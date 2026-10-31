La celebración de Halloween en California podría tener un invitado inesperado que obligaría a miles de familias a cambiar sus planes. Las personas que salgan a pedir dulces, participen en fiestas al aire libre o acompañen a sus hijos por las calles del sur del estado tendrían que prepararse para un escenario poco favorable: la lluvia. Aunque las precipitaciones no llegarían con la misma intensidad a todas las localidades, los pronósticos anticipan que el momento más complicado coincidiría con la noche del sábado 31 de octubre, justo cuando se espera una mayor actividad por la festividad.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Los Ángeles advirtió sobre las condiciones húmedas que podrían afectar las actividades al aire libre durante Halloween. Los meteorólogos señalaron que las precipitaciones aumentarían durante la tarde y la noche del sábado, por lo que recomendaron tener preparados planes alternativos para las celebraciones.

Las lluvias en el sur de California aumentarían durante la noche del sábado 31 de octubre. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué zonas del sur de California podrían tener lluvias durante Halloween?

Los condados de San Luis Obispo, Santa Bárbara, Ventura y Los Ángeles aparecen entre las áreas que podrían registrar precipitaciones durante el fin de semana. De acuerdo con el pronóstico del NWS, las probabilidades de lluvia aumentarían especialmente durante la tarde y la noche del sábado 31 de octubre.

Estas son las zonas contempladas en el pronóstico:

San Luis Obispo: podría registrar lluvias desde el viernes, con mayores probabilidades durante la tarde y noche del sábado.

podría registrar lluvias desde el viernes, con mayores probabilidades durante la tarde y noche del sábado. Santa Bárbara: tendría precipitaciones durante buena parte del sábado, con condiciones más desfavorables hacia la tarde y la noche.

tendría precipitaciones durante buena parte del sábado, con condiciones más desfavorables hacia la tarde y la noche. Ventura: figura entre las áreas con mayores probabilidades de lluvia durante la tarde, noche y últimas horas del sábado.

figura entre las áreas con mayores probabilidades de lluvia durante la tarde, noche y últimas horas del sábado. Los Ángeles: también podría experimentar precipitaciones durante Halloween, especialmente durante la tarde y la noche.

Pronóstico del tiempo para Halloween en el sur de California. | Crédito: NWS Los Angeles

¿A qué hora lloverá durante la noche de Halloween en California?

El sábado 31 de octubre sería el periodo más complicado para quienes tengan previsto celebrar Halloween al aire libre. El NWS indicó que la intensidad de las precipitaciones comenzaría a aumentar durante la tarde y alcanzaría su punto más alto durante la noche.

Sin embargo, todavía existe incertidumbre sobre la cantidad de lluvia que podría caer. Algunos modelos meteorológicos muestran que las precipitaciones más intensas en lugares como el condado de Los Ángeles podrían retrasarse hasta después de las 9 p. m.

Los meteorólogos recomendaron tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias ligeras durante la tarde y la noche del sábado, según informó KTLA 5.

Por ello, quienes planeen salir a pedir dulces o participar en actividades al aire libre deberían considerar llevar paraguas, impermeables y calzado adecuado.