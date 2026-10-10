Si resides en alguna ciudad ubicada al sur de California, toma en cuenta esta reciente advertencia meteorológica. Sucede que los especialistas señalaron que esta área recibirá precipitaciones importante debido a la llegada consecutiva de dos sistemas. ¿Estas precipitaciones serán capaces de ocasionar inundaciones o perjudicar el traslado durante este fin de semana? ¿Hasta cuándo durará? Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

De acuerdo a Guillermo Quiroz, meteorólogo de Telemundo 52 , estos dos sistemas meteorológicos se podrían sentir en esta área de California desde este sábado 10 de octubre. De concretarse este pronóstico, los residentes pueden percibir lluvias dispersas.

Para esta noche, la tormenta tropical Rachel traería precipitaciones ligeras y dispersas en todo la región. Si bien continuarán hasta la madrugada de este domingo 11 de octubre, estas lluvias se concentrarán en el Inland Empire y en comunidades de montaña.

Los residentes del sur de California experimentarán lluvias dispersas para este fin de semana. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

En horas de la tarde este tiempo húmedo comenzará a disminuir; sin embargo, esto no significa que el mal tiempo llegará a su fin, ya que el especialista Quiroz alertó sobre la llegada del sistema frío proveniente del Noroeste del Pacífico.

Por consecuente, el sur de California presentará un clima mayormente nublado y chubascos dispersos desde este lunes 12 de octubre a causa de este sistema. Pese a ello, no causará mayor preocupación entre los ciudadanos.

Se prevé que estas lluvias ligeras y dispersas se mantengan hasta el martes 12. Pasando este día, las temperaturas aumentarán, brindando un clima más cálido a los residentes de este área.

Esta lluvias ligeras y dispersas durarán hasta el martes 12 de octubre, según las previsiones meteorológicas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Incrementa preocupación en la costa de California

Para este nuevo inicio de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió alertas por oleaje alto e inundaciones costeras en las comunidades costeras del estado mencionado. Es importante recordar que distintas viviendas de la península de Newport Beach resultaron afectadas a causa de la subida del mar.

Ante este riesgo previsto, las autoridades municipales tomaron medidas preventivas, tales como el cierre de playas y muelles hasta nuevo aviso, y la recomendación del uso de bolsas de arena en los exteriores del hogar.