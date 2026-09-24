El Mister Olympia 2026 convierte a Las Vegas en el gran epicentro mundial del culturismo profesional. Del 24 al 27 de septiembre, la 62.ª edición del certamen reunirá a la élite internacional del fisicoculturismo en una semana decisiva para los seguidores de este deporte, con la esperada final programada para el sábado 26. Considerado el título más prestigioso de la disciplina, el Olympia marca el punto más alto de la temporada y define quién se consagra como el mejor culturista del mundo. Conoce a qué hora y en qué canal ver las preliminares del evento en México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.
¿A qué hora ver las preliminares del Mr. Olympia 2026?
|País / zona horaria
|Viernes 25: preliminares de 212, Classic, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia y Wellness
|Viernes 25: preliminares de Mr. Olympia / Men’s Open
|Sábado 26: preliminares de Men’s Physique, Fitness, Bikini, Wheelchair y Fit Model
|Las Vegas, Estados Unidos (PT)
|9:30 a. m.
|6:00 p. m.
|9:30 a. m.
|México (CDMX, UTC-6)
|10:30 a. m.
|7:00 p. m.
|10:30 a. m.
|Perú, Colombia, Ecuador, Panamá (UTC-5)
|11:30 a. m.
|8:00 p. m.
|11:30 a. m.
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana (UTC-4)
|12:30 p. m.
|9:00 p. m.
|12:30 p. m.
|Chile continental (UTC-3)
|1:30 p. m.
|10:00 p. m.
|1:30 p. m.
|Argentina, Uruguay, Paraguay (UTC-3)
|1:30 p. m.
|10:00 p. m.
|1:30 p. m.
|Brasil (Brasilia, UTC-3)
|1:30 p. m.
|10:00 p. m.
|1:30 p. m.
|España peninsular (CEST, UTC+2)
|6:30 p. m.
|3:00 a. m. del sábado 26
|6:30 p. m.
|Islas Canarias (WEST, UTC+1)
|5:30 p. m.
|2:00 a. m. del sábado 26
|5:30 p. m.
El viernes a las 10:30 a.m. en México; 11:30 a. m. en Perú/Colombia/Ecuador; 12:30 p.m. Bolivia/Venezuela/Chile; 1:30 p.m. Argentina/Uruguay se realizan los preliminares de Classic Physique, 212, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia y Wellness. El sábado 26, también desde las 11:30 a. m. peruanas, se disputan los preliminares de Men’s Physique, Fitness y Bikini, además de las rondas de Wheelchair y Fit Model.
¿En qué canal ver el Mr. Olympia 2026 EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?
Los preliminares del Mr. Olympia 2026 se verán oficialmente online a través de OlympiaTV / Olympia Productions, con registro gratuito. La categoría principal Men’s Open (Mr. Olympia) tendrá su prejudging el viernes 25 de septiembre, integrado en la sesión de finales que empieza a las 6:00 p. m. de Las Vegas; las otras divisiones disputan sus preliminares durante el viernes y sábado.
|Medio
|Plataforma o canal
|Disponibilidad
|Qué transmite
|Acceso
|Streaming oficial
|OlympiaTV / Olympia Productions
|Internacional
|Cobertura de los preliminares y finales de las 12 divisiones IFBB Pro League, incluido Mr. Olympia
|Gratis, con registro e inicio de sesión
|Streaming oficial en portugués
|Olympia Productions – transmisión con comentarios brasileños
|Brasil y audiencia lusófona
|Señal en vivo del Olympia, con programación y narración/comentarios orientados al público brasileño
|Gratis, con registro
|TV por cable / señal lineal
|No hay un canal de TV tradicional confirmado oficialmente
|Latinoamérica, España y otros países
|No aplica: la vía oficial anunciada es digital
|No aplica
|Cobertura complementaria
|OlympiaTV / Olympia Productions
|Internacional
|Check-ins oficiales, conferencia de prensa, Amateur Olympia, cobertura de la Expo y seminario de campeones
|Gratis, con registro
Participantes confirmados del Mr. Olympia 2026
Men’s Open:
- Sergey Danilov - Rusia
- Derek Lunsford - Estados Unidos
- Hadi Choopan - Irán
- Chinedu Obiekea - Emiratos Árabes Unidos
- Michal Krizanek - Eslovaquia
- Tonio Burton - Estados Unidos
- Martin Fitzwater - Estados Unidos
- Andrea Presti - Italia
- Shaun Clarida - Estados Unidos
- Damian Kuffel - Polonia
Men’s 212:
- Nasser Mohammad - Kuwait
- Zhaofeng He - China
- Radoslav Angelov - Bulgaria
- Keone Pearson - Estados Unidos
- Shaun Clarida - Estados Unidos
- Lucas Garcia - Brasil
- Felipe Moraes - Brasil
- Felipe Isaac Fierro Lobos - Chile
- Yinka Majolagbe - Reino Unido
- Ching Chieh Lin - Taiwán
Classic Physique:
- Anton Ratushnyi - Estados Unidos
- Andrea Mammoli - Italia
- Ramon Rocha Queiroz - Brasil
- Mike Sommerfeld - Alemania
- Terrence Ruffin - Estados Unidos
- Fabio Junio - Brasil
- Jose Manuel Munez (Josema Beast) - España
- Ethan Gohari - Australia
- Prosper Nwafor - Reino Unido
Men’s Physique:
- Kyron Holden - Estados Unidos
- Mehdi Kabbadj - Marruecos
- Ryan Terry - Reino Unido
- Ali Bilal - Afganistán
- Brandon Hendrickson - Estados Unidos
- Andrei Deiu - Rumanía
- Francisco Martinez - Paraguay
- Emile Walker - Reino Unido
- Torre Washington - Estados Unidos
Men’s Wheelchair:
- James Berger - Estados Unidos
- Kevin Secundino - Francia
- Rajesh John - India
- Gabriele Andriulli - Italia
- Harold Kelley - Estados Unidos
- Karol Milewski - Polonia
- Mostafa Darvish Khezri - Irán
Women’s Ms Open:
- Desunka Dawson - Estados Unidos
- Andrea Shaw - Estados Unidos
- Ashley Lynnette Jones - Estados Unidos
- Leyvina Barros - Brasil
- Anastasia Korableva - Rumanía
Women’s Fitness:
- Michelle Fredua-Mensah - Reino Unido
- Jaclyn Baker - Estados Unidos
- Taylor Learmon - Canadá
- Amber Steffen - Estados Unidos
- Andrea Glass - Estados Unidos
Women’s Figure:
- Kristina Bodnariuk - Rusia
- Missy Truscott - Estados Unidos
- Nadine Claudia Huber - Alemania
- Tereza Linhartova - República Checa
- Katja Nowack - Alemania
- Rhea Gayle - Reino Unido
- Lola Montez - Canadá
- Jessica Reyes Padilla - Puerto Rico
- Tessa Meetze - Estados Unidos
- Lena Ramsteiner - Alemania
- Dorethane Agathina - Alemania
- Denise Zwinger-Tynek - Alemania
- Dekel Quant - Bahamas
- Jennifer Zienert - Alemania
Women’s Physique:
- Natalia Abraham Coelho - Estados Unidos
- Sarah Villegas - Estados Unidos
- Zama Benta - Brasil
- Jessica Macedo - Brasil
- Naiana Nana - Brasil
- Autumn Swansen - Estados Unidos
- Trisha Pollydore - Canadá
Women’s Bikini:
- Jordan Brannon - Estados Unidos
- Maureen Blanquisco - Filipinas
- Ashlyn Little – Estados Unidos
- Jasmine Gonzalez - Estados Unidos
- Elisa Pecini - Brasil
- Wu Bi - China
- Aimee Leann Delgado - Estados Unidos
- Viktoria Csicsayova - Hungría
- Maria Acosta - Estados Unidos
- Megan D’Ginto - Estados Unidos
- Sally-Anne Kato - Japón
Women’s Wellness:
- Eduarda Bezerra - Brasil
- Isabelle Nunes - Brasil
- Elisa Alcantara - República Dominicana
- Camile Luz - Brasil
- Leonida Ciobu - Moldavia
- Maria Rita Penteado - Estados Unidos
- Josy Alves Macedo - Brasil