Los vientos de Santa Ana volverán a afectar el sur de California con ráfagas intensas, temperaturas elevadas y condiciones que podrían favorecer la propagación de incendios forestales. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas por fuertes vientos para los valles interiores y las zonas montañosas del condado de San Diego, donde las condiciones más intensas se esperan para el viernes. Las autoridades también advirtieron sobre posibles caídas de árboles, daños en líneas eléctricas e interrupciones del servicio, por lo que recomendaron asegurar objetos en el exterior, preparar suministros de emergencia y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.

¿Qué zonas de California están bajo alerta por los vientos de Santa Ana?

El NWS emitió advertencias por fuertes vientos para los valles interiores y las montañas del condado de San Diego. Las alertas comenzarán en distintos horarios y se mantendrán hasta el sábado por la noche, mientras que el viernes se perfila como el día con las ráfagas más intensas.

Estos son los horarios y las condiciones previstas para cada zona:

Montañas del condado de San Diego Desde las 6 a. m. del jueves hasta la medianoche del sábado De 50 a 65 mph (80 a 105 km/h), especialmente en las estribaciones Valles interiores del condado de San Diego Desde las 8 p. m. del jueves hasta las 8 p. m. del sábado De 35 a 55 mph (56 a 89 km/h) Zonas costeras del condado de San Diego Aviso de calor desde las 10 a. m. hasta las 8 p. m. del jueves Temperaturas máximas de entre 87 y 95 °F (31 y 35 °C), con mayor calor el viernes

Además de las ráfagas, se esperan vientos sostenidos del noreste y del este, con velocidades que podrían alcanzar entre 20 y 30 mph o más en algunos sectores. Aunque las condiciones comenzarán a intensificarse desde el jueves, el episodio de vientos fuertes podría prolongarse hasta finales del sábado.

Los vientos de Santa Ana en California podrían provocar ráfagas de hasta 65 mph en las montañas del condado de San Diego. | Crédito: Apu GOMES / AFP

¿Por qué los vientos de Santa Ana aumentan el riesgo de incendios?

Los vientos de Santa Ana se producen cuando el aire procedente de las zonas desérticas del interior se desplaza hacia la costa del sur de California. Al descender por las montañas, el aire se comprime, se calienta y pierde humedad, lo que puede provocar un aumento de las temperaturas y una caída considerable de la humedad relativa.

Durante este episodio, se prevé que la humedad relativa descienda a niveles de entre el 15% y el 25%, una condición que puede favorecer la propagación del fuego. Las ráfagas también pueden transportar brasas y hacer que un incendio avance con rapidez una vez que se inicia.

Sin embargo, las lluvias recientes dejaron la vegetación húmeda en distintas partes del condado de San Diego, donde se registró alrededor de una pulgada de precipitación o más en la mayoría de las zonas. Esta humedad puede ayudar a moderar temporalmente el peligro, aunque no elimina el riesgo que representan la combinación de viento, aire seco y temperaturas elevadas.

Otro factor que preocupa a las autoridades es el equipamiento eléctrico. Los vientos fuertes pueden derribar postes y cables, mientras que las condiciones de peligro extremo de incendio pueden llevar a las compañías eléctricas a considerar cortes preventivos para reducir la posibilidad de que sus instalaciones provoquen un fuego.

Los vientos de Santa Ana pueden acelerar la propagación de incendios forestales en California debido a las ráfagas intensas y la baja humedad. | Foto por ETIENNE LAURENT / AFP

¿Cómo preparar una mochila de emergencia ante un incendio forestal?

El Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (Cal Fire) recomienda tener preparada una mochila de emergencia, conocida como Go Bag, para salir rápidamente de casa si las autoridades ordenan una evacuación.

La mochila debe contener suministros suficientes para afrontar los primeros días fuera del hogar. Esta es una lista de los artículos prioritarios:

Agua y alimentos Tres galones de agua por persona y alimentos no perecederos para tres días Medicamentos Recetas médicas y medicinas de uso habitual Ropa Una muda adicional, calzado resistente y gafas de repuesto si son necesarias Documentos y dinero Copias de documentos importantes, tarjetas, efectivo y llaves adicionales del automóvil Primeros auxilios Botiquín y artículos de higiene Iluminación y comunicación Linterna, radio a pilas, baterías adicionales y cargadores Mascotas Alimento, agua y suministros básicos para los animales de compañía Evacuación Mapa con al menos dos rutas posibles para salir de la zona

También es recomendable dejar zapatos resistentes y una linterna junto a la cama, por si fuera necesario evacuar durante la noche. Si hay tiempo, se pueden añadir fotografías familiares, objetos de valor fáciles de transportar y copias de archivos importantes.

Importante: si las autoridades emiten una orden de evacuación, sal de la zona siguiendo sus instrucciones y no esperes a que el fuego se aproxime para preparar tus pertenencias.