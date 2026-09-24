El Mister Olympia 2026 convierte a Las Vegas en el gran epicentro mundial del culturismo profesional. Del 24 al 27 de septiembre, la 62.ª edición del certamen reunirá a la élite internacional del fisicoculturismo en una semana decisiva para los seguidores de este deporte, con la esperada final programada para el sábado 26 . Considerado el título más prestigioso de la disciplina, el Olympia marca el punto más alto de la temporada y define quién se consagra como el mejor culturista del mundo. Conoce a qué hora y en qué canal ver las preliminares del evento en México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.

La final del Mr. Olympia 2026 —la definición de la categoría Men’s Open— se realizará el sábado 26 de septiembre en Las Vegas. Conoce todas las opciones para verlo en TV y streaming online. (Foto: Mr. Olympia / dereklunsford) / Jairo Rúa

¿A qué hora ver las preliminares del Mr. Olympia 2026?

País / zona horaria Viernes 25: preliminares de 212, Classic, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia y Wellness Viernes 25: preliminares de Mr. Olympia / Men’s Open Sábado 26: preliminares de Men’s Physique, Fitness, Bikini, Wheelchair y Fit Model Las Vegas, Estados Unidos (PT) 9:30 a. m. 6:00 p. m. 9:30 a. m. México (CDMX, UTC-6) 10:30 a. m. 7:00 p. m. 10:30 a. m. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá (UTC-5) 11:30 a. m. 8:00 p. m. 11:30 a. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana (UTC-4) 12:30 p. m. 9:00 p. m. 12:30 p. m. Chile continental (UTC-3) 1:30 p. m. 10:00 p. m. 1:30 p. m. Argentina, Uruguay, Paraguay (UTC-3) 1:30 p. m. 10:00 p. m. 1:30 p. m. Brasil (Brasilia, UTC-3) 1:30 p. m. 10:00 p. m. 1:30 p. m. España peninsular (CEST, UTC+2) 6:30 p. m. 3:00 a. m. del sábado 26 6:30 p. m. Islas Canarias (WEST, UTC+1) 5:30 p. m. 2:00 a. m. del sábado 26 5:30 p. m.

El viernes a las 10:30 a.m. en México; 11:30 a. m. en Perú/Colombia/Ecuador; 12:30 p.m. Bolivia/Venezuela/Chile; 1:30 p.m. Argentina/Uruguay se realizan los preliminares de Classic Physique, 212, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia y Wellness. El sábado 26, también desde las 11:30 a. m. peruanas, se disputan los preliminares de Men’s Physique, Fitness y Bikini, además de las rondas de Wheelchair y Fit Model.

¿En qué canal ver el Mr. Olympia 2026 EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Los preliminares del Mr. Olympia 2026 se verán oficialmente online a través de OlympiaTV / Olympia Productions, con registro gratuito. La categoría principal Men’s Open (Mr. Olympia) tendrá su prejudging el viernes 25 de septiembre, integrado en la sesión de finales que empieza a las 6:00 p. m. de Las Vegas; las otras divisiones disputan sus preliminares durante el viernes y sábado.

Medio Plataforma o canal Disponibilidad Qué transmite Acceso Streaming oficial OlympiaTV / Olympia Productions Internacional Cobertura de los preliminares y finales de las 12 divisiones IFBB Pro League, incluido Mr. Olympia Gratis, con registro e inicio de sesión Streaming oficial en portugués Olympia Productions – transmisión con comentarios brasileños Brasil y audiencia lusófona Señal en vivo del Olympia, con programación y narración/comentarios orientados al público brasileño Gratis, con registro TV por cable / señal lineal No hay un canal de TV tradicional confirmado oficialmente Latinoamérica, España y otros países No aplica: la vía oficial anunciada es digital No aplica Cobertura complementaria OlympiaTV / Olympia Productions Internacional Check-ins oficiales, conferencia de prensa, Amateur Olympia, cobertura de la Expo y seminario de campeones Gratis, con registro

Participantes confirmados del Mr. Olympia 2026

Men’s Open:

Sergey Danilov - Rusia

Derek Lunsford - Estados Unidos

Hadi Choopan - Irán

Chinedu Obiekea - Emiratos Árabes Unidos

Michal Krizanek - Eslovaquia

Tonio Burton - Estados Unidos

Martin Fitzwater - Estados Unidos

Andrea Presti - Italia

Shaun Clarida - Estados Unidos

Damian Kuffel - Polonia

Men’s 212:

Nasser Mohammad - Kuwait

Zhaofeng He - China

Radoslav Angelov - Bulgaria

Keone Pearson - Estados Unidos

Shaun Clarida - Estados Unidos

Lucas Garcia - Brasil

Felipe Moraes - Brasil

Felipe Isaac Fierro Lobos - Chile

Yinka Majolagbe - Reino Unido

Ching Chieh Lin - Taiwán

Classic Physique:

Anton Ratushnyi - Estados Unidos

Andrea Mammoli - Italia

Ramon Rocha Queiroz - Brasil

Mike Sommerfeld - Alemania

Terrence Ruffin - Estados Unidos

Fabio Junio - Brasil

Jose Manuel Munez (Josema Beast) - España

Ethan Gohari - Australia

Prosper Nwafor - Reino Unido

Men’s Physique:

Kyron Holden - Estados Unidos

Mehdi Kabbadj - Marruecos

Ryan Terry - Reino Unido

Ali Bilal - Afganistán

Brandon Hendrickson - Estados Unidos

Andrei Deiu - Rumanía

Francisco Martinez - Paraguay

Emile Walker - Reino Unido

Torre Washington - Estados Unidos

Men’s Wheelchair:

James Berger - Estados Unidos

Kevin Secundino - Francia

Rajesh John - India

Gabriele Andriulli - Italia

Harold Kelley - Estados Unidos

Karol Milewski - Polonia

Mostafa Darvish Khezri - Irán

Women’s Ms Open:

Desunka Dawson - Estados Unidos

Andrea Shaw - Estados Unidos

Ashley Lynnette Jones - Estados Unidos

Leyvina Barros - Brasil

Anastasia Korableva - Rumanía

Women’s Fitness:

Michelle Fredua-Mensah - Reino Unido

Jaclyn Baker - Estados Unidos

Taylor Learmon - Canadá

Amber Steffen - Estados Unidos

Andrea Glass - Estados Unidos

Women’s Figure:

Kristina Bodnariuk - Rusia

Missy Truscott - Estados Unidos

Nadine Claudia Huber - Alemania

Tereza Linhartova - República Checa

Katja Nowack - Alemania

Rhea Gayle - Reino Unido

Lola Montez - Canadá

Jessica Reyes Padilla - Puerto Rico

Tessa Meetze - Estados Unidos

Lena Ramsteiner - Alemania

Dorethane Agathina - Alemania

Denise Zwinger-Tynek - Alemania

Dekel Quant - Bahamas

Jennifer Zienert - Alemania

Women’s Physique:

Natalia Abraham Coelho - Estados Unidos

Sarah Villegas - Estados Unidos

Zama Benta - Brasil

Jessica Macedo - Brasil

Naiana Nana - Brasil

Autumn Swansen - Estados Unidos

Trisha Pollydore - Canadá

Women’s Bikini:

Jordan Brannon - Estados Unidos

Maureen Blanquisco - Filipinas

Ashlyn Little – Estados Unidos

Jasmine Gonzalez - Estados Unidos

Elisa Pecini - Brasil

Wu Bi - China

Aimee Leann Delgado - Estados Unidos

Viktoria Csicsayova - Hungría

Maria Acosta - Estados Unidos

Megan D’Ginto - Estados Unidos

Sally-Anne Kato - Japón

Women’s Wellness:

Eduarda Bezerra - Brasil

Isabelle Nunes - Brasil

Elisa Alcantara - República Dominicana

Camile Luz - Brasil

Leonida Ciobu - Moldavia

Maria Rita Penteado - Estados Unidos

Josy Alves Macedo - Brasil