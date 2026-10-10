Los bancos de alimentos funcionan gracias a donaciones de alimentos de empresas, instituciones, individuos, y a través de colaboraciones con organismos gubernamentales y organizaciones benéficas. | Crédito: @cencalfoodbank / Instagram
Los bancos de alimentos funcionan gracias a donaciones de alimentos de empresas, instituciones, individuos, y a través de colaboraciones con organismos gubernamentales y organizaciones benéficas. | Crédito: @cencalfoodbank / Instagram
Oscar Guerrero Tello
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Si buscas alimentos gratis en , entre el 12 y 15 de octubre habrá distintas jornadas de distribución en comunidades del centro del estado. El calendario contempla actividades en ciudades como Fresno, Tulare y otras localidades, con horarios que comienzan desde las primeras horas de la mañana y se extienden hasta la tarde. Las entregas forman parte del calendario del Central California Food Bank y se desarrollarán en iglesias, centros comunitarios, escuelas, organizaciones locales y otros puntos habilitados para estas jornadas.

Para quienes necesitan alimentos o productos de primera necesidad, conocer con anticipación la fecha, el horario y la dirección puede facilitar la planificación del traslado. Algunas actividades tienen una duración de apenas unas horas, mientras que otras permanecen abiertas durante varias horas.

Consulta las fechas y horarios de los alimentos gratis en California del 12 al 15 de octubre. | Crédito: Central California Food Bank
Consulta las fechas y horarios de los alimentos gratis en California del 12 al 15 de octubre. | Crédito: Central California Food Bank

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 12 al 15 de octubre?

Según la información proporcionada por , las próximas jornadas de distribución de alimentos gratis en California están programadas entre el 12 y el 15 de octubre. Estos son los lugares, horarios y direcciones disponibles:

Lunes 12 de octubre

HorarioLugar de distribuciónDirección
8:30 a. m. – 10:30 a. m.Catholic Charities149 N Fulton St, Fresno, CA 93701
8:30 a. m. – 10:30 a. m.Del Rey Community Center10649 E Morro Ave, Del Rey, CA 93616
9:00 a. m. – 11:00 a. m.EOC - SangerFaller Avenue y North Avenue, Sanger, CA 93657
9:00 a. m. – 11:00 a. m.The Salvation Army - San Joaquin21962 W Railroad Ave, San Joaquin, CA 93660
10:00 a. m. – 1:00 p. m.Westside Family Services - Huron-NM36618 S Lassen Ave, Huron, CA 93234
10:30 a. m. – 12:30 p. m.Iglesia El Buen Pastor - NM863 11th St, Orange Cove, CA 93646

Martes 13 de octubre

HorarioLugar de distribuciónDirección
6:30 a. m. – 8:30 a. m.Hope Lutheran Church364 E Barstow Ave, Fresno, CA 93710
9:00 a. m. – 11:00 a. m.Saints Community Church3740 E Ashlan Ave, Fresno, CA 93726
9:30 a. m. – 11:30 a. m.Westside Elementary School - Five Points19191 W Excelsior Ave, Five Points, CA 93624
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Lanare Community Center20620 S Grantland Ave, Riverdale, CA 93656
10:00 a. m. – 12:00 p. m.North Assembly of God2707 W Dakota Ave, Fresno, CA 93705
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Tulare - St. John’s Missionary Baptist Church310 S Blackstone Ave, Tulare, CA
11:00 a. m. – 1:00 p. m.Woodlake - Iglesia Adventista del Séptimo Día230 N Acacia St, Woodlake, CA 93286
11:00 a. m. – 1:00 p. m.Zion Mt. Christian Center39712 Dunlap Rd, Dunlap, CA 93621

Miércoles 14 de octubre

HorarioLugar de distribuciónDirección
7:30 a. m. – 11:00 a. m.Second Baptist Church1041 E Jensen Ave, Fresno, CA 93706
9:00 a. m. – 11:00 a. m.Biola Community Center4925 N Seventh St, Biola, CA 93606
9:00 a. m. – 11:00 a. m.EOC Pinedale7435 N Ingram Ave, Fresno, CA 93711
9:00 a. m. – 12:00 p. m.Madera - Central Valley Church1201 E Yosemite Ave, Madera, CA 93638
9:30 a. m. – 11:30 a. m.Raisin City School District - NM6330 W Bowles Ave, Raisin City, CA 93652
10:00 a. m. – 1:00 p. m.Alpaugh - Save the Children5313 Road 39, Alpaugh, CA 93201
10:00 a. m. – 12:00 p. m.San Joaquin Veterans Hall22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Visalia United Methodist Church5200 Caldwell Ave, Visalia, CA 93277
11:00 a. m. – 2:00 p. m.Allensworth School3320 Road 81, Earlimart, CA 93219
2:00 p. m. – 4:00 p. m.Fresno United2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
3:00 p. m. – 5:00 p. m.Masjid Al Aqabah949 Waterman Ave, Fresno, CA 93706

Jueves 15 de octubre

HorarioLugar de distribuciónDirección
8:30 a. m. – 10:30 a. m.California Hotel851 Van Ness Ave, Fresno, CA 93721
9:00 a. m. – 11:00 a. m.EOC Fresno - LLC1805 E California Ave, Fresno, CA 93706
9:00 a. m. – 11:00 a. m.Mountain Valley Church30598 E Kings Canyon Rd, Squaw Valley, CA 93675
9:00 a. m. – 12:00 p. m.The Salvation Army Visalia1501 W Main St, Visalia, CA 93291
9:00 a. m. – 12:00 p. m.Westside Youth Center1709 7th St, Mendota, CA 93640
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Auberry - Big Sandy Rancheria37387 Auberry Mission Rd, Auberry, CA 93602
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Clovis Community College10309 N Willow Ave, Fresno, CA 93720
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Episcopal Church of the Savior519 N Douty St, Hanford, CA 93230
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Firebaugh Rodeo Grounds1191 P St, Firebaugh, CA 93622
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Lanare Community Center - Neighborhood Market20620 S Grantland Ave, Riverdale, CA 93656
12:30 p. m. – 2:30 p. m.West Fresno Family Resource Center - NMNew Kingdom Church of God in Christ, 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706

Importante: antes de acudir, se recomienda confirmar con la organización correspondiente la disponibilidad de alimentos, los requisitos de atención y si es necesario registrarse. Las fechas y los horarios se han organizado según la información proporcionada.

Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si estás interesado en una de estas jornadas de alimentos gratis en California, lo recomendable es identificar el punto más cercano y acudir dentro del horario establecido. La duración de cada actividad varía según la sede, por lo que es importante revisar la fecha y la hora antes de trasladarte.

También puede ser conveniente llegar con anticipación. Algunas distribuciones pueden atender a las personas hasta agotar las existencias disponibles, por lo que el horario publicado no necesariamente garantiza que los productos permanezcan disponibles durante toda la jornada.

Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank y sus organizaciones comunitarias para facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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