Las familias que necesitan apoyo para cubrir sus gastos de alimentación tendrán nuevas oportunidades de recibir productos sin costo durante la última semana de noviembre. Del 23 al 26 de noviembre se realizarán diferentes jornadas de distribución de alimentos gratis en California, con la participación de iglesias, organizaciones comunitarias y centros de asistencia que atenderán en varias localidades del estado. Las entregas se desarrollarán en horarios específicos y permitirán que los residentes conozcan los puntos habilitados para acceder a esta ayuda. Por ello, es importante revisar las fechas, las horas y las direcciones antes de acudir a cada lugar.
Distribución de alimentos gratis en California del 23 al 26 de noviembre
Según el calendario del Central California Food Bank, estas son las fechas, los horarios y las direcciones de los puntos de distribución de alimentos gratis en California. La información está organizada por día para facilitar la búsqueda.
|Fecha
|Horario
|Lugar de distribución
|Dirección
|Lunes 23 de noviembre
|8:00 a. m. – 10:00 a. m.
|First Christian Church-USDA
|1808 Sylvia St., Selma, CA 93662
|Lunes 23 de noviembre
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Shrine of Our Lady of Fatima
|20855 S Fatima Ave., Laton, CA 93242
|Lunes 23 de noviembre
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Westside Family Services - Coalinga
|160 Elm Ave., Coalinga, CA 93210
|Lunes 23 de noviembre
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|Iglesia El Buen Pastor
|863 11th St., Orange Cove, CA 93646
|Lunes 23 de noviembre
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Fellowship Missionary Baptist
|2529 East Belmont Avenue, Fresno, CA 93726
|Lunes 23 de noviembre
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Madera Clearview Outreach
|331 S D St., Madera, CA 93638
|Lunes 23 de noviembre
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Porterville College
|100 E. College, Porterville, CA 93257
|Lunes 23 de noviembre
|2:30 p. m. – 5:00 p. m.
|Traver (K-CAPS)
|3957 Kitchner Dr., Traver, CA 93673
|Lunes 23 de noviembre
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|The Fresno Center
|4879 E Kings Canyon Rd., Fresno, CA 93727
|Martes 24 de noviembre
|8:00 a. m. – 10:00 a. m.
|Selma Enhancement
|2301 Selma St., Selma, CA 93662
|Martes 24 de noviembre
|9:00 a. m. – 11:30 a. m.
|Firebaugh-USDA
|1655 13th St., Firebaugh, CA 93622
|Martes 24 de noviembre
|9:00 a. m. – 11:30 a. m.
|Fresno Sequoia Spanish Seventh Day Adventist
|4867 E Fillmore Ave., Fresno, CA 93727
|Martes 24 de noviembre
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|North Fork - Grace Community Church
|56442 Road 200, North Fork, CA 93643
|Martes 24 de noviembre
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Open Gate Ministries Cutler
|12588 Ave. 407, Cutler
|Martes 24 de noviembre
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Lanare Community Center - NM
|20620 S Grantland Ave., Riverdale, CA 93656
|Martes 24 de noviembre
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Iglesia De Dios Peniel
|358 N E St., Tulare, CA 93274
|Martes 24 de noviembre
|12:30 p. m. – 2:30 p. m.
|West Fresno Family Resource Center
|1825 S Delno Ave., Fresno, CA 93706
|Miércoles 25 de noviembre
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Fresno - Butler Pentecostal Church of God
|3542 E. Butler, Fresno, CA 93702
|Miércoles 25 de noviembre
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Lemon Cove Community Church
|32937 Sierra Dr., Lemon Cove, CA 93244
|Miércoles 25 de noviembre
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|The Salvation Army Tulare
|314 E San Joaquin Ave., Tulare, CA 93274
|Miércoles 25 de noviembre
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Westside Family Services - Huron
|36618 Lassen Ave., Huron, CA 93234
|Miércoles 25 de noviembre
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|Burrel Elementary School
|16704 S Jameson Ave., Riverdale, CA 93656
|Miércoles 25 de noviembre
|9:30 a. m. – 12:30 p. m.
|Three Rivers-Bread Basket
|41673 N Fork Dr., Three Rivers, CA 93271
|Miércoles 25 de noviembre
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Hope Sanger-USDA
|1348 Church Ave., Sanger, CA 93657
|Miércoles 25 de noviembre
|10:30 a. m. – 12:30 p. m.
|Avenal Rotary Club
|108 W Kings St., Avenal, CA 93204
|Miércoles 25 de noviembre
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Avenal Rotary Club
|108 W Kings St., Avenal, CA 93204
|Miércoles 25 de noviembre
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Fresno United
|2940 S Martin Luther King Jr. Blvd., Fresno, CA 93706
|Miércoles 25 de noviembre
|4:00 p. m. – 6:00 p. m.
|Biola Community Center
|4925 N Seventh St., Biola, CA 93606
|Jueves 26 de noviembre
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Miracles in the Community (MICA)
|659 E Dinuba Ave., Reedley, CA 93654
|Jueves 26 de noviembre
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Visalia Nazarene Church
|3333 W Caldwell Ave., Visalia, CA 93292
|Jueves 26 de noviembre
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|Corcoran Seventh-Day Adventist Church
|1320 Norboe Ave., Corcoran, CA 93212
|Jueves 26 de noviembre
|12:30 p. m. – 2:30 p. m.
|West Fresno Family Resource Center - NM
|1825 S Delno Ave., Fresno, CA 93706
¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?
Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:
- Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.
- Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.
- Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.
- Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.
- Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.