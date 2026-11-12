Conoce dónde entregarán alimentos gratis en California del 13 al 15 de noviembre. | Crédito: The Salvation Army Hanford
Conoce dónde entregarán alimentos gratis en California del 13 al 15 de noviembre. | Crédito: The Salvation Army Hanford
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello
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Las familias que necesitan apoyo para cubrir sus gastos de alimentación tendrán nuevas oportunidades de recibir productos de primera necesidad durante noviembre. Diversas iglesias, organizaciones comunitarias y entidades locales realizarán jornadas de alimentos gratis en del 13 al 15 de noviembre, con puntos de entrega en distintas ciudades del estado. Conoce qué días habrá repartos, cuáles serán los horarios y dónde estarán ubicados los centros de distribución para que puedas planificar tu visita.

Revisa los horarios y lugares de distribución de alimentos gratis en California. | Crédito: Central California Food Bank
Revisa los horarios y lugares de distribución de alimentos gratis en California. | Crédito: Central California Food Bank

¿Dónde habrá distribución de alimentos gratis en California del 13 al 15 de noviembre?

Según el calendario del , estas son las jornadas de distribución de alimentos gratis programadas en California del viernes 13 al domingo 15 de noviembre de 2026:

FechaHorarioLugarDirección
Viernes 13 de noviembre8:00 a. m. – 10:00 a. m.Immanuel Lutheran Church65 W Willamette Ave, Fresno, CA 93706
Viernes 13 de noviembre9:30 a. m. – 11:30 a. m.Buchanan High School1560 N Minnewawa Ave, Clovis, CA 93619
Viernes 13 de noviembre10:00 a. m. – 1:00 p. m.Feed My Sheep117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706
Viernes 13 de noviembre2:00 p. m. – 4:00 p. m.Valley Voices - AvenalVeterans Memorial Hall, 108 W Kings St, Avenal, CA 93204
Viernes 13 de noviembre4:00 p. m. – 6:00 p. m.Harmony Hope Chest5372 E Belmont Ave, Fresno, CA 93727
Sábado 14 de noviembre7:00 a. m. – 9:00 a. m.Life Free Will1625 E Pine St, Fresno, CA 93703
Sábado 14 de noviembre8:00 a. m. – 10:00 a. m.Sierra Lutheran Church32410 Rockhill Ln, Auberry, CA 93602
Sábado 14 de noviembre8:30 a. m. – 10:30 a. m.ACTS Foundation5125 N Gates Ave, Fresno, CA 93722
Sábado 14 de noviembre8:30 a. m. – 10:30 a. m.Faith Community Church430 Peach Ave, Clovis, CA 93612
Sábado 14 de noviembre9:00 a. m. – 11:00 a. m.Mennonite Community Church5015 E Olive Ave, Fresno, CA 93727
Domingo 15 de noviembre----No se registra distribución de alimentos gratis en California

Nota: Se recomienda verificar con cada organización las condiciones de entrega, disponibilidad de alimentos y posibles cambios antes de acudir.

Estas jornadas de alimentos gratis en California beneficiarán a distintas comunidades del estado. | Crédito: Central California Food Bank
Estas jornadas de alimentos gratis en California beneficiarán a distintas comunidades del estado. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:

  • Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.
  • Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.
  • Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.
  • Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.
  • Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.
SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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