Los alimentos gratis en California se distribuirán del 16 al 19 de noviembre en distintas ciudades del estado. | Foto: @cafoodbanks / Instagram
Los alimentos gratis en California se distribuirán del 16 al 19 de noviembre en distintas ciudades del estado. | Foto: @cafoodbanks / Instagram
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello
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Durante la semana del 16 al 19 de noviembre, distintas organizaciones comunitarias, iglesias y centros de asistencia ofrecerán alimentos gratis en para apoyar a las familias que necesitan ayuda con sus compras de primera necesidad. Las jornadas se realizarán en varias ciudades del estado, como Fresno, Visalia, Tulare y Coalinga, entre otras localidades, con horarios establecidos para facilitar la entrega de productos. Los residentes podrán consultar las fechas, los lugares y las direcciones de cada punto de distribución para identificar la alternativa más cercana a su comunidad.

Conoce dónde entregarán alimentos gratis en California del 16 al 19 de noviembre. | Crédito: The Salvation Army Hanford
Conoce dónde entregarán alimentos gratis en California del 16 al 19 de noviembre. | Crédito: The Salvation Army Hanford

¿Dónde habrá distribución de alimentos gratis en California del 16 al 19 de noviembre?

Según el calendario del , estas son las fechas, los horarios y las direcciones de los puntos de distribución de alimentos gratis en California, organizados por día para facilitar la búsqueda.

Lunes 16 de noviembre

Lugar de distribuciónHorarioDirección
EOC - Cantua Creek9:00 a.m. – 11:00 a.m.16101 S Derrick Ave, Cantua Creek, CA 93608
West Hills College Lemoore9:00 a.m. – 11:00 a.m.555 College Ave, Lemoore, CA 93245
Hinton Community Center9:30 a.m. – 11:30 a.m.2385 S Fairview Ave, Fresno, CA 93706
Iglesia Cristiana Siervos de Cristo-NM10:00 a.m. – 12:00 p.m.849 Skyline Blvd, Avenal, CA 93204
North Fork Seventh Day Adventist - NM10:00 a.m. – 12:00 p.m.56160 Rd 200, North Fork, CA 93643
Westside Family Services-Huron-NM10:00 a.m. – 1:00 p.m.36618 S Lassen Ave, Huron, CA 93234
Iglesia Jesus es El Senior2:00 p.m. – 4:00 p.m.1917 W Inyo Ave, Tulare, CA 93274

Martes 17 de noviembre

Lugar de distribuciónHorarioDirección
Woodlake Food Pantry6:00 a.m. – 8:00 a.m.199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286
Coarsegold Historic Village-Mobile Pantry9:00 a.m. – 12:00 p.m.35300 CA-41, Coarsegold, CA 93614
EOC Orange Cove9:00 a.m. – 11:00 a.m.1705 S Anchor Ave, Orange Cove, CA 93646
Fresno - St. Rest Baptist Church9:00 a.m. – 12:00 p.m.1550 E Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706
Open Gates Orosi - Orosi Memorial Hall9:00 a.m. – 11:00 a.m.41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
St. James Episcopal Cathedral9:30 a.m. – 11:30 a.m.4147 E Dakota Ave, Fresno, CA 93726
Church of Nazarene (Laton) - NM10:00 a.m. – 12:00 p.m.6258 E Murphy Ave, Laton, CA 93242
Cantua Creek Education Center - USDA and Neighborhood Market11:00 a.m. – 1:00 p.m.29595 W Latta Ave, Cantua Creek, CA 93608
Corcoran-Fountain of Life11:30 a.m. – 1:30 p.m.1725 Chittenden Ave, Corcoran, CA 93212
Rural Foundation for Community Advancement (Earlimart)-NM2:00 p.m. – 4:00 p.m.712 E Washington St, Earlimart, CA 93219
Raisin City School District- USDA2:30 p.m. – 4:30 p.m.6330 W Bowles Ave, Raisin City, CA 93652

Miércoles 18 de noviembre

Lugar de distribuciónHorarioDirección
Coalinga - Chapel Grace9:00 a.m. – 12:00 p.m.120 E Hawthorne St, Coalinga, CA 93210
Malaga Community Center9:00 a.m. – 12:00 p.m.3582 S Winery Ave, Fresno, CA 93725
Peanut Butter & Jelly Ministries -NM9:00 a.m. – 11:00 a.m.3585 N Blythe Ave, Fresno, CA 93722
Family Health Care Network-Goshen10:00 a.m. – 12:00 p.m.7210 Avenue 308, Visalia, CA 93291
San Joaquin Veterans Memorial Hall10:00 a.m. – 12:00 p.m.22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
Westside Family Services- Kerman10:00 a.m. – 12:00 p.m.15101 W Kearney Blvd, Kerman, CA 93630
Fresno United2:00 p.m. – 4:00 p.m.2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706

Jueves 19 de noviembre

Lugar de distribuciónHorarioDirección
California Hotel8:30 a.m. – 10:30 a.m.851 Van Ness Ave, Fresno, CA 93721
EOC Fresno - LLC9:00 a.m. – 11:00 a.m.1805 E California Ave, Fresno, CA 93706
Mountain Valley Church9:00 a.m. – 11:00 a.m.30598 E Kings Canyon Rd, Squaw Valley, CA 93675
The Salvation Army Visalia9:00 a.m. – 12:00 p.m.1501 W Main St, Visalia, CA 93291
Westside Youth Center9:00 a.m. – 12:00 p.m.1709 7th St, Mendota, CA 93640
Auberry - Big Sandy Rancheria10:00 a.m. – 12:00 p.m.37387 Auberry Mission Rd, Auberry, CA 93602
Clovis Community College10:00 a.m. – 12:00 p.m.10309 N Willow Ave, Fresno, CA 93720
Episcopal Church of the Savior10:00 a.m. – 12:00 p.m.519 N Douty St, Hanford, CA 93230
Firebaugh10:00 a.m. – 12:00 p.m.Firebaugh Rodeo Grounds, 1191 P St, Firebaugh, CA 93622
Lanare Community Center- Neighborhood Market10:00 a.m. – 12:00 p.m.20620 S Grantland, Riverdale, CA 93656
West Fresno Family Resource Center- NM12:30 p.m. – 2:30 p.m.New Kingdom Church of God in Christ, 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
Clovis Hills Community Church (Tulare Street)2:00 p.m. – 4:00 p.m.819 Tulare St, Fresno, CA 93706

Los horarios corresponden al horario del Pacífico (PST). Se recomienda verificar con cada organización si existen requisitos de inscripción, residencia o disponibilidad de alimentos antes de acudir.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del estado del 16 al 19 de noviembre. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del estado del 16 al 19 de noviembre. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:

  • Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.
  • Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.
  • Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.
  • Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.
  • Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.
SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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