah Después de 10:00 p. m. Después de 7:00 p. m. Idaho y Oregón Después de 10:00–11:00 p. m. Después de 7:00–8:00 p. m. California y Washington Después de 11:00 p. m. Después de 8:00 p. m. Hawái Después de medianoche del 4 de noviembre Después de 9:00 p. m. del día 3 Alaska Después de medianoche–1:00 a. m. del día 4 Después de 9:00–10:00 p. m. del día 3 Washington D. C. —no es un estado— Después de 8:00 p. m. Después de 5:00 p. m.

Por qué los primeros resultados no determinan al ganador

Los primeros lotes pueden incluir proporciones distintas de votos anticipados, presenciales o por correo. Como las normas de procesamiento difieren, dos estados con cierres similares pueden avanzar a velocidades muy diferentes. Una ventaja inicial no debe interpretarse automáticamente como una victoria.

Distingue tres conceptos: recuento parcial, proyección periodística y resultado certificado. Las autoridades siguen verificando y sumando boletas después de la noche electoral; una proyección o una concesión de derrota no reemplaza ese procedimiento oficial. Tampoco hay una hora garantizada para saber qué partido controlará el Congreso.