El Mr. Olympia 2026 se verá oficialmente por streaming gratis en OlympiaTV/Olympia Productions, con registro previo; no hay una señal de TV de paga oficial anunciada para México, Estados Unidos o España. (Foto: mensfitness.com)
El Mr. Olympia 2026 se verá oficialmente por streaming gratis en OlympiaTV/Olympia Productions, con registro previo; no hay una señal de TV de paga oficial anunciada para México, Estados Unidos o España. (Foto: mensfitness.com)
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El Mr. Olympia 2026 podrá seguirse oficialmente gratis por streaming a través de OlympiaTV y Olympia Productions, previa creación de una cuenta. Hasta el momento, la organización no ha confirmado una transmisión en TV de paga para México, Estados Unidos ni España. El certamen se celebra en Las Vegas, con las rondas preliminares de las divisiones profesionales programadas para el viernes 25 y sábado 26 de septiembre.

La final del Mr. Olympia 2026 —la definición de la categoría Men’s Open— se realizará el sábado 26 de septiembre en Las Vegas. Conoce todas las opciones para verlo en TV y streaming online. (Foto: Mr. Olympia / dereklunsford)
La final del Mr. Olympia 2026 —la definición de la categoría Men’s Open— se realizará el sábado 26 de septiembre en Las Vegas. Conoce todas las opciones para verlo en TV y streaming online. (Foto: Mr. Olympia / dereklunsford)
/ Jairo Rúa

¿A qué hora ver las preliminares del Mr. Olympia 2026?

RegiónViernes 25: preliminares — 212, Classic Physique, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia y WellnessViernes 25: pre-judging Mr. Olympia OpenSábado 26: preliminares — Men’s Physique, Fitness, Bikini, Wheelchair y Fit Model
México noroeste — Tijuana9:30 a. m.6:00 p. m.9:30 a. m.
México Pacífico — Mazatlán10:30 a. m.7:00 p. m.10:30 a. m.
México centro — CDMX, Guadalajara, Monterrey y gran parte del país10:30 a. m.7:00 p. m.10:30 a. m.
México sureste — Cancún, Quintana Roo11:30 a. m.8:00 p. m.11:30 a. m.
Estados Unidos — hora del Pacífico9:30 a. m.6:00 p. m.9:30 a. m.
Estados Unidos — hora de la Montaña10:30 a. m.7:00 p. m.10:30 a. m.
Estados Unidos — hora Central11:30 a. m.8:00 p. m.11:30 a. m.
Estados Unidos — hora del Este12:30 p. m.9:00 p. m.12:30 p. m.
España peninsular y Baleares6:30 p. m.3:00 a. m. del sábado 266:30 p. m.
Islas Canarias, España5:30 p. m.2:00 a. m. del sábado 265:30 p. m.

El primer bloque de preliminares se disputa el viernes 25 de septiembre e incluye seis divisiones: 212 Olympia, Classic Physique, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia y Wellness. Para la audiencia de México centro, el inicio está previsto a las 10:30 a. m.; para España peninsular, a las 6:30 p. m.

La ronda de comparaciones iniciales del Mr. Olympia Open tendrá lugar en la sesión nocturna del viernes. Es el bloque prioritario para quienes buscan seguir la categoría masculina absoluta: empezará a las 7:00 p. m. en Ciudad de México, 9:00 p. m. en la costa Este de Estados Unidos y 3:00 a. m. del sábado en España peninsular.

El sábado 26 se celebrarán los preliminares de Men’s Physique, Fitness, Bikini, Wheelchair y Fit Model. Los horarios se repiten respecto al bloque diurno del viernes: 10:30 a. m. en México centro, 12:30 p. m. en el Este de Estados Unidos y 6:30 p. m. en España peninsular. La señal oficial será el streaming sin costo de OlympiaTV, aunque requiere crear una cuenta antes de la emisión.

¿En qué canal ver el Mr. Olympia 2026 EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Los preliminares del Mr. Olympia 2026 se verán oficialmente online a través de OlympiaTV / Olympia Productions, con registro gratuito. La categoría principal Men’s Open (Mr. Olympia) tendrá su prejudging el viernes 25 de septiembre, integrado en la sesión de finales que empieza a las 6:00 p. m. de Las Vegas; las otras divisiones disputan sus preliminares durante el viernes y sábado.

RegiónCanal de TV oficialStreaming online oficialCosto y accesoCobertura de preliminares
MéxicoNo hay canal de TV oficial confirmadoOlympiaTV / Olympia ProductionsGratis, con registro de cuenta previoSí: preliminares de las 12 divisiones del Olympia
Estados UnidosNo hay canal de TV oficial confirmadoOlympiaTV / Olympia ProductionsGratis, con registro de cuenta previoSí: preliminares de las 12 divisiones del Olympia
EspañaNo hay canal de TV oficial confirmadoOlympiaTV / Olympia ProductionsGratis, con registro de cuenta previoSí: preliminares de las 12 divisiones del Olympia

La transmisión oficial cubre las rondas de prejudging —la fase preliminar en la que los jueces realizan las comparaciones principales— y las finales de las 12 categorías. Además, OlympiaTV anuncia programación complementaria, como los check-ins de atletas, la conferencia de prensa y contenido de la Expo.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC