Si buscas alimentos gratis en California, entre el 12 y 15 de octubre habrá distintas jornadas de distribución en comunidades del centro del estado. El calendario contempla actividades en ciudades como Fresno, Tulare y otras localidades, con horarios que comienzan desde las primeras horas de la mañana y se extienden hasta la tarde. Las entregas forman parte del calendario del Central California Food Bank y se desarrollarán en iglesias, centros comunitarios, escuelas, organizaciones locales y otros puntos habilitados para estas jornadas.
Para quienes necesitan alimentos o productos de primera necesidad, conocer con anticipación la fecha, el horario y la dirección puede facilitar la planificación del traslado. Algunas actividades tienen una duración de apenas unas horas, mientras que otras permanecen abiertas durante varias horas.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 12 al 15 de octubre?
Según la información proporcionada por Central California Food Bank, las próximas jornadas de distribución de alimentos gratis en California están programadas entre el 12 y el 15 de octubre. Estos son los lugares, horarios y direcciones disponibles:
Lunes 12 de octubre
|Horario
|Lugar de distribución
|Dirección
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|Catholic Charities
|149 N Fulton St, Fresno, CA 93701
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|Del Rey Community Center
|10649 E Morro Ave, Del Rey, CA 93616
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|EOC - Sanger
|Faller Avenue y North Avenue, Sanger, CA 93657
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|The Salvation Army - San Joaquin
|21962 W Railroad Ave, San Joaquin, CA 93660
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Westside Family Services - Huron-NM
|36618 S Lassen Ave, Huron, CA 93234
|10:30 a. m. – 12:30 p. m.
|Iglesia El Buen Pastor - NM
|863 11th St, Orange Cove, CA 93646
Martes 13 de octubre
|Horario
|Lugar de distribución
|Dirección
|6:30 a. m. – 8:30 a. m.
|Hope Lutheran Church
|364 E Barstow Ave, Fresno, CA 93710
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Saints Community Church
|3740 E Ashlan Ave, Fresno, CA 93726
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|Westside Elementary School - Five Points
|19191 W Excelsior Ave, Five Points, CA 93624
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Lanare Community Center
|20620 S Grantland Ave, Riverdale, CA 93656
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|North Assembly of God
|2707 W Dakota Ave, Fresno, CA 93705
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Tulare - St. John’s Missionary Baptist Church
|310 S Blackstone Ave, Tulare, CA
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Woodlake - Iglesia Adventista del Séptimo Día
|230 N Acacia St, Woodlake, CA 93286
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Zion Mt. Christian Center
|39712 Dunlap Rd, Dunlap, CA 93621
Miércoles 14 de octubre
|Horario
|Lugar de distribución
|Dirección
|7:30 a. m. – 11:00 a. m.
|Second Baptist Church
|1041 E Jensen Ave, Fresno, CA 93706
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Biola Community Center
|4925 N Seventh St, Biola, CA 93606
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|EOC Pinedale
|7435 N Ingram Ave, Fresno, CA 93711
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Madera - Central Valley Church
|1201 E Yosemite Ave, Madera, CA 93638
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|Raisin City School District - NM
|6330 W Bowles Ave, Raisin City, CA 93652
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Alpaugh - Save the Children
|5313 Road 39, Alpaugh, CA 93201
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|San Joaquin Veterans Hall
|22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Visalia United Methodist Church
|5200 Caldwell Ave, Visalia, CA 93277
|11:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Allensworth School
|3320 Road 81, Earlimart, CA 93219
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Fresno United
|2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|Masjid Al Aqabah
|949 Waterman Ave, Fresno, CA 93706
Jueves 15 de octubre
|Horario
|Lugar de distribución
|Dirección
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|California Hotel
|851 Van Ness Ave, Fresno, CA 93721
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|EOC Fresno - LLC
|1805 E California Ave, Fresno, CA 93706
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Mountain Valley Church
|30598 E Kings Canyon Rd, Squaw Valley, CA 93675
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|The Salvation Army Visalia
|1501 W Main St, Visalia, CA 93291
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Westside Youth Center
|1709 7th St, Mendota, CA 93640
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Auberry - Big Sandy Rancheria
|37387 Auberry Mission Rd, Auberry, CA 93602
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Clovis Community College
|10309 N Willow Ave, Fresno, CA 93720
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Episcopal Church of the Savior
|519 N Douty St, Hanford, CA 93230
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Firebaugh Rodeo Grounds
|1191 P St, Firebaugh, CA 93622
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Lanare Community Center - Neighborhood Market
|20620 S Grantland Ave, Riverdale, CA 93656
|12:30 p. m. – 2:30 p. m.
|West Fresno Family Resource Center - NM
|New Kingdom Church of God in Christ, 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
Importante: antes de acudir, se recomienda confirmar con la organización correspondiente la disponibilidad de alimentos, los requisitos de atención y si es necesario registrarse. Las fechas y los horarios se han organizado según la información proporcionada.
¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?
Si estás interesado en una de estas jornadas de alimentos gratis en California, lo recomendable es identificar el punto más cercano y acudir dentro del horario establecido. La duración de cada actividad varía según la sede, por lo que es importante revisar la fecha y la hora antes de trasladarte.
También puede ser conveniente llegar con anticipación. Algunas distribuciones pueden atender a las personas hasta agotar las existencias disponibles, por lo que el horario publicado no necesariamente garantiza que los productos permanezcan disponibles durante toda la jornada.
Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank y sus organizaciones comunitarias para facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.