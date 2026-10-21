Los alimentos gratis en California apoyan a las familias de la comunidad. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California apoyan a las familias de la comunidad. | Crédito: Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
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Las familias que buscan alimentos gratis en tendrán varias oportunidades para recibir ayuda durante el fin de semana del 23 al 25 de octubre de 2026. El Central California Food Bank anunció jornadas de distribución en ciudades como Fresno y Reedley, con diferentes horarios para facilitar el acceso de los residentes. Si necesitas conocer dónde se entregará comida sin costo, revisa las fechas, los lugares y las direcciones de cada punto para organizar tu visita y aprovechar estas iniciativas comunitarias.

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Las entregas se realizarán en iglesias y otros puntos comunitarios, principalmente en el área de Fresno. A continuación, consulta el cronograma con los horarios y las direcciones para ubicar la jornada más conveniente.

Los alimentos gratis en California se distribuirán en varios puntos comunitarios. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California se distribuirán en varios puntos comunitarios. | Crédito: Central California Food Bank

¿Dónde habrá distribución de alimentos gratis en California del 23 al 25 de octubre?

Estos son los lugares, horarios y direcciones incluidos en el calendario del para esa fecha.

FechaCiudadHorarioLugarDirección
Viernes 23 de octubreFresno10:00 a. m. a 1:00 p. m.Feed My Sheep117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706
Viernes 23 de octubreFresno6:00 p. m. a 8:00 p. m.Mt. Zion Assemblies4368 N Brawley Ave, Fresno, CA 93722
Sábado 24 de octubreFresno7:00 a. m. a 11:00 a. m.Flipside 13 (Breakthrough Christian Church)4421 N Cedar Ave, Fresno, CA 93726
Sábado 24 de octubreReedley8:30 a. m. a 10:30 a. m.Full Gospel Tabernacle519 E 11th St, Reedley, CA 93654
Sábado 24 de octubreFresno9:00 a. m. a 11:00 a. m.West McKinley Assembly of God3014 W McKinley Ave, Fresno, CA
Domingo 25 de octubre----No se registra distribución de alimentos gratis en California--

Nota: La información proporcionada incluye jornadas para el viernes 23 y el sábado 24 de octubre de 2026. No se detallaron puntos de distribución para el domingo 25 de octubre. Se recomienda confirmar los horarios y la disponibilidad de alimentos con cada organización antes de acudir.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles en jornadas programadas durante octubre. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles en jornadas programadas durante octubre. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:

  • Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.
  • Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.
  • Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.
  • Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.
  • Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.
SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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