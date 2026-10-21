Las familias que buscan alimentos gratis en California tendrán varias oportunidades para recibir ayuda durante el fin de semana del 23 al 25 de octubre de 2026. El Central California Food Bank anunció jornadas de distribución en ciudades como Fresno y Reedley, con diferentes horarios para facilitar el acceso de los residentes. Si necesitas conocer dónde se entregará comida sin costo, revisa las fechas, los lugares y las direcciones de cada punto para organizar tu visita y aprovechar estas iniciativas comunitarias.

Las entregas se realizarán en iglesias y otros puntos comunitarios, principalmente en el área de Fresno. A continuación, consulta el cronograma con los horarios y las direcciones para ubicar la jornada más conveniente.

Los alimentos gratis en California se distribuirán en varios puntos comunitarios. | Crédito: Central California Food Bank

¿Dónde habrá distribución de alimentos gratis en California del 23 al 25 de octubre?

Estos son los lugares, horarios y direcciones incluidos en el calendario del Central California Food Bank para esa fecha.

Fecha Ciudad Horario Lugar Dirección Viernes 23 de octubre Fresno 10:00 a. m. a 1:00 p. m. Feed My Sheep 117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706 Viernes 23 de octubre Fresno 6:00 p. m. a 8:00 p. m. Mt. Zion Assemblies 4368 N Brawley Ave, Fresno, CA 93722 Sábado 24 de octubre Fresno 7:00 a. m. a 11:00 a. m. Flipside 13 (Breakthrough Christian Church) 4421 N Cedar Ave, Fresno, CA 93726 Sábado 24 de octubre Reedley 8:30 a. m. a 10:30 a. m. Full Gospel Tabernacle 519 E 11th St, Reedley, CA 93654 Sábado 24 de octubre Fresno 9:00 a. m. a 11:00 a. m. West McKinley Assembly of God 3014 W McKinley Ave, Fresno, CA Domingo 25 de octubre -- -- No se registra distribución de alimentos gratis en California --

Nota: La información proporcionada incluye jornadas para el viernes 23 y el sábado 24 de octubre de 2026. No se detallaron puntos de distribución para el domingo 25 de octubre. Se recomienda confirmar los horarios y la disponibilidad de alimentos con cada organización antes de acudir.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles en jornadas programadas durante octubre. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:

Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.

revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente. Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.

algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas. Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.

pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles. Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.

verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos. Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.