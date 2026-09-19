Si buscas alimentos gratis en California, durante la semana del lunes 21 al jueves 24 de septiembre habrá distintas jornadas de distribución en comunidades del estado. Las entregas incluyen frutas, verduras, productos de despensa y otros alimentos, aunque las condiciones para acceder a estos programas pueden cambiar según la organización y la ciudad.

Algunos de los puntos confirmados se encuentran en Los Ángeles y otras comunidades del sur de California, mientras que Fresno EOC y Central California Food Bank tienen programadas jornadas en zonas rurales del condado de Fresno. Por ello, es importante revisar la dirección, el horario y los requisitos antes de acudir, ya que algunas distribuciones son abiertas a la comunidad y otras están destinadas exclusivamente a clientes registrados.

Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 21 al 24 de septiembre?

Estos son algunos de los puntos de distribución publicados para estas fechas:

Fecha Horario Lugar Dirección Lunes 21 de septiembre 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Cantua Creek Food Distribution 16101 S Derrick Ave., Cantua Creek, CA 93648 Lunes 21 de septiembre 9:00 a.m. – 11:30 a.m. Foothill Unity Center – Monrovia 790 W. Chestnut Ave., Monrovia, CA 91016 Martes 22 de septiembre 8:30 a.m. – 10:30 a.m. Free Food Market – Gardena Health Center 742 W. Gardena Blvd., Gardena, CA Martes 22 de septiembre 10:00 a.m. – 12:00 p.m. Seeds of Hope – Plummer Park 1166 N. Vista St., West Hollywood, CA 90046 Martes 22 de septiembre 9:00 a.m. – 11:30 a.m. Foothill Unity Center – Pasadena 191 N. Oak Ave., Pasadena, CA 91107 Miércoles 23 de septiembre 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Riverdale Food Distribution 16704 S Jameson Ave., Riverdale, CA 93656 Miércoles 23 de septiembre 9:00 a.m. – 11:30 a.m. Foothill Unity Center – Monrovia 790 W. Chestnut Ave., Monrovia, CA 91016 Miércoles 23 de septiembre 9:00 a.m. – 11:30 a.m. Foothill Unity Center – Pasadena 191 N. Oak Ave., Pasadena, CA 91107 Miércoles 23 de septiembre 11:00 a.m. – 12:30 p.m. St. Francis Center – Pantry Program 1835 S. Hope St., Los Angeles, CA 90015 Jueves 24 de septiembre 9:30 a.m. – 11:30 a.m. Free Food Market – Culver City 4700 Inglewood Blvd., Culver City, CA Jueves 24 de septiembre 11:00 a.m. – 12:30 p.m. St. Francis Center – Pantry Program 1835 S. Hope St., Los Angeles, CA 90015

Las jornadas de Cantua Creek y Riverdale forman parte del Emergency Food Assistance Program, organizado por Fresno EOC en colaboración con Central California Food Bank. En ambos casos, la organización advierte que los alimentos están sujetos a disponibilidad y se entregan hasta agotar existencias.

¿Qué alimentos gratis en California se entregarán?

El contenido de las entregas depende de cada programa y de los productos disponibles el día de la distribución. En el caso de las jornadas de Fresno, se trata de un programa de asistencia alimentaria que distribuye alimentos mientras duren las existencias.

En Los Ángeles y sus alrededores también aparecen jornadas de productos frescos. Venice Family Clinic, por ejemplo, anuncia mercados gratuitos con frutas y verduras frescas, abiertos a los miembros de la comunidad, aunque advierte que los horarios pueden cambiar.

Por su parte, Seeds of Hope, junto con la ciudad de West Hollywood, programa los martes una distribución gratuita de productos frescos y alimentos básicos en Plummer Park. La jornada del 22 de septiembre está prevista de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank

¿Todos pueden recibir alimentos gratis en California?

No necesariamente. Es importante revisar las condiciones de cada programa antes de trasladarse.

La distribución de Venice Family Clinic en Gardena señala que está abierta a todos los miembros de la comunidad. En cambio, Foothill Unity Center identifica sus jornadas de Monrovia y Pasadena como “Clients Only”, por lo que están dirigidas a personas que cumplen con los requisitos del programa.

St. Francis Center también indica que para su programa de despensa se requiere registro previo. Sus jornadas del 23 y 24 de septiembre están programadas de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Recomendaciones antes de acudir por alimentos gratis en California

Si tienes previsto acudir a una de estas jornadas de alimentos gratis en California, considera llegar con anticipación y verificar la información directamente con la organización. Algunos programas pueden modificar sus horarios, exigir registro o suspender la entrega cuando se agotan los productos.

También es recomendable llevar bolsas reutilizables cuando el programa lo solicite. En el mercado gratuito de Gardena, por ejemplo, Venice Family Clinic pide a los asistentes llevar sus propias bolsas y señala que los horarios de inicio y finalización están sujetos a cambios.