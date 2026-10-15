Los ciudadanos del estado de California, Estados Unidos, participarán del simulacro de terremotos “Great ShakeOut”, programado para este jueves 15 de octubre de 2025 (10:15 am PT: hora del Pacífico) . Este evento sísmico tiene como objetivo hacer comprender a las personas sobre los riesgos que puede tener un fuerte sismo y el plan de acción que se debe tomar de inmediato para sobrevivir y ayudar a mantener a la familia a salvo.

El miércoles 14 de octubre, la gira del simulador sísmico Great California ShakeOut llegó a Los Ángeles como parte de una gira estatal previa al Great California ShakeOut. El simulador de terrenos es capaz de replicar la intensidad de un temblor de magnitud 7.0.

¿A qué hora es el ShakeOut 2026 en Los Ángeles, California?

Durante el Great California ShakeOut 2026, que se realizará el jueves 15 de octubre, los participantes practicarán la maniobra de “agacharse, cubrirse y sujetarse” a las 10:15 a. m. (hora del Pacífico). Como parte del ejercicio, los usuarios de la aplicación gratuita MyShake que cumplan las condiciones de recepción recibirán una alerta de prueba en sus teléfonos celulares. El horario de envío variará según la región.

¿Qué es la Alerta sísmica en California?

El sistema de alerta sísmica de California es el primer sistema estatal de alerta pública en Estados Unidos que brinda a los residentes de California unos segundos cruciales para actuar antes de sentir el temblor.

Es administrado por la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador (Cal OES), este sistema utiliza sensores de movimiento del suelo en todo el estado para detectar terremotos antes de que los ciudadanos y envía una notificación para que se agachen, se cubran y se sujeten con anticipación.

¿Cómo descargar la aplicación MyShake?

La aplicación MyShake es gratuita para teléfonos inteligentes que proporciona a los usuarios de iPhone y Android advertencias de audio y visuales [magnitud 4.5 o superior e intensidad III (débil) de la escala de Mercalli modificada].

Alertas de Emergencia Inalámbricas (WEA): mensajes de texto gratuitos que se envían para advertir sobre emergencias sísmicas cuando el terremoto alcanza una magnitud de 5.0 o superior y genera una intensidad de temblor IV (leve) en la escala de Mercalli modificada.

¿Por qué debes “agacharte, cubrirte y agarrarte” en el Great California ShakeOut?

Según la experiencia de los rescatistas, expertos de preparación de emergencia y muchos otros como el USGS, se recomienda a las personas “Agacharse, Cubrirse y Sujetarse” como la mejor forma, en la mayoría de las situaciones, de protegerse de un sismo.

AGÁCHESE donde esté, con sus rodillas y manos en el piso. Esta posición lo protege de ser derribado y reduce las posibilidades de ser golpeado por objetos que puedan salir volando.

CÚBRASE la cabeza y el cuello con un brazo.

Si hay una mesa o escritorio resistente cerca, gatee debajo de ella.

Si no hay refugio cerca, gatee hacia una pared que no dé al exterior.

Manténgase de rodillas; inclínese para proteger sus órganos vitales.

SUJÉTESE hasta que deje de temblar.

Bajo un refugio: Sosténgase con una mano; prepárese para moverse con su refugio si este se mueve.

Sin refugio: Cubra su cabeza y cuello con ambos brazos y manos.

¿Cómo participar en el simulacro del Great California ShakeOut?

Solo debes ingresar al portal oficial de Great ShakeOut y llenar tus datos. De esta manera, serás uno de los participantes activos en el simulacro. Recuerda que puedes hacerlo en cualquier parte del territorio de California, como en tu hogar, centro de labores u otro lugar público.

Recomendaciones para prepararse ante un fuerte sismo en California

Desarrolle o actualice sus planes individuales y familiares, incluyendo sus planes para la comunicación y sus contactos importantes.

Prepare kits de emergencia para su hogar, carro, y oficina. Recuerde hacer uno también para sus mascotas y animales de servicio. Guarde en ellos baterías adicionales y otros suministros.

Coloque su información de contacto con etiquetas en equipos adaptativos y otros dispositivos, además de instrucciones de uso, en caso de que se pierdan.

Cree espacios seguros asegurando muebles pesados y otros artículos que podrían caerse, herirlo, u obstruir su salida.

Construya un Equipo de Apoyo Personal formado por varias personas que lo puedan ayudar en caso de que lo necesite.

¡Involúcrese! Sea voluntario en el Equipo de Respuesta a Emergencias de su comunidad (CERT), o cualquier organización parecida en su área.

Si usted visita o vive cerca de la playa, familiarícese con las rutas de evacuación en caso de maremotos y aprenda qué debe hacer para protegerse.

Practique evacuaciones de maremoto con su proveedor de cuidados o equipo de apoyo personal.

Practique simulacros en su hogar, trabajo, y comunidad regularmente. Invite a su equipo de apoyo y cuidadores a practicar con usted.