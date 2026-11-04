Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
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Durante el fin de semana, varias comunidades organizarán jornadas de alimentos gratis en para ayudar a las familias que necesitan abastecer sus hogares. Las distribuciones se realizarán en distintas ciudades, con horarios establecidos para que los residentes puedan acercarse y recibir asistencia alimentaria. Iglesias, organizaciones comunitarias y entidades locales participarán en estas iniciativas, que estarán disponibles principalmente el viernes 6 y sábado 7 de noviembre.

¿Dónde habrá distribución de alimentos gratis en California del 06 al 08 de noviembre?

Estos son los lugares, horarios y direcciones incluidos en el calendario del para esa fecha:

FechaHorarioLugarDirección
Viernes 6 de noviembre9:00 a. m. – 11:00 a. m.Butler Mennonite Brethren Church4884 E Butler Ave, Fresno, CA 93727
Viernes 6 de noviembre9:00 a. m. – 11:00 a. m.Centro Familia de Adoracion4546 E Thomas Ave, Fresno, CA 93702
Viernes 6 de noviembre9:00 a. m. – 11:00 a. m.Dinuba Hispanic SDA Church312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
Viernes 6 de noviembre9:00 a. m. – 11:00 a. m.EOC - Parlier - At City Heritage Park690 S. Newmark Ave, Parlier, CA 93648
Viernes 6 de noviembre10:00 a. m. – 12:00 p. m.Altruistic United Humanity Association (AUHA)219 N E St, Porterville, CA 93257
Viernes 6 de noviembre10:30 a. m. – 12:30 p. m.First Southern Baptist Church of Ivanhoe33017 Hawthorne Rd, Ivanhoe, CA 93235
Viernes 6 de noviembre2:00 p. m. – 4:00 p. m.Casa De Dios Agua De Vida500 E Bush St, Lemoore, CA 93245
Viernes 6 de noviembre2:00 p. m. – 4:00 p. m.Casa De Dios Christian Fellowship1037 S 7th Ave, Avenal, CA 93204
Viernes 6 de noviembre3:00 p. m. – 5:00 p. m.Centro Familiar Cosecha Abundante2540 S Main St, Porterville, CA 93257
Viernes 6 de noviembre3:30 p. m. – 4:30 p. m.Harmony Korean Church403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727
Sábado 7 de noviembre9:00 a. m. – 11:00 a. m.Brooks Chapel701 S U St, Tulare, CA 93274
Sábado 7 de noviembre9:00 a. m. – 11:00 a. m.Glad Tidings Church of Hanford750 E Grangeville Blvd, Hanford, CA 93230
Sábado 7 de noviembre9:00 a. m. – 11:00 a. m.Holy Ground Family Fellowship - Neighborhood Market & USDA Food Distribution980 Gettysburg Ave, Clovis, CA 93612
Sábado 7 de noviembre9:00 a. m. – 11:00 a. m.Lutheran Hunger Network1254 N Frankwood Ave, Reedley, CA 93654
Sábado 7 de noviembre9:30 a. m. – 12:00 p. m.Central Sierra Chamber54120 Highway 245, Pinehurst, CA 93641
Sábado 7 de noviembre10:00 a. m. – 12:00 p. m.Hope Worldwide - Central Valley3425 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
Sábado 7 de noviembre3:00 p. m. – 5:00 p. m.Caruthers Seven Day Adventist Church2257 Sandy, Caruthers, CA 93609
Domingo 8 de noviembre--No se registra distribución de alimentos gratis en California--
Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del estado del 06 al 08 de noviembre. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del estado del 06 al 08 de noviembre. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:

  • Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.
  • Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.
  • Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.
  • Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.
  • Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 06 al 08 de noviembre. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 06 al 08 de noviembre. | Crédito: Central California Food Bank
SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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