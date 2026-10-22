Las lluvias, el fuerte oleaje y el riesgo de inundaciones costeras mantienen en alerta a comunidades del sur de California. Si vives en Long Beach, es posible que te preguntes qué puedes hacer para cuidar a tu familia y preparar tu vivienda ante estas condiciones. Tener a mano información sobre los recursos disponibles puede ayudarte a organizarte y evitar contratiempos. A continuación, te contamos dónde puedes conseguir bolsas y arena, y qué precauciones conviene tomar.

Las lluvias y el oleaje elevado mantienen en alerta a Long Beach. En la imagen, equipos de trabajo construyen un dique de arena frente a una vivienda cerca de la playa de Belmont Shore, el 22 de octubre de 2026, en Long Beach, California (Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP)

TORMENTAS EN EL SUR DE CALIFORNIA: ¿DÓNDE CONSEGUIR BOLSAS Y ARENA EN LONG BEACH?

En Long Beach puedes conseguir arena y bolsas en cinco puntos habilitados por la ciudad, incluidos cuatro cuarteles de bomberos y el estacionamiento de Claremont Beach. El horario anunciado es de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., desde el 21 de octubre y durante el episodio de lluvias. Además, todas las estaciones de bomberos de los vecindarios ofrecen bolsas vacías.

Los puntos donde puedes recoger arena y bolsas en Long Beach

Punto de distribución Dirección Horario anunciado Estacionamiento de Claremont Beach —Claremont Lot— 5400 E. Ocean Blvd., Long Beach 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Estación de Bomberos 7 2295 Elm St., Long Beach 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Estación de Bomberos 12 1199 E. Artesia Blvd., Long Beach 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Estación de Bomberos 13 2475 Adriatic Ave., Long Beach 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Estación de Bomberos 14 5200 E. Eliot St., Long Beach 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Se recomienda llevar una pala u otra herramienta para llenar las bolsas. Asimismo, la ciudad ha declarado el estado de emergencia local para reforzar su capacidad de preparación y respuesta ante posibles inundaciones, erosión costera, daños a la infraestructura y otros peligros relacionados con la tormenta, señala el sitio oficial de Long Beach California.

¿Cuántas bolsas puedes llevar y qué necesitas?

Si piensas que puedes llegar con tu coche para llevarte la mayor cantidad de sacos posibles, estás equivocado. Los avisos sobre esta distribución indican un máximo de 10 bolsas para residentes de Long Beach.

OJO. Las personas que se acerquen a cualquiera de los puntos de reparto se les pedirá presentar identificación. Asimismo, se dio una advertencia: está prohibido extraer arena directamente de las playas.

Las personas con discapacidad o necesidades de accesibilidad pueden solicitar información sobre entrega a domicilio llamando al 562-570-4765, de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., publicó el sitio web My News LA.com.

Entrega de arena el sábado 24 de octubre

También se anunció un evento de distribución desde el vehículo en el campus Trades, Technology and Community Learning de Long Beach City College:

Dirección: 1305 E. Pacific Coast Highway.

1305 E. Pacific Coast Highway. Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.

sábado 24 de octubre de 2026. Horario: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Cantidad: hasta 10 sacos por vehículo, con ayuda del personal para cargarlos.

Para este evento especial se anunció que no se exigirá identificación , a diferencia de las condiciones publicadas para los puntos habituales.

Long Beach habilitó puntos para recoger bolsas y arena (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿CÓMO PROTEGERTE DE LAS TORMENTAS EN LONG BEACH?

El sitio oficial de Long Beach California recomienda a los residentes que se preparen para las tormentas de la siguiente manera:

Preparar un kit de emergencia con agua, alimentos, medicamentos, linternas, pilas y otros suministros esenciales.

Identificar las zonas alrededor de su casa o negocio que puedan ser vulnerables a las inundaciones y tomar medidas para protegerlas (con sacos de arena, asegurar con maderas las ventanas)

Asegurar los muebles de exterior y otros objetos sueltos antes de que lleguen los fuertes vientos.

Mantener las hojas, la basura y otros desechos fuera de los desagües pluviales.

Prepararse para posibles cortes de energía cargando sus dispositivos electrónicos y teniendo iluminación de emergencia disponible.

Mantenerse alejado de los cables eléctricos caídos, los árboles derribados y las calles inundadas.

No conducir por calles inundadas.

Evitar acercarse al oleaje y respetar las restricciones de acceso en la costa.

Elaborar un plan de emergencia familiar que incluya cómo se comunicarán y adónde irán si fuera necesaria una evacuación.

Registrarse para recibir alertas de emergencia en www.alertlb.com y seguir las fuentes de información oficiales de la ciudad.

Las autoridades advierten sobre corrientes de resaca, erosión de playas y posibles desbordamientos de marea en la península (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿QUÉ RIESGOS HAY POR LAS LLUVIAS Y EL OLEAJE?

La actualización municipal prevé lluvia y posibles tormentas eléctricas hasta las 11:00 p.m. del jueves 22 de octubre. También informa de un aviso por condiciones peligrosas en las playas hasta las 3:00 p.m. del viernes 23, con olas de 3 a 6 pies —aproximadamente de 0.9 a 1.8 metros —, corrientes de retorno peligrosas, erosión y posibles desbordamientos del mar. Estos plazos pueden cambiar con nuevas actualizaciones.

Las zonas bajas de Península, Naples Island y Alamitos Bay están entre las áreas señaladas por riesgo de inundación costera. También puede acumularse agua en calles y sectores con drenaje deficiente. Esto no significa que toda Long Beach esté bajo una orden de evacuación.

Condición Pronóstico o riesgo Vigencia o período Aviso de peligros en la playa Corrientes de resaca peligrosas y olas rompientes por el oleaje elevado. Hasta las 3:00 p. m. del viernes 23 de octubre. Oleaje elevado Olas de 3 a 6 pies. La ciudad insiste en mantener la precaución mientras continúen las advertencias de oleaje fuerte. Durante el período del aviso costero. Posibles impactos costeros Erosión de la playa y desbordamientos de marea a lo largo de la península. Durante el episodio de oleaje elevado. Lluvias y viento Lluvias con posibles ráfagas de viento de hasta 15 mph. A partir del miércoles 21 de octubre. Chubascos y tormentas eléctricas Posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Después de las 11:00 p.m. del miércoles 21 de octubre. Continuación de las lluvias Lluvias y posibles tormentas eléctricas acompañadas de ráfagas de viento. Hasta las 11:00 p. m. del jueves 22 de octubre.