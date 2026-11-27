Las playas de California registran la aparición de especies marinas poco habituales que han llamado la atención de los científicos. Las aguas más cálidas asociadas con el fenómeno de El Niño estarían favoreciendo la llegada de serpientes marinas de vientre amarillo y la presencia de nidos de tortugas golfinas, dos hallazgos poco frecuentes en la costa del sur del estado. Ante esta situación, especialistas del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles pidieron a los bañistas colaborar con la identificación y el reporte de estos animales, especialmente durante los próximos días, cuando las mareas podrían facilitar nuevos avistamientos.

La advertencia se produjo después de que una serpiente marina de vientre amarillo llegara a la orilla durante el último fin de semana. Según el museo, se trata del octavo ejemplar de esta especie registrado en el sur de California. Además, investigadores identificaron un sitio de anidación de tortugas golfinas en una playa del condado de Santa Bárbara, considerado el más septentrional y temprano documentado hasta ahora en California.

¿Por qué están apareciendo serpientes marinas venenosas en California?

Los científicos relacionan estos avistamientos con el calentamiento inusual del océano asociado con El Niño. Las temperaturas más elevadas pueden atraer a las serpientes marinas de vientre amarillo hacia corrientes que normalmente no frecuentan, pero que durante el invierno pueden volverse demasiado frías para su supervivencia.

Estos reptiles son propios de aguas tropicales y su presencia en las costas del sur de California es poco común. Por eso, cada nuevo ejemplar representa una oportunidad para que los especialistas estudien sus desplazamientos y las condiciones oceánicas que permiten su llegada.

Según informó NBC Los Angeles, el curador de Herpetología del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, Greg Pauly, junto con colaboradores del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, también participa en el seguimiento de estos fenómenos.

El Niño podría favorecer nuevos avistamientos en California durante las próximas semanas. | Crédito: California State Parks, Orange Coast District

¿Qué deben hacer los bañistas si encuentran una serpiente marina?

El museo pidió a las personas que caminan por las playas que observen con atención la línea que deja la marea alta. Si encuentran una serpiente marina de vientre amarillo, deben evitar tocarla o intentar devolverla al agua, ya que es una especie venenosa.

Las recomendaciones son las siguientes:

No tocar al animal: aunque parezca inmóvil o sin vida, debe mantenerse una distancia prudente.

aunque parezca inmóvil o sin vida, debe mantenerse una distancia prudente. Tomar fotografías desde lejos: las imágenes pueden ayudar a los especialistas a identificar la especie y documentar el hallazgo.

las imágenes pueden ayudar a los especialistas a identificar la especie y documentar el hallazgo. Avisar a los salvavidas: se debe comunicar el avistamiento a los equipos de vigilancia de la playa.

se debe comunicar el avistamiento a los equipos de vigilancia de la playa. No intentar manipularla: tampoco se debe intentar capturarla ni trasladarla.

Los investigadores también recomendaron prestar atención al horario de las mareas. Greg Pauly explicó que el mejor momento para buscar estos animales es al menos una hora y media después de la marea alta, cuando pueden quedar ejemplares expuestos en la arena.

California registra nidos de tortugas golfinas en zonas poco habituales. | Crédito: NHMLAC / Facebook

¿También encontraron nidos de tortugas marinas en California?

Sí. Los investigadores identificaron un sitio de anidación de tortugas golfinas (olive ridley sea turtles) en una playa del condado de Santa Bárbara. El museo señaló que se trata del registro de anidación más septentrional y temprano documentado hasta ahora en California.

Si los bañistas encuentran una tortuga marina anidando o huevos que hayan quedado expuestos por la erosión de la playa, deben avisar a los salvavidas locales. Si no hay personal disponible, pueden comunicarse con la línea de atención de tortugas marinas de NOAA California al 562-506-4315 o utilizar el formulario de reporte de avistamientos de tortugas marinas de la costa oeste.

¿Hasta cuándo podrían aparecer serpientes marinas en las playas de California?

El museo advirtió que las mareas altas previstas hasta el domingo 29 de noviembre representan una oportunidad para que nuevas serpientes marinas lleguen a la costa o queden expuestos nidos de tortugas que todavía no habían sido identificados.

Además, los científicos señalaron otros dos periodos en los que podrían registrarse más avistamientos de serpientes marinas:

Periodo Posibilidad de avistamientos Hasta el domingo 29 de noviembre Las mareas altas podrían acercar serpientes marinas a la orilla o exponer nidos Del 4 al 11 de diciembre Nueva ventana de posible actividad Del 20 al 27 de diciembre Otro periodo en el que podrían aparecer ejemplares

Finalmente, las autoridades y los especialistas recomendaron evitar las zonas afectadas por mareas altas, mantenerse alerta ante las olas inesperadas y respetar los cierres por inundaciones costeras. La colaboración de los bañistas permitirá reunir información sobre la presencia de estas especies poco habituales y contribuir a su seguimiento científico.