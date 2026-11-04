Durante el fin de semana, varias comunidades organizarán jornadas de alimentos gratis en California para ayudar a las familias que necesitan abastecer sus hogares. Las distribuciones se realizarán en distintas ciudades, con horarios establecidos para que los residentes puedan acercarse y recibir asistencia alimentaria. Iglesias, organizaciones comunitarias y entidades locales participarán en estas iniciativas, que estarán disponibles principalmente el viernes 6 y sábado 7 de noviembre.

¿Dónde habrá distribución de alimentos gratis en California del 06 al 08 de noviembre?

Estos son los lugares, horarios y direcciones incluidos en el calendario del Central California Food Bank para esa fecha:

Fecha Horario Lugar Dirección Viernes 6 de noviembre 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Butler Mennonite Brethren Church 4884 E Butler Ave, Fresno, CA 93727 Viernes 6 de noviembre 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Centro Familia de Adoracion 4546 E Thomas Ave, Fresno, CA 93702 Viernes 6 de noviembre 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Dinuba Hispanic SDA Church 312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618 Viernes 6 de noviembre 9:00 a. m. – 11:00 a. m. EOC - Parlier - At City Heritage Park 690 S. Newmark Ave, Parlier, CA 93648 Viernes 6 de noviembre 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Altruistic United Humanity Association (AUHA) 219 N E St, Porterville, CA 93257 Viernes 6 de noviembre 10:30 a. m. – 12:30 p. m. First Southern Baptist Church of Ivanhoe 33017 Hawthorne Rd, Ivanhoe, CA 93235 Viernes 6 de noviembre 2:00 p. m. – 4:00 p. m. Casa De Dios Agua De Vida 500 E Bush St, Lemoore, CA 93245 Viernes 6 de noviembre 2:00 p. m. – 4:00 p. m. Casa De Dios Christian Fellowship 1037 S 7th Ave, Avenal, CA 93204 Viernes 6 de noviembre 3:00 p. m. – 5:00 p. m. Centro Familiar Cosecha Abundante 2540 S Main St, Porterville, CA 93257 Viernes 6 de noviembre 3:30 p. m. – 4:30 p. m. Harmony Korean Church 403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727 Sábado 7 de noviembre 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Brooks Chapel 701 S U St, Tulare, CA 93274 Sábado 7 de noviembre 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Glad Tidings Church of Hanford 750 E Grangeville Blvd, Hanford, CA 93230 Sábado 7 de noviembre 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Holy Ground Family Fellowship - Neighborhood Market & USDA Food Distribution 980 Gettysburg Ave, Clovis, CA 93612 Sábado 7 de noviembre 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Lutheran Hunger Network 1254 N Frankwood Ave, Reedley, CA 93654 Sábado 7 de noviembre 9:30 a. m. – 12:00 p. m. Central Sierra Chamber 54120 Highway 245, Pinehurst, CA 93641 Sábado 7 de noviembre 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Hope Worldwide - Central Valley 3425 E Shields Ave, Fresno, CA 93726 Sábado 7 de noviembre 3:00 p. m. – 5:00 p. m. Caruthers Seven Day Adventist Church 2257 Sandy, Caruthers, CA 93609 Domingo 8 de noviembre -- No se registra distribución de alimentos gratis en California --

Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del estado del 06 al 08 de noviembre. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:

Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.

revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente. Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.

algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas. Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.

pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles. Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.

verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos. Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 06 al 08 de noviembre. | Crédito: Central California Food Bank