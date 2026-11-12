Las familias que necesitan apoyo para cubrir sus gastos de alimentación tendrán nuevas oportunidades de recibir productos de primera necesidad durante noviembre. Diversas iglesias, organizaciones comunitarias y entidades locales realizarán jornadas de alimentos gratis en California del 13 al 15 de noviembre, con puntos de entrega en distintas ciudades del estado. Conoce qué días habrá repartos, cuáles serán los horarios y dónde estarán ubicados los centros de distribución para que puedas planificar tu visita.
¿Dónde habrá distribución de alimentos gratis en California del 13 al 15 de noviembre?
Según el calendario del Central California Food Bank, estas son las jornadas de distribución de alimentos gratis programadas en California del viernes 13 al domingo 15 de noviembre de 2026:
|Fecha
|Horario
|Lugar
|Dirección
|Viernes 13 de noviembre
|8:00 a. m. – 10:00 a. m.
|Immanuel Lutheran Church
|65 W Willamette Ave, Fresno, CA 93706
|Viernes 13 de noviembre
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|Buchanan High School
|1560 N Minnewawa Ave, Clovis, CA 93619
|Viernes 13 de noviembre
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Feed My Sheep
|117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706
|Viernes 13 de noviembre
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Valley Voices - Avenal
|Veterans Memorial Hall, 108 W Kings St, Avenal, CA 93204
|Viernes 13 de noviembre
|4:00 p. m. – 6:00 p. m.
|Harmony Hope Chest
|5372 E Belmont Ave, Fresno, CA 93727
|Sábado 14 de noviembre
|7:00 a. m. – 9:00 a. m.
|Life Free Will
|1625 E Pine St, Fresno, CA 93703
|Sábado 14 de noviembre
|8:00 a. m. – 10:00 a. m.
|Sierra Lutheran Church
|32410 Rockhill Ln, Auberry, CA 93602
|Sábado 14 de noviembre
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|ACTS Foundation
|5125 N Gates Ave, Fresno, CA 93722
|Sábado 14 de noviembre
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|Faith Community Church
|430 Peach Ave, Clovis, CA 93612
|Sábado 14 de noviembre
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Mennonite Community Church
|5015 E Olive Ave, Fresno, CA 93727
|Domingo 15 de noviembre
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|No se registra distribución de alimentos gratis en California
Nota: Se recomienda verificar con cada organización las condiciones de entrega, disponibilidad de alimentos y posibles cambios antes de acudir.
¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?
Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:
- Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.
- Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.
- Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.
- Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.
- Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.