Durante la semana del 16 al 19 de noviembre, distintas organizaciones comunitarias, iglesias y centros de asistencia ofrecerán alimentos gratis en California para apoyar a las familias que necesitan ayuda con sus compras de primera necesidad. Las jornadas se realizarán en varias ciudades del estado, como Fresno, Visalia, Tulare y Coalinga, entre otras localidades, con horarios establecidos para facilitar la entrega de productos. Los residentes podrán consultar las fechas, los lugares y las direcciones de cada punto de distribución para identificar la alternativa más cercana a su comunidad.
¿Dónde habrá distribución de alimentos gratis en California del 16 al 19 de noviembre?
Según el calendario del Central California Food Bank, estas son las fechas, los horarios y las direcciones de los puntos de distribución de alimentos gratis en California, organizados por día para facilitar la búsqueda.
Lunes 16 de noviembre
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|EOC - Cantua Creek
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|16101 S Derrick Ave, Cantua Creek, CA 93608
|West Hills College Lemoore
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|555 College Ave, Lemoore, CA 93245
|Hinton Community Center
|9:30 a.m. – 11:30 a.m.
|2385 S Fairview Ave, Fresno, CA 93706
|Iglesia Cristiana Siervos de Cristo-NM
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|849 Skyline Blvd, Avenal, CA 93204
|North Fork Seventh Day Adventist - NM
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|56160 Rd 200, North Fork, CA 93643
|Westside Family Services-Huron-NM
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|36618 S Lassen Ave, Huron, CA 93234
|Iglesia Jesus es El Senior
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|1917 W Inyo Ave, Tulare, CA 93274
Martes 17 de noviembre
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|Woodlake Food Pantry
|6:00 a.m. – 8:00 a.m.
|199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286
|Coarsegold Historic Village-Mobile Pantry
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|35300 CA-41, Coarsegold, CA 93614
|EOC Orange Cove
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|1705 S Anchor Ave, Orange Cove, CA 93646
|Fresno - St. Rest Baptist Church
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|1550 E Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706
|Open Gates Orosi - Orosi Memorial Hall
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
|St. James Episcopal Cathedral
|9:30 a.m. – 11:30 a.m.
|4147 E Dakota Ave, Fresno, CA 93726
|Church of Nazarene (Laton) - NM
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|6258 E Murphy Ave, Laton, CA 93242
|Cantua Creek Education Center - USDA and Neighborhood Market
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|29595 W Latta Ave, Cantua Creek, CA 93608
|Corcoran-Fountain of Life
|11:30 a.m. – 1:30 p.m.
|1725 Chittenden Ave, Corcoran, CA 93212
|Rural Foundation for Community Advancement (Earlimart)-NM
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|712 E Washington St, Earlimart, CA 93219
|Raisin City School District- USDA
|2:30 p.m. – 4:30 p.m.
|6330 W Bowles Ave, Raisin City, CA 93652
Miércoles 18 de noviembre
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|Coalinga - Chapel Grace
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|120 E Hawthorne St, Coalinga, CA 93210
|Malaga Community Center
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|3582 S Winery Ave, Fresno, CA 93725
|Peanut Butter & Jelly Ministries -NM
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|3585 N Blythe Ave, Fresno, CA 93722
|Family Health Care Network-Goshen
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|7210 Avenue 308, Visalia, CA 93291
|San Joaquin Veterans Memorial Hall
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
|Westside Family Services- Kerman
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|15101 W Kearney Blvd, Kerman, CA 93630
|Fresno United
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
Jueves 19 de noviembre
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|California Hotel
|8:30 a.m. – 10:30 a.m.
|851 Van Ness Ave, Fresno, CA 93721
|EOC Fresno - LLC
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|1805 E California Ave, Fresno, CA 93706
|Mountain Valley Church
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|30598 E Kings Canyon Rd, Squaw Valley, CA 93675
|The Salvation Army Visalia
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|1501 W Main St, Visalia, CA 93291
|Westside Youth Center
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|1709 7th St, Mendota, CA 93640
|Auberry - Big Sandy Rancheria
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|37387 Auberry Mission Rd, Auberry, CA 93602
|Clovis Community College
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|10309 N Willow Ave, Fresno, CA 93720
|Episcopal Church of the Savior
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|519 N Douty St, Hanford, CA 93230
|Firebaugh
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Firebaugh Rodeo Grounds, 1191 P St, Firebaugh, CA 93622
|Lanare Community Center- Neighborhood Market
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|20620 S Grantland, Riverdale, CA 93656
|West Fresno Family Resource Center- NM
|12:30 p.m. – 2:30 p.m.
|New Kingdom Church of God in Christ, 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
|Clovis Hills Community Church (Tulare Street)
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|819 Tulare St, Fresno, CA 93706
Los horarios corresponden al horario del Pacífico (PST). Se recomienda verificar con cada organización si existen requisitos de inscripción, residencia o disponibilidad de alimentos antes de acudir.
¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?
Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:
- Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.
- Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.
- Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.
- Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.
- Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.