Las jornadas de alimentos gratis en California se realizarán en iglesias, centros comunitarios y organizaciones locales. | Crédito: Central California Food Bank
Las jornadas de alimentos gratis en California se realizarán en iglesias, centros comunitarios y organizaciones locales. | Crédito: Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello
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Las familias que necesitan alimentos gratis en tendrán distintas oportunidades para acceder a productos de primera necesidad entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre de 2026. El calendario del Central California Food Bank contempla jornadas de distribución en ciudades como Fresno, Dinuba, Parlier, Hanford, Sanger y Porterville, entre otras localidades del centro del estado. Las entregas se realizarán en iglesias, centros comunitarios y organizaciones locales, con horarios que van desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde.

Para quienes buscan aprovechar estas iniciativas, conocer con anticipación las fechas, los horarios y las direcciones puede facilitar la planificación del traslado. La programación incluye actividades durante el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, mientras que para el domingo 18 no se registra ninguna distribución en el calendario proporcionado.

¿Dónde habrá alimentos gratis en California el viernes 16 de octubre?

Estos son los lugares, horarios y direcciones incluidos en el calendario del para esa fecha.

Calwa - Rapto Divino8:00 a. m. a 11:00 a. m.3707 E Laurite Ave, Fresno, CA 93725
Dinuba Hispanic SDA Church9:00 a. m. a 11:00 a. m.312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
EOC - Parlier9:00 a. m. a 11:00 a. m.690 S Newmark Ave, Parlier, CA 93648
The Salvation Army Hanford9:00 a. m. a 11:00 a. m.380 Ivy, Hanford, CA 93230
Cold Springs Rancheria10:00 a. m. a 12:00 p. m.32861 Sycamore Road, Tollhouse, CA 93667
Tule River Justice Center-NM10:00 a. m. a 12:00 p. m.129 South Reservation Road, California 93257
Friends of Calwa11:00 a. m. a 1:00 p. m.3980 E Jensen Ave, Fresno, CA 93725
Mt. Olive Baptist Church1:00 p. m. a 3:00 p. m.101 W Clinton Ave, Fresno, CA 93705
Central Valley SDA Church2:00 p. m. a 4:00 p. m.3901 E Clinton Ave, Fresno, CA 93703
A Hopeful Encounter3:00 p. m. a 5:00 p. m.3253 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
Centro Familiar Cosecha Abundante3:00 p. m. a 5:00 p. m.2540 S Main St, Porterville, CA 93257
Harmony Korean Church3:30 p. m. a 4:30 p. m.403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727

Importante: la jornada de Celebration Nation Madera, programada de 10:00 a. m. a 12:00 p. m. en Parkwood Park, figura como cancelada. Por ello, no debe considerarse una opción confirmada para recibir alimentos ese día.

Quienes busquen alimentos gratis en California deben verificar los horarios y la disponibilidad antes de acudir. | Crédito: Central California Food Bank
Quienes busquen alimentos gratis en California deben verificar los horarios y la disponibilidad antes de acudir. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué distribuciones de alimentos habrá el sábado 17 de octubre?

La siguiente tabla reúne los puntos incluidos en la programación para esa fecha.

University Presbyterian Church8:00 a. m. a 10:00 a. m.1776 E Roberts Ave, Fresno, CA 93710
Annadale Baptist Church9:00 a. m. a 11:00 a. m.1511 14th St, Sanger, CA 93657
Westside Church of God9:00 a. m. a 11:30 a. m.1424 W California Ave, Fresno, CA 93706
New Kingdom Church10:00 a. m. a 12:00 p. m.1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
Pixley First Assembly of God10:00 a. m. a 12:00 p. m.703 S Elm St, Pixley, CA 93256
Valley Voices Stratford10:00 a. m. a 12:00 p. m.St. Joseph Catholic Church, 19300 Empire St, Stratford, CA 93266
Iglesia Jesucristo Mi Roca2:00 p. m. a 4:00 p. m.2035 N Helm Canal Rd, Firebaugh, CA 93622
Ministerio Cristiano Pentecostal La Voz de Dios2:00 p. m. a 4:00 p. m.5509 S Newmark Ave, Parlier, CA 93648
Blakeney Children Foundation-NM2:30 p. m. a 4:30 p. m.4666 N Maple Ave, Fresno, CA 93726

Antes de trasladarse, conviene verificar la dirección y confirmar que la jornada continúe programada. También es recomendable consultar si existen condiciones específicas para participar.

¿Habrá alimentos gratis en California el domingo 18 de octubre?

Según el calendario proporcionado del Central California Food Bank, no se registra ninguna distribución de alimentos gratis para el domingo 18 de octubre de 2026.

Quienes necesiten alimentos durante esa jornada pueden consultar directamente con el banco de alimentos o con organizaciones comunitarias de su localidad para conocer otras alternativas disponibles.

Las entregas de alimentos gratis en California incluirán puntos de distribución en Dinuba, Parlier, Hanford y Porterville. | Crédito: Central California Food Bank
Las entregas de alimentos gratis en California incluirán puntos de distribución en Dinuba, Parlier, Hanford y Porterville. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:

  • Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.
  • Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.
  • Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.
  • Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.
  • Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.
SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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