Las condiciones climáticas cambiarán de forma radical en el sur de California. En cuestión de días, el calor extremo dará paso a lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas en esta región de Estados Unidos. Ante la alerta por este cambio de tiempo, es importante que te prepares para un descenso marcado de las temperaturas, carreteras resbaladizas y posibles complicaciones por acumulación de agua. A continuación, te explicamos qué se espera en los próximos días y las recomendaciones que debes tomar en cuenta para mantenerte seguro.

El mal tiempo podría traer vientos fuertes, relámpagos peligrosos y chubascos que dificultarán la conducción en distintas zonas del sur de California (Foto: Getty Images)

¿DESDE CUÁNDO HABRÁ LLUVIAS INTENSAS Y POSIBLES TORMENTAS ELÉCTRICAS EN EL SUR DE CALIFORNIA?

Las lluvias intensas y las posibles tormentas eléctricas han puesto en alerta al sur de California. El cambio de tiempo comenzará este miércoles 21 de octubre y se intensificará entre la noche de ese día y el jueves 22. Una tormenta procedente del Pacífico provocará temperaturas más bajas, lluvias generalizadas y posibilidad de actividad eléctrica, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

“Un sistema de tormentas de intensidad moderada es cada vez más probable desde la noche del martes hasta el jueves. Además de la reducción de la visibilidad durante los chubascos, existe entre un 10% y un 20% de probabilidad de tormentas eléctricas el miércoles por la tarde y durante la noche. Estas podrían generar vientos localmente fuertes y erráticos, así como relámpagos peligrosos. Las condiciones también podrían ser favorables para la formación de trombas marinas”, precisó NWS.

Las primeras lluvias pueden llegar el miércoles por la mañana a la Costa Central y Ventura; por la tarde se extenderían hacia el condado de Los Ángeles. Para Orange, Riverside, San Bernardino y San Diego, las probabilidades aumentan especialmente desde la noche del miércoles hasta la mañana del jueves, publicó Los Angeles Times.

Si bien se espera que las precipitaciones disminuyan durante la tarde o noche del jueves, el pronóstico puede cambiar conforme se acerque el sistema.

Ante el cambio radical de clima, se recomienda seguir los avisos meteorológicos y tomar precauciones por lluvias intensas, viento y baja visibilidad (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LLUVIAS INTENSAS Y POSIBLES TORMENTAS ELÉCTRICAS

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé lluvia amplia durante miércoles y jueves. El escenario de mayor impacto contempla entre 0.5 y 1.5 pulgadas de acumulación en buena parte del área, con 1 a 3 pulgadas en laderas y estribaciones expuestas al suroeste; Los Ángeles, Ventura y el sur de Santa Bárbara podrían recibir montos más altos.

En Los Ángeles y Ventura hay una probabilidad estimada de 30% a 40% de tormentas eléctricas, con riesgo de rayos, ráfagas de viento irregulares, granizo pequeño y aguaceros fuertes de corta duración. San Diego, Orange, Riverside y San Bernardino también tienen riesgo de tormentas, estimado entre 15% y 25%, se lee en Los Angeles Times.

¿CUÁLES SON LAS ZONAS DEL SUR DE CALIFORNIA QUE SOPORTARÁN EL CAMBIO RADICAL EN EL CLIMA?

El cambio radical del clima afectará una amplia franja del sur de California, desde Santa Bárbara y Ventura hasta San Diego, incluyendo áreas costeras, valles, montañas y zonas cercanas a cicatrices de incendios. Las lluvias y tormentas se concentrarán entre el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre, detalla oficina de pronósticos del NWS en San Diego.

Zonas con mayor impacto

Zona ¿Qué se espera? Condados de Los Ángeles y Ventura Lluvia extendida, riesgo de tormentas eléctricas de 30% a 40%, inundaciones menores y posibles flujos de lodo o escombros. Costa de Malibú y montañas de Santa Mónica Vigilancia de inundación desde la tarde del miércoles hasta la tarde del jueves; incluye Malibú, Malibu Bowl, Pacific Palisades y Topanga. Laderas y estribaciones orientadas al sur Podrían registrar los acumulados más elevados, entre 1.5 y 3 pulgadas, particularmente si se desarrollan tormentas. Condado de Orange Lluvias desde el miércoles, con mayor probabilidad por la noche; hay riesgo de tormentas eléctricas durante el paso del sistema. Oeste de Riverside y San Bernardino Lluvias que se extenderán desde el miércoles y mayor actividad nocturna; las montañas del suroeste de San Bernardino pueden recibir hasta 2 pulgadas. Condado de San Diego Lluvia generalizada entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves, además de posibles tormentas eléctricas.

Áreas que requieren atención

Las comunidades cercanas a zonas quemadas recientemente —en especial en Los Ángeles y Ventura— pueden enfrentar mayor peligro de deslaves y flujos de escombros ante aguaceros intensos. En las costas de Los Ángeles y Ventura también se prevén oleaje alto y corrientes de resaca peligrosas.

“La tormenta que se encontraba frente a la costa de Oregón el 19 de octubre podría provocar hasta 1 pulgada de lluvia en gran parte del condado de Ventura a mediados de semana”, señala VC Star.

No toda la región recibirá la misma cantidad de agua: las montañas, estribaciones y lugares afectados directamente por tormentas podrían acumular más lluvia en menos tiempo que las áreas costeras o los valles, se lee en el análisis del pronóstico del área, emitido por el NWS de San Diego, a las 17:13 PDT, del 20 de octubre de 2026.

RECOMENDACIONES

Ante las lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas, lo más seguro es evitar viajes no esenciales durante los periodos de lluvia fuerte y revisar el estado de las carreteras antes de salir. Las vías pueden volverse resbaladizas, perder visibilidad y acumular agua, especialmente en zonas bajas.

Recomendaciones al conducir

Reduce la velocidad —el Manual del DMV de California aconseja bajar entre 5 y 10 mph en pavimento mojado— y deja más distancia con el vehículo de adelante.

Enciende las luces, incluso de día, para ver mejor y hacerte más visible a otros conductores.

Conduce por los carriles centrales cuando sea posible, ya que el agua tiende a acumularse en los carriles exteriores.

Evita frenar de un momento a otro, así como acelerar o realizar giros bruscos; las primeras lluvias son particularmente resbaladizas porque el agua se mezcla con aceite y suciedad de la calzada.

Si encuentras inundaciones

No trates de cruzar una calle inundada, aunque el agua parezca poca o puedas ver parte del camino.

Si la visibilidad es demasiado baja para ver con seguridad el camino y otros vehículos, detente en un lugar seguro fuera de la circulación y espera a que la lluvia disminuya.

Antes de salir

Revisa avisos meteorológicos y cierres de caminos, reserva tiempo adicional para el trayecto y lleva el teléfono cargado.