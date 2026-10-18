Las familias que buscan alimentos gratis en California podrán acceder a productos básicos entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre de 2026. El calendario del Central California Food Bank incluye jornadas de distribución en Cantua Creek, Lemoore, Fresno, Avenal, North Fork, Huron, Tulare y otras ciudades del estado. Las entregas se llevarán a cabo en iglesias, centros comunitarios y organizaciones locales, en horarios que abarcan desde temprano por la mañana hasta la tarde.

Quienes deseen acceder a estas iniciativas pueden organizar mejor su visita si consultan previamente las fechas, los horarios y las direcciones de cada punto de entrega. El cronograma contempla distribuciones entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre de 2026.

Consulta las fechas y horarios de los alimentos gratis en California del 19 al 22 de octubre. | Crédito: Central California Food Bank

¿Dónde habrá distribución de alimentos gratis en California del 19 al 22 de octubre?

El Central California Food Bank programó jornadas de distribución de alimentos gratis en distintas localidades de California del lunes 19 al jueves 22 de octubre de 2026. Estos son los horarios y las direcciones para encontrar los puntos de entrega.

Lunes 19 de octubre

Martes 20 de octubre

Miércoles 21 de octubre

Jueves 22 de octubre

Recomendación: antes de trasladarte, verifica la información del punto de distribución elegido, ya que los horarios y las ubicaciones pueden cambiar. Los horarios están expresados en la hora local del Pacífico (PDT).

Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:

Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.

revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente. Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.

algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas. Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.

pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles. Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.

verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos. Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.