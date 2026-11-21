Las familias que necesitan apoyo para cubrir sus gastos de alimentación tendrán nuevas oportunidades de recibir productos sin costo durante la última semana de noviembre. Del 23 al 26 de noviembre se realizarán diferentes jornadas de distribución de alimentos gratis en California, con la participación de iglesias, organizaciones comunitarias y centros de asistencia que atenderán en varias localidades del estado. Las entregas se desarrollarán en horarios específicos y permitirán que los residentes conozcan los puntos habilitados para acceder a esta ayuda. Por ello, es importante revisar las fechas, las horas y las direcciones antes de acudir a cada lugar.

Iglesias y organizaciones comunitarias participarán en estas jornadas de distribución de alimentos gratis en California. | Crédito: Central California Food Bank

Distribución de alimentos gratis en California del 23 al 26 de noviembre

Según el calendario del Central California Food Bank, estas son las fechas, los horarios y las direcciones de los puntos de distribución de alimentos gratis en California. La información está organizada por día para facilitar la búsqueda.

Fecha Horario Lugar de distribución Dirección Lunes 23 de noviembre 8:00 a. m. – 10:00 a. m. First Christian Church-USDA 1808 Sylvia St., Selma, CA 93662 Lunes 23 de noviembre 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Shrine of Our Lady of Fatima 20855 S Fatima Ave., Laton, CA 93242 Lunes 23 de noviembre 9:00 a. m. – 12:00 p. m. Westside Family Services - Coalinga 160 Elm Ave., Coalinga, CA 93210 Lunes 23 de noviembre 9:30 a. m. – 11:30 a. m. Iglesia El Buen Pastor 863 11th St., Orange Cove, CA 93646 Lunes 23 de noviembre 10:00 a. m. – 1:00 p. m. Fellowship Missionary Baptist 2529 East Belmont Avenue, Fresno, CA 93726 Lunes 23 de noviembre 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Madera Clearview Outreach 331 S D St., Madera, CA 93638 Lunes 23 de noviembre 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Porterville College 100 E. College, Porterville, CA 93257 Lunes 23 de noviembre 2:30 p. m. – 5:00 p. m. Traver (K-CAPS) 3957 Kitchner Dr., Traver, CA 93673 Lunes 23 de noviembre 3:00 p. m. – 5:00 p. m. The Fresno Center 4879 E Kings Canyon Rd., Fresno, CA 93727 Martes 24 de noviembre 8:00 a. m. – 10:00 a. m. Selma Enhancement 2301 Selma St., Selma, CA 93662 Martes 24 de noviembre 9:00 a. m. – 11:30 a. m. Firebaugh-USDA 1655 13th St., Firebaugh, CA 93622 Martes 24 de noviembre 9:00 a. m. – 11:30 a. m. Fresno Sequoia Spanish Seventh Day Adventist 4867 E Fillmore Ave., Fresno, CA 93727 Martes 24 de noviembre 9:00 a. m. – 11:00 a. m. North Fork - Grace Community Church 56442 Road 200, North Fork, CA 93643 Martes 24 de noviembre 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Open Gate Ministries Cutler 12588 Ave. 407, Cutler Martes 24 de noviembre 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Lanare Community Center - NM 20620 S Grantland Ave., Riverdale, CA 93656 Martes 24 de noviembre 11:00 a. m. – 1:00 p. m. Iglesia De Dios Peniel 358 N E St., Tulare, CA 93274 Martes 24 de noviembre 12:30 p. m. – 2:30 p. m. West Fresno Family Resource Center 1825 S Delno Ave., Fresno, CA 93706 Miércoles 25 de noviembre 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Fresno - Butler Pentecostal Church of God 3542 E. Butler, Fresno, CA 93702 Miércoles 25 de noviembre 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Lemon Cove Community Church 32937 Sierra Dr., Lemon Cove, CA 93244 Miércoles 25 de noviembre 9:00 a. m. – 11:00 a. m. The Salvation Army Tulare 314 E San Joaquin Ave., Tulare, CA 93274 Miércoles 25 de noviembre 9:00 a. m. – 12:00 p. m. Westside Family Services - Huron 36618 Lassen Ave., Huron, CA 93234 Miércoles 25 de noviembre 9:30 a. m. – 11:30 a. m. Burrel Elementary School 16704 S Jameson Ave., Riverdale, CA 93656 Miércoles 25 de noviembre 9:30 a. m. – 12:30 p. m. Three Rivers-Bread Basket 41673 N Fork Dr., Three Rivers, CA 93271 Miércoles 25 de noviembre 10:00 a. m. – 1:00 p. m. Hope Sanger-USDA 1348 Church Ave., Sanger, CA 93657 Miércoles 25 de noviembre 10:30 a. m. – 12:30 p. m. Avenal Rotary Club 108 W Kings St., Avenal, CA 93204 Miércoles 25 de noviembre 11:00 a. m. – 1:00 p. m. Avenal Rotary Club 108 W Kings St., Avenal, CA 93204 Miércoles 25 de noviembre 2:00 p. m. – 4:00 p. m. Fresno United 2940 S Martin Luther King Jr. Blvd., Fresno, CA 93706 Miércoles 25 de noviembre 4:00 p. m. – 6:00 p. m. Biola Community Center 4925 N Seventh St., Biola, CA 93606 Jueves 26 de noviembre 9:00 a. m. – 12:00 p. m. Miracles in the Community (MICA) 659 E Dinuba Ave., Reedley, CA 93654 Jueves 26 de noviembre 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Visalia Nazarene Church 3333 W Caldwell Ave., Visalia, CA 93292 Jueves 26 de noviembre 9:30 a. m. – 11:30 a. m. Corcoran Seventh-Day Adventist Church 1320 Norboe Ave., Corcoran, CA 93212 Jueves 26 de noviembre 12:30 p. m. – 2:30 p. m. West Fresno Family Resource Center - NM 1825 S Delno Ave., Fresno, CA 93706

Revisa los horarios y lugares de entrega de alimentos gratis en California para conocer dónde recibir esta ayuda. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:

Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.

revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente. Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.

algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas. Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.

pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles. Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.

verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos. Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.