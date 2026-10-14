El simulacro de terremoto Great California ShakeOut 2026 se realizará este jueves 15 de octubre a las 10:15 a. m., hora del Pacífico, con la participación prevista de millones de personas en California. La iniciativa invita a residentes, estudiantes, trabajadores, empresas y organizaciones a practicar cómo protegerse durante un sismo, tanto en casa como en la escuela o el lugar de trabajo. La jornada, promovida con la participación de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES) y organizaciones de preparación sísmica, busca reforzar una respuesta esencial ante los terremotos: agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que termine el movimiento.

¿A qué hora comienza el simulacro de terremoto en California?

El Great California ShakeOut 2026 está programado para las 10:15 a. m. del jueves 15 de octubre, según la convocatoria estatal. El ejercicio puede realizarse en hogares, escuelas, oficinas, empresas y otros espacios, de acuerdo con las instrucciones de cada institución.

El simulacro es una actividad preventiva y no significa que las autoridades hayan pronosticado un terremoto para esa hora. Su objetivo es que las personas practiquen con anticipación las acciones que pueden ayudar a reducir el riesgo de lesiones cuando ocurre un movimiento sísmico real.

Las personas y organizaciones pueden consultar los recursos oficiales y las instrucciones para participar en el sitio web de Great ShakeOut: https://www.shakeout.org/california/.

¿A qué hora es el Great California ShakeOut en Los Ángeles, San Diego y otras ciudades?

El horario de referencia del simulacro estatal es las 10:15 a. m., hora del Pacífico. Estas son algunas de las principales ciudades de California donde residentes, escuelas, empresas y organizaciones pueden participar en el ejercicio.

Ciudad Fecha Hora Los Ángeles Jueves 15 de octubre 10:15 a. m. PT San Diego Jueves 15 de octubre 10:15 a. m. PT San Francisco Jueves 15 de octubre 10:15 a. m. PT Sacramento Jueves 15 de octubre 10:15 a. m. PT San José Jueves 15 de octubre 10:15 a. m. PT Fresno Jueves 15 de octubre 10:15 a. m. PT Bakersfield Jueves 15 de octubre 10:15 a. m. PT Oakland Jueves 15 de octubre 10:15 a. m. PT

La tabla recoge el horario estatal anunciado, no una confirmación independiente de cada actividad municipal. Las escuelas, empresas y organismos pueden organizar sus propios ejercicios y actividades complementarias.

¿Cómo participar en el simulacro de terremoto ShakeOut 2026?

No es necesario acudir a un evento presencial para participar en el Great California ShakeOut. Puedes realizar el ejercicio en casa, en la escuela o en el trabajo, siguiendo las recomendaciones de seguridad.

La instrucción principal es “Drop, Cover and Hold On”, que significa agacharse, cubrirse y sujetarse. Durante el simulacro, practica estos tres pasos:

Agáchate: baja al suelo sobre las manos y las rodillas para evitar que el movimiento te derribe.

baja al suelo sobre las manos y las rodillas para evitar que el movimiento te derribe. Cúbrete: si tienes cerca una mesa o un escritorio resistente, colócate debajo y protege la cabeza y el cuello.

si tienes cerca una mesa o un escritorio resistente, colócate debajo y protege la cabeza y el cuello. Sujétate: agarra el mueble de protección y permanece en esa posición hasta que termine la simulación.

Si no tienes una mesa resistente cerca, permanece agachado junto a una pared interior, lejos de las ventanas, y protege la cabeza y el cuello con los brazos.

El ejercicio busca que estas acciones se conviertan en una respuesta conocida antes de que ocurra una emergencia real.

¿Qué no debes hacer durante un terremoto?

Los funcionarios de emergencia advierten que correr hacia una puerta durante un sismo puede provocar caídas y lesiones. Las puertas también pueden abrirse o cerrarse bruscamente cuando el edificio se mueve.

Durante el simulacro, recuerda estas recomendaciones:

No corras hacia una puerta ni intentes salir del edificio mientras continúa el movimiento.

Aléjate de las ventanas y de los objetos que puedan caer.

Busca refugio bajo una mesa o un escritorio resistente, si es posible.

Mantente protegido hasta que termine el movimiento y puedas evaluar el entorno.

Las personas que utilizan sillas de ruedas o andadores también deben practicar cómo protegerse. Cuando sea posible, quienes usan sillas de ruedas deben bloquear las ruedas, cubrirse la cabeza y el cuello y sujetarse hasta que termine el movimiento.

¿Qué deben hacer los conductores durante un terremoto?

Si un terremoto ocurre mientras conduces, la recomendación es detener el vehículo en un lugar seguro, accionar el freno de estacionamiento y esperar a que termine el movimiento antes de continuar.

Evita detenerte debajo de puentes, pasos elevados, líneas eléctricas u otras estructuras que puedan representar un peligro. Cuando el temblor haya terminado, comprueba las condiciones del entorno y de la vía antes de reanudar la marcha.

¿Qué deben saber los residentes de las zonas costeras de California?

La preparación sísmica también incluye conocer las señales naturales de alerta de un posible tsunami. Un terremoto fuerte o prolongado, un rugido intenso procedente del océano o una retirada repentina del agua pueden advertir de un peligro en zonas costeras.

Si estás en una playa, un puerto o cerca de la costa y percibes estas señales, desplázate hacia el interior o hacia un terreno más elevado. No esperes a recibir una alerta oficial si observas señales naturales de peligro; sigue las indicaciones de las autoridades de emergencia.

¿Cómo prepararse antes de un terremoto en California?

El Great California ShakeOut también es una oportunidad para revisar los planes de emergencia del hogar y del lugar de trabajo. Cal OES recomienda adoptar medidas de preparación antes de que ocurra un sismo.

Estas son algunas acciones que puedes realizar:

Asegura los muebles pesados: fija estanterías, televisores y otros objetos que puedan caer durante el movimiento.

fija estanterías, televisores y otros objetos que puedan caer durante el movimiento. Prepara un kit de emergencia: incluye agua, alimentos no perecederos, medicamentos, una linterna, un botiquín y otros artículos esenciales.

incluye agua, alimentos no perecederos, medicamentos, una linterna, un botiquín y otros artículos esenciales. Establece un plan familiar: acuerda cómo comunicarse y dónde reunirse si los integrantes del hogar quedan separados.

acuerda cómo comunicarse y dónde reunirse si los integrantes del hogar quedan separados. Infórmate sobre las alertas sísmicas: conoce el sistema de alertas tempranas de California y considera utilizar la aplicación gratuita MyShake.

conoce el sistema de alertas tempranas de California y considera utilizar la aplicación gratuita MyShake. Identifica peligros en tu vivienda: revisa qué objetos podrían caer y qué riesgos puedes reducir con anticipación.

Las alertas tempranas pueden proporcionar algunos segundos de aviso antes de que llegue el movimiento fuerte, pero no garantizan que todas las personas reciban una notificación antes de que empiece a temblar.

¿Dónde registrarse para el Great California ShakeOut 2026?

La participación en el Great California ShakeOut es gratuita. Las personas, escuelas, empresas y organizaciones pueden consultar las instrucciones, los materiales educativos y los recursos de preparación en el sitio oficial:

https://www.shakeout.org/california/

El simulacro del jueves 15 de octubre permite practicar las medidas de protección y revisar los planes de emergencia. La recomendación central es recordar los tres pasos: agacharse, cubrirse y sujetarse.