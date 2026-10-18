Las familias que buscan alimentos gratis en California podrán acceder a productos básicos entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre de 2026. El calendario del Central California Food Bank incluye jornadas de distribución en Cantua Creek, Lemoore, Fresno, Avenal, North Fork, Huron, Tulare y otras ciudades del estado. Las entregas se llevarán a cabo en iglesias, centros comunitarios y organizaciones locales, en horarios que abarcan desde temprano por la mañana hasta la tarde.
Quienes deseen acceder a estas iniciativas pueden organizar mejor su visita si consultan previamente las fechas, los horarios y las direcciones de cada punto de entrega. El cronograma contempla distribuciones entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre de 2026.
¿Dónde habrá distribución de alimentos gratis en California del 19 al 22 de octubre?
El Central California Food Bank programó jornadas de distribución de alimentos gratis en distintas localidades de California del lunes 19 al jueves 22 de octubre de 2026. Estos son los horarios y las direcciones para encontrar los puntos de entrega.
Lunes 19 de octubre
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|EOC - Cantua Creek
|9:00 a. m. - 11:00 a. m.
|16101 S Derrick Ave, Cantua Creek, CA 93608
|West Hills College Lemoore
|9:00 a. m. - 11:00 a. m.
|555 College Ave, Lemoore, CA 93245
|Hinton Community Center
|9:30 a. m. - 11:30 a. m.
|2385 S Fairview Ave, Fresno, CA 93706
|Iglesia Cristiana Siervos de Cristo-NM
|10:00 a. m. - 12:00 p. m.
|849 Skyline Blvd, Avenal, CA 93204
|North Fork Seventh Day Adventist - NM
|10:00 a. m. - 12:00 p. m.
|56160 Rd 200, North Fork, CA 93643
|Westside Family Services-Huron-NM
|10:00 a. m. - 1:00 p. m.
|36618 S Lassen Ave, Huron, CA 93234
|Iglesia Jesus es El Señor
|2:00 p. m. - 4:00 p. m.
|1917 W Inyo Ave, Tulare, CA 93274
Martes 20 de octubre
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|Woodlake Food Pantry
|6:00 a. m. - 8:00 a. m.
|199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286
|Coarsegold Historic Village-Mobile Pantry
|9:00 a. m. - 12:00 p. m.
|35300 CA-41, Coarsegold, CA 93614
|EOC Orange Cove
|9:00 a. m. - 11:00 a. m.
|1705 S Anchor Ave, Orange Cove, CA 93646
|Fresno - St. Rest Baptist Church
|9:00 a. m. - 12:00 p. m.
|1550 E Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706
|Open Gates Orosi - Orosi Memorial Hall
|9:00 a. m. - 11:00 a. m.
|41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
|St. James Episcopal Cathedral
|9:30 a. m. - 11:30 a. m.
|4147 E Dakota Ave, Fresno, CA 93726
|Corcoran-Fountain of Life
|11:30 a. m. - 1:30 p. m.
|1725 Chittenden Ave, Corcoran, CA 93212
|Rural Foundation for Community Advancement (Earlimart)-NM
|2:00 p. m. - 4:00 p. m.
|712 E Washington St, Earlimart, CA 93219
Miércoles 21 de octubre
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|Coalinga - Chapel Grace
|9:00 a. m. - 12:00 p. m.
|120 E Hawthorne St, Coalinga, CA 93210
|Malaga Community Center
|9:00 a. m. - 12:00 p. m.
|3582 S Winery Ave, Fresno, CA 93725
|Peanut Butter & Jelly Ministries -NM
|9:00 a. m. - 11:00 a. m.
|3585 N Blythe Ave, Fresno, CA 93722
|Family Health Care Network-Goshen
|10:00 a. m. - 12:00 p. m.
|7210 Avenue 308, Visalia, CA 93291
|San Joaquin Veterans Memorial Hall
|10:00 a. m. - 12:00 p. m.
|22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
|Westside Family Services-Kerman
|10:00 a. m. - 12:00 p. m.
|15101 W Kearney Blvd, Kerman, CA 93630
|Fresno United
|2:00 p. m. - 4:00 p. m.
|2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
Jueves 22 de octubre
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|Amazing Grace Ministries
|8:30 a. m. - 10:30 a. m.
|1225 S Maple Ave, Fresno, CA 93702
|Catholic Charities Neighborhood Market
|8:30 a. m. - 10:30 a. m.
|149 N Fulton St, Fresno, CA 93701
|Firebaugh-USDA
|9:00 a. m. - 11:30 a. m.
|Firebaugh Rodeo Grounds, 1655 13th St, Firebaugh, CA 93622
|Rojas Pierce Park-Mendota (ubicación temporal alternativa)
|9:00 a. m. - 11:00 a. m.
|1097 Quince St, Mendota, CA 93640
|Visalia Nazarene Church
|9:00 a. m. - 11:00 a. m.
|3333 W Caldwell Ave, Visalia, CA 93292
|West Fresno Family Resource Center
|12:30 p. m. - 2:30 p. m.
|New Kingdom Church of God in Christ, 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
|Clovis Hills Community Church (Tulare Street)
|2:00 p. m. - 4:00 p. m.
|819 Tulare St, Fresno, CA 93706
Recomendación: antes de trasladarte, verifica la información del punto de distribución elegido, ya que los horarios y las ubicaciones pueden cambiar. Los horarios están expresados en la hora local del Pacífico (PDT).
¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?
Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:
- Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.
- Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.
- Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.
- Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.
- Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.