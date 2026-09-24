El Mr. Olympia 2026 podrá seguirse oficialmente gratis por streaming a través de OlympiaTV y Olympia Productions , previa creación de una cuenta. Hasta el momento, la organización no ha confirmado una transmisión en TV de paga para México, Estados Unidos ni España. El certamen se celebra en Las Vegas, con las rondas preliminares de las divisiones profesionales programadas para el viernes 25 y sábado 26 de septiembre.

La final del Mr. Olympia 2026 —la definición de la categoría Men’s Open— se realizará el sábado 26 de septiembre en Las Vegas. Conoce todas las opciones para verlo en TV y streaming online. (Foto: Mr. Olympia / dereklunsford) / Jairo Rúa

¿A qué hora ver las preliminares del Mr. Olympia 2026?

Región Viernes 25: preliminares — 212, Classic Physique, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia y Wellness Viernes 25: pre-judging Mr. Olympia Open Sábado 26: preliminares — Men’s Physique, Fitness, Bikini, Wheelchair y Fit Model México noroeste — Tijuana 9:30 a. m. 6:00 p. m. 9:30 a. m. México Pacífico — Mazatlán 10:30 a. m. 7:00 p. m. 10:30 a. m. México centro — CDMX, Guadalajara, Monterrey y gran parte del país 10:30 a. m. 7:00 p. m. 10:30 a. m. México sureste — Cancún, Quintana Roo 11:30 a. m. 8:00 p. m. 11:30 a. m. Estados Unidos — hora del Pacífico 9:30 a. m. 6:00 p. m. 9:30 a. m. Estados Unidos — hora de la Montaña 10:30 a. m. 7:00 p. m. 10:30 a. m. Estados Unidos — hora Central 11:30 a. m. 8:00 p. m. 11:30 a. m. Estados Unidos — hora del Este 12:30 p. m. 9:00 p. m. 12:30 p. m. España peninsular y Baleares 6:30 p. m. 3:00 a. m. del sábado 26 6:30 p. m. Islas Canarias, España 5:30 p. m. 2:00 a. m. del sábado 26 5:30 p. m.

El primer bloque de preliminares se disputa el viernes 25 de septiembre e incluye seis divisiones: 212 Olympia, Classic Physique, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia y Wellness. Para la audiencia de México centro, el inicio está previsto a las 10:30 a. m.; para España peninsular, a las 6:30 p. m .

La ronda de comparaciones iniciales del Mr. Olympia Open tendrá lugar en la sesión nocturna del viernes. Es el bloque prioritario para quienes buscan seguir la categoría masculina absoluta: empezará a las 7:00 p. m. en Ciudad de México, 9:00 p. m. en la costa Este de Estados Unidos y 3:00 a. m. del sábado en España peninsular .

El sábado 26 se celebrarán los preliminares de Men’s Physique, Fitness, Bikini, Wheelchair y Fit Model. Los horarios se repiten respecto al bloque diurno del viernes: 10:30 a. m. en México centro, 12:30 p. m. en el Este de Estados Unidos y 6:30 p. m. en España peninsular . La señal oficial será el streaming sin costo de OlympiaTV, aunque requiere crear una cuenta antes de la emisión.

¿En qué canal ver el Mr. Olympia 2026 EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Los preliminares del Mr. Olympia 2026 se verán oficialmente online a través de OlympiaTV / Olympia Productions, con registro gratuito. La categoría principal Men’s Open (Mr. Olympia) tendrá su prejudging el viernes 25 de septiembre, integrado en la sesión de finales que empieza a las 6:00 p. m. de Las Vegas; las otras divisiones disputan sus preliminares durante el viernes y sábado.

Región Canal de TV oficial Streaming online oficial Costo y acceso Cobertura de preliminares México No hay canal de TV oficial confirmado OlympiaTV / Olympia Productions Gratis, con registro de cuenta previo Sí: preliminares de las 12 divisiones del Olympia Estados Unidos No hay canal de TV oficial confirmado OlympiaTV / Olympia Productions Gratis, con registro de cuenta previo Sí: preliminares de las 12 divisiones del Olympia España No hay canal de TV oficial confirmado OlympiaTV / Olympia Productions Gratis, con registro de cuenta previo Sí: preliminares de las 12 divisiones del Olympia

La transmisión oficial cubre las rondas de prejudging —la fase preliminar en la que los jueces realizan las comparaciones principales— y las finales de las 12 categorías. Además, OlympiaTV anuncia programación complementaria, como los check-ins de atletas, la conferencia de prensa y contenido de la Expo.