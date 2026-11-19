Las familias que necesitan apoyo para cubrir sus gastos de alimentación tendrán nuevas oportunidades de recibir alimentos gratis en California durante el fin de semana. Entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre, distintas iglesias, organizaciones comunitarias y centros locales realizarán jornadas de distribución en varias ciudades del estado. Conoce qué lugares entregarán comida gratuita, cuáles son sus horarios y dónde están ubicados para que puedas acercarte al punto más conveniente.
¿Dónde habrá distribución de alimentos gratis en California del 20 al 22 de noviembre?
Según el calendario del Central California Food Bank, estas son las fechas, los horarios y las direcciones de los puntos de distribución de alimentos gratis en California. La información está organizada por día para facilitar la búsqueda.
Viernes 20 de noviembre
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|Rapto Divino (Calwa)
|8:00 a. m. – 11:00 a. m.
|3707 E Laurite Ave, Fresno, CA 93725
|Dinuba Hispanic SDA Church
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
|EOC - Parlier
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|690 S Newmark Ave, Parlier, CA 93648
|The Salvation Army Hanford
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|380 Ivy, Hanford, CA 93230
|Cold Springs Rancheria
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|32861 Sycamore Road, Tollhouse, CA 93667
|Tule River Justice Center-NM
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|129 South Reservation Road, California 93257
|Friends of Calwa
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|3980 E Jensen Ave, Fresno, CA 93725
|Mt. Olive Baptist Church
|1:00 p. m. – 3:00 p. m.
|101 W Clinton Ave, Fresno, CA 93705
|Central Valley SDA Church
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|3901 E Clinton Ave, Fresno, CA 93703
|A Hopeful Encounter
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|3253 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
|Centro Familiar Cosecha Abundante
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|2540 S Main St, Porterville, CA 93257
|Harmony Korean Church
|3:30 p. m. – 4:30 p. m.
|403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727
|Mt. Zion Assemblies
|6:00 p. m. – 8:00 p. m.
|4368 N Brawley Ave, Fresno, CA 93722
Sábado 21 de noviembre
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|University Presbyterian Church
|8:00 a. m. – 10:00 a. m.
|1776 E Roberts Ave, Fresno, CA 93710
|Full Gospel Tabernacle
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|519 E 11th St, Reedley, CA 93654
|Annadale Baptist Church
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|1511 14th St, Sanger, CA 93657
|Westside Church of God
|9:00 a. m. – 11:30 a. m.
|1424 W California Ave, Fresno, CA 93706
|New Kingdom Church
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
|New Life Baptist Church
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|2033 S Cedar Ave, Fresno, CA 93702
|Pixley First Assembly of God
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|703 S Elm St, Pixley, CA 93256
|Valley Voices Stratford
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|St. Joseph Catholic Church, 19300 Empire St, Stratford, CA 93266
|Iglesia Jesucristo Mi Roca
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|2035 N Helm Canal Rd, Firebaugh, CA 93622
|Ministerio Cristiano Pentecostal La Voz De Dios
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|5509 S Newmark Ave, Parlier, CA 93648
|Blakeney Children Foundation -NM
|2:30 p. m. – 4:30 p. m.
|4666 N Maple Ave, Fresno, CA 93726
Domingo 22 de noviembre
No se proporcionaron puntos de distribución para esta fecha.
Recomendación: antes de acudir, verifica con la organización correspondiente que la actividad siga programada y consulta si existen requisitos de registro o disponibilidad de alimentos.
¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?
Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:
- Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.
- Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.
- Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.
- Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.
- Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.