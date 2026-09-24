Consulta la hora de inicio y en qué canal ver las preliminares del Mr. Olympia 2026 EN VIVO y EN DIRECTO desde México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo. (Foto:: Instagram: @wingsofstrength)
Consulta la hora de inicio y en qué canal ver las preliminares del Mr. Olympia 2026 EN VIVO y EN DIRECTO desde México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo. (Foto:: Instagram: @wingsofstrength)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El Mister Olympia 2026 convierte a Las Vegas en el gran epicentro mundial del culturismo profesional. Del 24 al 27 de septiembre, la 62.ª edición del certamen reunirá a la élite internacional del fisicoculturismo en una semana decisiva para los seguidores de este deporte, con la esperada final programada para el sábado 26. Considerado el título más prestigioso de la disciplina, el Olympia marca el punto más alto de la temporada y define quién se consagra como el mejor culturista del mundo. Conoce a qué hora y en qué canal ver las preliminares del evento en México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.

La final del Mr. Olympia 2026 —la definición de la categoría Men’s Open— se realizará el sábado 26 de septiembre en Las Vegas. Conoce todas las opciones para verlo en TV y streaming online. (Foto: Mr. Olympia / dereklunsford)
La final del Mr. Olympia 2026 —la definición de la categoría Men’s Open— se realizará el sábado 26 de septiembre en Las Vegas. Conoce todas las opciones para verlo en TV y streaming online. (Foto: Mr. Olympia / dereklunsford)
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¿A qué hora ver las preliminares del Mr. Olympia 2026?

País / zona horariaViernes 25: preliminares de 212, Classic, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia y WellnessViernes 25: preliminares de Mr. Olympia / Men’s OpenSábado 26: preliminares de Men’s Physique, Fitness, Bikini, Wheelchair y Fit Model
Las Vegas, Estados Unidos (PT)9:30 a. m.6:00 p. m.9:30 a. m.
México (CDMX, UTC-6)10:30 a. m.7:00 p. m.10:30 a. m.
Perú, Colombia, Ecuador, Panamá (UTC-5)11:30 a. m.8:00 p. m.11:30 a. m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana (UTC-4)12:30 p. m.9:00 p. m.12:30 p. m.
Chile continental (UTC-3)1:30 p. m.10:00 p. m.1:30 p. m.
Argentina, Uruguay, Paraguay (UTC-3)1:30 p. m.10:00 p. m.1:30 p. m.
Brasil (Brasilia, UTC-3)1:30 p. m.10:00 p. m.1:30 p. m.
España peninsular (CEST, UTC+2)6:30 p. m.3:00 a. m. del sábado 266:30 p. m.
Islas Canarias (WEST, UTC+1)5:30 p. m.2:00 a. m. del sábado 265:30 p. m.

El viernes a las 10:30 a.m. en México; 11:30 a. m. en Perú/Colombia/Ecuador; 12:30 p.m. Bolivia/Venezuela/Chile; 1:30 p.m. Argentina/Uruguay se realizan los preliminares de Classic Physique, 212, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia y Wellness. El sábado 26, también desde las 11:30 a. m. peruanas, se disputan los preliminares de Men’s Physique, Fitness y Bikini, además de las rondas de Wheelchair y Fit Model.

¿En qué canal ver el Mr. Olympia 2026 EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Los preliminares del Mr. Olympia 2026 se verán oficialmente online a través de OlympiaTV / Olympia Productions, con registro gratuito. La categoría principal Men’s Open (Mr. Olympia) tendrá su prejudging el viernes 25 de septiembre, integrado en la sesión de finales que empieza a las 6:00 p. m. de Las Vegas; las otras divisiones disputan sus preliminares durante el viernes y sábado.

MedioPlataforma o canalDisponibilidadQué transmiteAcceso
Streaming oficialOlympiaTV / Olympia ProductionsInternacionalCobertura de los preliminares y finales de las 12 divisiones IFBB Pro League, incluido Mr. OlympiaGratis, con registro e inicio de sesión
Streaming oficial en portuguésOlympia Productions – transmisión con comentarios brasileñosBrasil y audiencia lusófonaSeñal en vivo del Olympia, con programación y narración/comentarios orientados al público brasileñoGratis, con registro
TV por cable / señal linealNo hay un canal de TV tradicional confirmado oficialmenteLatinoamérica, España y otros paísesNo aplica: la vía oficial anunciada es digitalNo aplica
Cobertura complementariaOlympiaTV / Olympia ProductionsInternacionalCheck-ins oficiales, conferencia de prensa, Amateur Olympia, cobertura de la Expo y seminario de campeonesGratis, con registro

Participantes confirmados del Mr. Olympia 2026

Men’s Open:

  • Sergey Danilov - Rusia
  • Derek Lunsford - Estados Unidos
  • Hadi Choopan - Irán
  • Chinedu Obiekea - Emiratos Árabes Unidos
  • Michal Krizanek - Eslovaquia
  • Tonio Burton - Estados Unidos
  • Martin Fitzwater - Estados Unidos
  • Andrea Presti - Italia
  • Shaun Clarida - Estados Unidos
  • Damian Kuffel - Polonia

Men’s 212:

  • Nasser Mohammad - Kuwait
  • Zhaofeng He - China
  • Radoslav Angelov - Bulgaria
  • Keone Pearson - Estados Unidos
  • Shaun Clarida - Estados Unidos
  • Lucas Garcia - Brasil
  • Felipe Moraes - Brasil
  • Felipe Isaac Fierro Lobos - Chile
  • Yinka Majolagbe - Reino Unido
  • Ching Chieh Lin - Taiwán

Classic Physique:

  • Anton Ratushnyi - Estados Unidos
  • Andrea Mammoli - Italia
  • Ramon Rocha Queiroz - Brasil
  • Mike Sommerfeld - Alemania
  • Terrence Ruffin - Estados Unidos
  • Fabio Junio - Brasil
  • Jose Manuel Munez (Josema Beast) - España
  • Ethan Gohari - Australia
  • Prosper Nwafor - Reino Unido

Men’s Physique:

  • Kyron Holden - Estados Unidos
  • Mehdi Kabbadj - Marruecos
  • Ryan Terry - Reino Unido
  • Ali Bilal - Afganistán
  • Brandon Hendrickson - Estados Unidos
  • Andrei Deiu - Rumanía
  • Francisco Martinez - Paraguay
  • Emile Walker - Reino Unido
  • Torre Washington - Estados Unidos

Men’s Wheelchair:

  • James Berger - Estados Unidos
  • Kevin Secundino - Francia
  • Rajesh John - India
  • Gabriele Andriulli - Italia
  • Harold Kelley - Estados Unidos
  • Karol Milewski - Polonia
  • Mostafa Darvish Khezri - Irán

Women’s Ms Open:

  • Desunka Dawson - Estados Unidos
  • Andrea Shaw - Estados Unidos
  • Ashley Lynnette Jones - Estados Unidos
  • Leyvina Barros - Brasil
  • Anastasia Korableva - Rumanía

Women’s Fitness:

  • Michelle Fredua-Mensah - Reino Unido
  • Jaclyn Baker - Estados Unidos
  • Taylor Learmon - Canadá
  • Amber Steffen - Estados Unidos
  • Andrea Glass - Estados Unidos

Women’s Figure:

  • Kristina Bodnariuk - Rusia
  • Missy Truscott - Estados Unidos
  • Nadine Claudia Huber - Alemania
  • Tereza Linhartova - República Checa
  • Katja Nowack - Alemania
  • Rhea Gayle - Reino Unido
  • Lola Montez - Canadá
  • Jessica Reyes Padilla - Puerto Rico
  • Tessa Meetze - Estados Unidos
  • Lena Ramsteiner - Alemania
  • Dorethane Agathina - Alemania
  • Denise Zwinger-Tynek - Alemania
  • Dekel Quant - Bahamas
  • Jennifer Zienert - Alemania

Women’s Physique:

  • Natalia Abraham Coelho - Estados Unidos
  • Sarah Villegas - Estados Unidos
  • Zama Benta - Brasil
  • Jessica Macedo - Brasil
  • Naiana Nana - Brasil
  • Autumn Swansen - Estados Unidos
  • Trisha Pollydore - Canadá

Women’s Bikini:

  • Jordan Brannon - Estados Unidos
  • Maureen Blanquisco - Filipinas
  • Ashlyn Little – Estados Unidos
  • Jasmine Gonzalez - Estados Unidos
  • Elisa Pecini - Brasil
  • Wu Bi - China
  • Aimee Leann Delgado - Estados Unidos
  • Viktoria Csicsayova - Hungría
  • Maria Acosta - Estados Unidos
  • Megan D’Ginto - Estados Unidos
  • Sally-Anne Kato - Japón

Women’s Wellness:

  • Eduarda Bezerra - Brasil
  • Isabelle Nunes - Brasil
  • Elisa Alcantara - República Dominicana
  • Camile Luz - Brasil
  • Leonida Ciobu - Moldavia
  • Maria Rita Penteado - Estados Unidos
  • Josy Alves Macedo - Brasil
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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