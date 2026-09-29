El condado de Los Ángeles confirmó 69 murciélagos con rabia en lo que va del año, una cifra que iguala el récord registrado durante 2025. Ante este aumento, el Departamento de Salud Pública del condado pidió a los residentes extremar las precauciones mientras continúa la temporada de mayor actividad de estos animales.

La advertencia fue emitida el 28 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día Mundial contra la Rabia. Las autoridades señalaron que la detección de murciélagos infectados ha mantenido una tendencia ascendente en el condado durante más de una década y que solo en agosto se confirmaron 24 casos.

¿Dónde se concentran los casos?

De los 69 murciélagos que dieron positivo este año, el 68% fue encontrado en Santa Clarita Valley, una zona que mantiene una tendencia similar a la observada durante la última década. La mayoría correspondió a murciélagos de cañón, una situación que, según Salud Pública, podría indicar una mayor circulación del virus dentro de esa población.

Los animales infectados no se limitaron a una sola zona. Las autoridades reportaron murciélagos con rabia en diferentes partes del condado, incluido el Valle de San Fernando y el centro de Los Ángeles, además de lugares como edificios de oficinas, parques, escuelas, negocios y patios residenciales. Cerca de un tercio de los encuentros con estos animales ocurre dentro de viviendas, donde existe un mayor riesgo de exposición.

El funcionario de Salud del condado, Dr. Muntu Davis, recordó que los murciélagos cumplen una función importante en el ecosistema, pero también pueden transmitir la rabia.

“Los murciélagos son una parte importante de nuestro medio ambiente, pero pueden infectarse y transmitir la rabia, una enfermedad que es casi siempre mortal una vez que aparecen los síntomas”, afirmó.

Las autoridades pidieron no tocar estos animales y reportarlos si aparecen dentro de una vivienda o presentan comportamientos inusuales. (Foto referencial: Pixabay)

¿Qué hacer si encuentras un murciélago?

Salud Pública recomendó no tocar nunca un murciélago ni ningún otro animal salvaje. Si uno aparece dentro de una vivienda, debe ser reportado de inmediato a las autoridades de control animal o a Salud Pública. Asimismo, se debe informar sobre aquellos que estén al aire libre si parecen enfermos, permanecen activos durante el día, no pueden volar o están muertos.

“Si encuentra un murciélago dentro de casa o cree que pudo haber tenido contacto con uno, comuníquese de inmediato con su proveedor médico o con Salud Pública. Y recuerde: nunca toque un murciélago ni ningún animal salvaje. Informe inmediatamente cualquier murciélago encontrado dentro de casa, o al aire libre si parece enfermo, está activo durante el día, no puede volar o está muerto, a su servicio local de control de animales”, señaló Davis.

La posibilidad de exposición puede surgir cuando la saliva o el tejido de un murciélago infectado entra al organismo a través de una mordedura o rasguño, o cuando entra en contacto con una herida, la boca, la nariz o los ojos. Las autoridades advierten que las mordeduras de estos animales pueden ser extremadamente pequeñas y sentirse apenas como un pinchazo, por lo que pueden pasar inadvertidas.

Por esa razón, cualquier persona que despierte y encuentre un murciélago dentro de su habitación, o descubra uno cerca de alguien que estaba durmiendo, un niño o una mascota, debe considerarlo una posible exposición y comunicarse con las autoridades correspondientes.

Salud Pública también pidió no liberar al animal, ya que debe ser recogido de manera segura para determinar si tiene rabia.

¿Cómo prevenir el contacto con murciélagos?

La rabia puede prevenirse después de una exposición mediante un tratamiento que incluye una serie de vacunas administradas oportunamente. Además, las autoridades recomendaron mantener al día la vacunación contra la rabia de las mascotas y evitar cualquier contacto con murciélagos u otros animales silvestres.

Salud Pública también aconsejó hacer las viviendas menos accesibles para estos animales. Entre las medidas sugeridas están sellar posibles aberturas, colocar mallas metálicas resistentes sobre las rejillas de ventilación, comprobar que las puertas exteriores cierren correctamente y utilizar mosquiteros en las ventanas y protectores en las chimeneas.

Según el departamento, en los últimos años alrededor del 17% de los murciélagos encontrados por personas o mascotas en el condado dieron positivo a rabia, porcentaje que puede llegar hasta el 33% durante el final del verano.