Consulta cuándo pueden comenzar los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos en 2026 y revisa los horarios orientativos por estado. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Consulta cuándo pueden comenzar los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos en 2026 y revisa los horarios orientativos por estado. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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Los primeros resultados de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos del 3 de noviembre de 2026 podrían comenzar a conocerse después de las 6:00 p. m., hora del Este, cuando cierran las urnas en partes de Indiana y Kentucky. Eso equivale a las 3:00 p. m. en California. Sin embargo, no existe una hora nacional de publicación ni un momento garantizado para conocer a los ganadores.

Cabe señalar que la información de esa noche será preliminar. Cada jurisdicción incorpora votos a su propio ritmo y algunas contiendas pueden permanecer abiertas durante días. Para seguir una carrera concreta, consulta el portal de la autoridad electoral correspondiente, no solamente las proyecciones televisivas.

A qué hora comienzan los resultados de las elecciones intermedias

La jornada electoral es el martes 3 de noviembre de 2026. Los cierres escalonados permiten que empiecen a aparecer recuentos del este del país mientras todavía se vota en otros estados. Después de Indiana y Kentucky, a las 7:00 p. m. del Este llega otro grupo de cierres, con estados como Virginia y Carolina del Sur.

Cerrar las urnas no significa publicar resultados inmediatamente. Primero deben finalizar las operaciones correspondientes y transmitirse los recuentos. Además, preparar o escanear votos por correo anticipadamente no autoriza a divulgar sus resultados antes del cierre electoral. Las reglas de procesamiento varían entre estados.

Horarios aproximados para seguir resultados por estado

Esta tabla incluye los 50 estados y, por separado, Washington D. C. Agrupa las primeras referencias de cierre o publicación: no anuncia una hora oficial de resultados para cada estado.

Todas las horas están expresadas en hora del Este —EST— y del Pacífico —PST, California—. Cuando hay varios husos horarios, se indica una franja. Las excepciones de publicación confirmadas se explican después.

Estado o grupo de estadosReferencia del EsteEquivalente en California
Indiana y KentuckyDespués de 6:00–7:00 p. m.Después de 3:00–4:00 p. m.
Carolina del Sur, Georgia, Vermont y VirginiaDespués de 7:00 p. m.Después de 4:00 p. m.
Florida y Nuevo HampshireDespués de 7:00–8:00 p. m.Después de 4:00–5:00 p. m.
Carolina del Norte, Ohio y Virginia OccidentalDespués de 7:30 p. m.Después de 4:30 p. m.
Alabama, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Misisipi, Misuri, Nueva Jersey, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island y TennesseeDespués de 8:00 p. m.Después de 5:00 p. m.
Kansas, Michigan, Dakota del Sur y TexasDespués de 8:00–9:00 p. m.Después de 5:00–6:00 p. m.
ArkansasDespués de 8:30 p. m.Después de 5:30 p. m.
Colorado, Iowa, Luisiana, Minnesota, Nebraska, Nuevo México, Nueva York, Wisconsin y WyomingDespués de 9:00 p. m.Después de 6:00 p. m.
Dakota del NorteDesde 9:00 p. m., según anuncio estatalDesde 6:00 p. m.
ArizonaDespués de 10:00 p. m.Después de 7:00 p. m.
Montana, Nevada y UtahDespués de 10:00 p. m.Después de 7:00 p. m.
Idaho y OregónDespués de 10:00–11:00 p. m.Después de 7:00–8:00 p. m.
California y WashingtonDespués de 11:00 p. m.Después de 8:00 p. m.
HawáiDespués de medianoche del 4 de noviembreDespués de 9:00 p. m. del día 3
AlaskaDespués de medianoche–1:00 a. m. del día 4Después de 9:00–10:00 p. m. del día 3
Washington D. C. —no es un estado—Después de 8:00 p. m.Después de 5:00 p. m.

Por qué los primeros resultados no determinan al ganador

Los primeros lotes pueden incluir proporciones distintas de votos anticipados, presenciales o por correo. Como las normas de procesamiento difieren, dos estados con cierres similares pueden avanzar a velocidades muy diferentes. Una ventaja inicial no debe interpretarse automáticamente como una victoria.

Distingue tres conceptos: recuento parcial, proyección periodística y resultado certificado. Las autoridades siguen verificando y sumando boletas después de la noche electoral; una proyección o una concesión de derrota no reemplaza ese procedimiento oficial. Tampoco hay una hora garantizada para saber qué partido controlará el Congreso.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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