Las familias que necesitan alimentos gratis en California tendrán distintas oportunidades para acceder a productos de primera necesidad entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre de 2026. El calendario del Central California Food Bank contempla jornadas de distribución en ciudades como Fresno, Dinuba, Parlier, Hanford, Sanger y Porterville, entre otras localidades del centro del estado. Las entregas se realizarán en iglesias, centros comunitarios y organizaciones locales, con horarios que van desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde.
Para quienes buscan aprovechar estas iniciativas, conocer con anticipación las fechas, los horarios y las direcciones puede facilitar la planificación del traslado. La programación incluye actividades durante el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, mientras que para el domingo 18 no se registra ninguna distribución en el calendario proporcionado.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California el viernes 16 de octubre?
Estos son los lugares, horarios y direcciones incluidos en el calendario del Central California Food Bank para esa fecha.
|Calwa - Rapto Divino
|8:00 a. m. a 11:00 a. m.
|3707 E Laurite Ave, Fresno, CA 93725
|Dinuba Hispanic SDA Church
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
|EOC - Parlier
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|690 S Newmark Ave, Parlier, CA 93648
|The Salvation Army Hanford
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|380 Ivy, Hanford, CA 93230
|Cold Springs Rancheria
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|32861 Sycamore Road, Tollhouse, CA 93667
|Tule River Justice Center-NM
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|129 South Reservation Road, California 93257
|Friends of Calwa
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|3980 E Jensen Ave, Fresno, CA 93725
|Mt. Olive Baptist Church
|1:00 p. m. a 3:00 p. m.
|101 W Clinton Ave, Fresno, CA 93705
|Central Valley SDA Church
|2:00 p. m. a 4:00 p. m.
|3901 E Clinton Ave, Fresno, CA 93703
|A Hopeful Encounter
|3:00 p. m. a 5:00 p. m.
|3253 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
|Centro Familiar Cosecha Abundante
|3:00 p. m. a 5:00 p. m.
|2540 S Main St, Porterville, CA 93257
|Harmony Korean Church
|3:30 p. m. a 4:30 p. m.
|403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727
Importante: la jornada de Celebration Nation Madera, programada de 10:00 a. m. a 12:00 p. m. en Parkwood Park, figura como cancelada. Por ello, no debe considerarse una opción confirmada para recibir alimentos ese día.
¿Qué distribuciones de alimentos habrá el sábado 17 de octubre?
La siguiente tabla reúne los puntos incluidos en la programación para esa fecha.
|University Presbyterian Church
|8:00 a. m. a 10:00 a. m.
|1776 E Roberts Ave, Fresno, CA 93710
|Annadale Baptist Church
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|1511 14th St, Sanger, CA 93657
|Westside Church of God
|9:00 a. m. a 11:30 a. m.
|1424 W California Ave, Fresno, CA 93706
|New Kingdom Church
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
|Pixley First Assembly of God
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|703 S Elm St, Pixley, CA 93256
|Valley Voices Stratford
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|St. Joseph Catholic Church, 19300 Empire St, Stratford, CA 93266
|Iglesia Jesucristo Mi Roca
|2:00 p. m. a 4:00 p. m.
|2035 N Helm Canal Rd, Firebaugh, CA 93622
|Ministerio Cristiano Pentecostal La Voz de Dios
|2:00 p. m. a 4:00 p. m.
|5509 S Newmark Ave, Parlier, CA 93648
|Blakeney Children Foundation-NM
|2:30 p. m. a 4:30 p. m.
|4666 N Maple Ave, Fresno, CA 93726
Antes de trasladarse, conviene verificar la dirección y confirmar que la jornada continúe programada. También es recomendable consultar si existen condiciones específicas para participar.
¿Habrá alimentos gratis en California el domingo 18 de octubre?
Según el calendario proporcionado del Central California Food Bank, no se registra ninguna distribución de alimentos gratis para el domingo 18 de octubre de 2026.
Quienes necesiten alimentos durante esa jornada pueden consultar directamente con el banco de alimentos o con organizaciones comunitarias de su localidad para conocer otras alternativas disponibles.
¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?
Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:
- Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.
- Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.
- Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.
- Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.
- Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.