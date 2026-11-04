Durante el fin de semana, varias comunidades organizarán jornadas de alimentos gratis en California para ayudar a las familias que necesitan abastecer sus hogares. Las distribuciones se realizarán en distintas ciudades, con horarios establecidos para que los residentes puedan acercarse y recibir asistencia alimentaria. Iglesias, organizaciones comunitarias y entidades locales participarán en estas iniciativas, que estarán disponibles principalmente el viernes 6 y sábado 7 de noviembre.
¿Dónde habrá distribución de alimentos gratis en California del 06 al 08 de noviembre?
Estos son los lugares, horarios y direcciones incluidos en el calendario del Central California Food Bank para esa fecha:
|Fecha
|Horario
|Lugar
|Dirección
|Viernes 6 de noviembre
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Butler Mennonite Brethren Church
|4884 E Butler Ave, Fresno, CA 93727
|Viernes 6 de noviembre
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Centro Familia de Adoracion
|4546 E Thomas Ave, Fresno, CA 93702
|Viernes 6 de noviembre
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Dinuba Hispanic SDA Church
|312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
|Viernes 6 de noviembre
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|EOC - Parlier - At City Heritage Park
|690 S. Newmark Ave, Parlier, CA 93648
|Viernes 6 de noviembre
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Altruistic United Humanity Association (AUHA)
|219 N E St, Porterville, CA 93257
|Viernes 6 de noviembre
|10:30 a. m. – 12:30 p. m.
|First Southern Baptist Church of Ivanhoe
|33017 Hawthorne Rd, Ivanhoe, CA 93235
|Viernes 6 de noviembre
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Casa De Dios Agua De Vida
|500 E Bush St, Lemoore, CA 93245
|Viernes 6 de noviembre
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Casa De Dios Christian Fellowship
|1037 S 7th Ave, Avenal, CA 93204
|Viernes 6 de noviembre
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|Centro Familiar Cosecha Abundante
|2540 S Main St, Porterville, CA 93257
|Viernes 6 de noviembre
|3:30 p. m. – 4:30 p. m.
|Harmony Korean Church
|403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727
|Sábado 7 de noviembre
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Brooks Chapel
|701 S U St, Tulare, CA 93274
|Sábado 7 de noviembre
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Glad Tidings Church of Hanford
|750 E Grangeville Blvd, Hanford, CA 93230
|Sábado 7 de noviembre
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Holy Ground Family Fellowship - Neighborhood Market & USDA Food Distribution
|980 Gettysburg Ave, Clovis, CA 93612
|Sábado 7 de noviembre
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Lutheran Hunger Network
|1254 N Frankwood Ave, Reedley, CA 93654
|Sábado 7 de noviembre
|9:30 a. m. – 12:00 p. m.
|Central Sierra Chamber
|54120 Highway 245, Pinehurst, CA 93641
|Sábado 7 de noviembre
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Hope Worldwide - Central Valley
|3425 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
|Sábado 7 de noviembre
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|Caruthers Seven Day Adventist Church
|2257 Sandy, Caruthers, CA 93609
|Domingo 8 de noviembre
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|No se registra distribución de alimentos gratis en California
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¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?
Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:
- Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.
- Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.
- Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.
- Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.
- Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.