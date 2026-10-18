Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 19 al 22 de octubre. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 19 al 22 de octubre. | Crédito: Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
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Las familias que buscan alimentos gratis en podrán acceder a productos básicos entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre de 2026. El calendario del Central California Food Bank incluye jornadas de distribución en Cantua Creek, Lemoore, Fresno, Avenal, North Fork, Huron, Tulare y otras ciudades del estado. Las entregas se llevarán a cabo en iglesias, centros comunitarios y organizaciones locales, en horarios que abarcan desde temprano por la mañana hasta la tarde.

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Quienes deseen acceder a estas iniciativas pueden organizar mejor su visita si consultan previamente las fechas, los horarios y las direcciones de cada punto de entrega. El cronograma contempla distribuciones entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre de 2026.

Consulta las fechas y horarios de los alimentos gratis en California del 19 al 22 de octubre. | Crédito: Central California Food Bank
Consulta las fechas y horarios de los alimentos gratis en California del 19 al 22 de octubre. | Crédito: Central California Food Bank

¿Dónde habrá distribución de alimentos gratis en California del 19 al 22 de octubre?

El Central California Food Bank programó jornadas de distribución de alimentos gratis en distintas localidades de California del lunes 19 al jueves 22 de octubre de 2026. Estos son los horarios y las direcciones para encontrar los puntos de entrega.

Lunes 19 de octubre

Lugar de distribuciónHorarioDirección
EOC - Cantua Creek9:00 a. m. - 11:00 a. m.16101 S Derrick Ave, Cantua Creek, CA 93608
West Hills College Lemoore9:00 a. m. - 11:00 a. m.555 College Ave, Lemoore, CA 93245
Hinton Community Center9:30 a. m. - 11:30 a. m.2385 S Fairview Ave, Fresno, CA 93706
Iglesia Cristiana Siervos de Cristo-NM10:00 a. m. - 12:00 p. m.849 Skyline Blvd, Avenal, CA 93204
North Fork Seventh Day Adventist - NM10:00 a. m. - 12:00 p. m.56160 Rd 200, North Fork, CA 93643
Westside Family Services-Huron-NM10:00 a. m. - 1:00 p. m.36618 S Lassen Ave, Huron, CA 93234
Iglesia Jesus es El Señor2:00 p. m. - 4:00 p. m.1917 W Inyo Ave, Tulare, CA 93274

Martes 20 de octubre

Lugar de distribuciónHorarioDirección
Woodlake Food Pantry6:00 a. m. - 8:00 a. m.199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286
Coarsegold Historic Village-Mobile Pantry9:00 a. m. - 12:00 p. m.35300 CA-41, Coarsegold, CA 93614
EOC Orange Cove9:00 a. m. - 11:00 a. m.1705 S Anchor Ave, Orange Cove, CA 93646
Fresno - St. Rest Baptist Church9:00 a. m. - 12:00 p. m.1550 E Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706
Open Gates Orosi - Orosi Memorial Hall9:00 a. m. - 11:00 a. m.41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
St. James Episcopal Cathedral9:30 a. m. - 11:30 a. m.4147 E Dakota Ave, Fresno, CA 93726
Corcoran-Fountain of Life11:30 a. m. - 1:30 p. m.1725 Chittenden Ave, Corcoran, CA 93212
Rural Foundation for Community Advancement (Earlimart)-NM2:00 p. m. - 4:00 p. m.712 E Washington St, Earlimart, CA 93219

Miércoles 21 de octubre

Lugar de distribuciónHorarioDirección
Coalinga - Chapel Grace9:00 a. m. - 12:00 p. m.120 E Hawthorne St, Coalinga, CA 93210
Malaga Community Center9:00 a. m. - 12:00 p. m.3582 S Winery Ave, Fresno, CA 93725
Peanut Butter & Jelly Ministries -NM9:00 a. m. - 11:00 a. m.3585 N Blythe Ave, Fresno, CA 93722
Family Health Care Network-Goshen10:00 a. m. - 12:00 p. m.7210 Avenue 308, Visalia, CA 93291
San Joaquin Veterans Memorial Hall10:00 a. m. - 12:00 p. m.22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
Westside Family Services-Kerman10:00 a. m. - 12:00 p. m.15101 W Kearney Blvd, Kerman, CA 93630
Fresno United2:00 p. m. - 4:00 p. m.2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706

Jueves 22 de octubre

Lugar de distribuciónHorarioDirección
Amazing Grace Ministries8:30 a. m. - 10:30 a. m.1225 S Maple Ave, Fresno, CA 93702
Catholic Charities Neighborhood Market8:30 a. m. - 10:30 a. m.149 N Fulton St, Fresno, CA 93701
Firebaugh-USDA9:00 a. m. - 11:30 a. m.Firebaugh Rodeo Grounds, 1655 13th St, Firebaugh, CA 93622
Rojas Pierce Park-Mendota (ubicación temporal alternativa)9:00 a. m. - 11:00 a. m.1097 Quince St, Mendota, CA 93640
Visalia Nazarene Church9:00 a. m. - 11:00 a. m.3333 W Caldwell Ave, Visalia, CA 93292
West Fresno Family Resource Center12:30 p. m. - 2:30 p. m.New Kingdom Church of God in Christ, 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
Clovis Hills Community Church (Tulare Street)2:00 p. m. - 4:00 p. m.819 Tulare St, Fresno, CA 93706

Recomendación: antes de trasladarte, verifica la información del punto de distribución elegido, ya que los horarios y las ubicaciones pueden cambiar. Los horarios están expresados en la hora local del Pacífico (PDT).

Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:

  • Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.
  • Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.
  • Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.
  • Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.
  • Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.
SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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