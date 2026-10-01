Las personas que buscan ayuda para cubrir sus compras de alimentos encontrarán diferentes jornadas gratuitas programadas en California entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre de 2026. Organizaciones comunitarias y bancos de alimentos tienen actividades confirmadas en distintas ciudades del estado.

Las opciones no son iguales en todos los puntos. Algunas distribuciones entregan productos frescos y alimentos básicos, mientras que otras funcionan con registro previo o están dirigidas a los residentes o clientes de determinados programas. Por eso, es importante revisar las condiciones antes de trasladarse.

Los programas confirmados incluyen puntos en Parlier, Buena Park, San Dimas, Los Ángeles, San Diego y Fresno. (Foto referencial: Magnific)

¿Dónde recibir alimentos gratis el viernes 2 de octubre?

El viernes 2 de octubre habrá una distribución de alimentos en Parlier, en el condado de Fresno. Fresno EOC y Central California Food Bank tienen programada la entrega entre las 9:00 a.m. y 12:00 p.m., en 690 S Newmark Ave. El montaje comienza a las 8:00 a.m. y los alimentos se entregan mientras haya suministros disponibles.

Ese mismo día también está programada una distribución en Buena Park, organizada por Friendly Center. La actividad será de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., en 6688 Beach Blvd. La organización señala que se necesita llamar para obtener una cita y que el registro debe realizarse, como máximo, el jueves anterior, debido a que el espacio es limitado.

Otra alternativa para el 2 de octubre estará en Monrovia, donde Foothill Unity Center realizará su distribución entre las 9:00 y 11:30 a.m., en 790 W Chestnut Ave. El programa ofrece productos frescos, lácteos, proteínas y alimentos básicos de despensa, pero la jornada está identificada como exclusiva para clientes del centro.

Fecha Ciudad Dirección Horario Condición 2 de octubre Parlier 690 S Newmark Ave. 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Mientras haya suministros 2 de octubre Buena Park 6688 Beach Blvd. 11:00 a.m. – 1:00 p.m. Requiere cita 2 de octubre Monrovia 790 W Chestnut Ave. 9:00 – 11:30 a.m. Clientes del centro

Opciones de alimentos gratis para el sábado 3 de octubre

El sábado 3 de octubre habrá una distribución en Los Ángeles a través de CASS Los Angeles. La actividad está programada de 9:30 a 10:30 a.m., en 5814 Venice Blvd., Los Angeles, CA 90019, según el calendario oficial de la organización.

También figura una distribución de alimentos en San Dimas, organizada por God’s Pantry de ONE&ALL Church. La jornada está prevista para el sábado 3 de octubre, aproximadamente de 7:30 a 10:00 a.m., en el campus de San Dimas, ubicado en 1404 W. Covina Blvd.

En Chino, Leah’s Pantry tiene programada para ese mismo sábado una distribución mensual en Ivy at College Park, en 5950 Notre Dame Avenue. El horario indicado es de 8:00 a 10:00 a.m. y la actividad se realiza el primer sábado de cada mes; la información publicada señala que la distribución está dirigida a los residentes de la comunidad de viviendas.

Los horarios y condiciones deben verificarse antes de acudir porque los productos están sujetos a disponibilidad. (Foto referencial: Magnific)

¿Dónde habrá alimentos gratis el domingo 4 de octubre?

Para el domingo 4 de octubre aparece confirmada una distribución en Los Ángeles, en UCLA University Village. Nourish LA / Nuestros Alimentos realizará la jornada de 1:30 a 2:30 p.m., en 3200 Sawtelle Boulevard, Los Angeles, CA 90066. La organización indica que no es necesario realizar preguntas para pasar por la fila y que la entrega funciona por orden de llegada.

Los productos disponibles pueden incluir frutas y verduras, alimentos básicos de despensa, pan y pasteles, lácteos, huevos y proteínas o alimentos preparados, dependiendo de lo que haya disponible ese día. Nourish LA recomienda llevar una bolsa reutilizable o una caja para transportar los productos.

Fecha Ciudad Punto de distribución Horario 3 de octubre Los Ángeles 5814 Venice Blvd. 9:30 – 10:30 a.m. 3 de octubre San Dimas 1404 W. Covina Blvd. 7:30 – 10:00 a.m. aprox. 3 de octubre Chino 5950 Notre Dame Ave. 8:00 – 10:00 a.m. 4 de octubre Los Ángeles 3200 Sawtelle Blvd. 1:30 – 2:30 p.m.

Si ninguno de estos puntos queda cerca, California cuenta con una amplia red de bancos y despensas que permite localizar otras opciones de ayuda alimentaria. Feeding America recomienda ingresar el código postal en su buscador para conocer las ubicaciones, horarios y servicios disponibles en cada comunidad.

También es importante recordar que un banco de alimentos no siempre funciona como un punto de entrega directa al público. Por ejemplo, el Los Angeles Regional Food Bank explica que sus almacenes no distribuyen alimentos directamente a las personas y que la entrega se realiza principalmente mediante una red de agencias asociadas. Por ello, quienes necesiten alimentos deben consultar el localizador de despensas antes de acudir a una sede.

Antes de acudir a cualquiera de las jornadas, se recomienda comprobar el horario y los requisitos específicos del programa. En varios casos la atención depende de la disponibilidad de alimentos, mientras que otros puntos solicitan cita previa o atienden únicamente a clientes registrados.