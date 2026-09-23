Quienes necesitan reducir sus gastos de alimentación podrán encontrar diferentes opciones de comida gratuita en California entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre. Organizaciones comunitarias, bancos de alimentos y grupos sin fines de lucro tienen programadas distribuciones de productos frescos, despensas y otras ayudas durante esas fechas. Las jornadas confirmadas se encuentran en distintas ciudades, por lo que conviene revisar la ubicación antes de trasladarse.

Una de las jornadas confirmadas para el viernes 25 de septiembre tendrá lugar en Johnson-Springview Park, en Rocklin, donde Feeding the Foothills realizará una distribución gratuita entre las 8 y las 10 de la mañana. El evento funciona como un servicio de autoservicio desde el vehículo y ofrece frutas, verduras frescas y otros alimentos. La organización indica que se solicitará información básica del hogar y que también es posible recoger alimentos para otra persona que no pueda acudir.

También hay actividades programadas en el área de Los Ángeles. Foothill Unity Center tiene distribuciones de alimentos para clientes el 25 de septiembre, con productos como frutas y verduras frescas, lácteos, proteínas y alimentos básicos de despensa. La organización señala que sus servicios están dirigidos a familias y personas de bajos ingresos, por lo que es importante verificar previamente las condiciones para recibir la ayuda.

Las opciones incluyen distribuciones de frutas y verduras, despensas, productos básicos y cajas de alimentos. (Foto referencial: Magnific)

Comida gratis el sábado 26 de septiembre

El sábado 26 de septiembre concentra varias alternativas. En Commerce, Conasupo realizará su distribución semanal de alimentos de 9 a 11 a.m. en 2728 Supply Ave. El evento indica que todas las personas son bienvenidas. En Wilmington, Tzu Chi USA también tiene programada una despensa móvil de 9 a 10:30 a.m. en su centro comunitario de 1355 Broad Avenue, con productos frescos y granos organizados en cajas para las familias.

Ciudad Fecha Horario Tipo de ayuda Rocklin 25 de septiembre 8–10 a.m. Frutas, verduras y otros alimentos Commerce 26 de septiembre 9–11 a.m. Distribución de alimentos Wilmington 26 de septiembre 9–10:30 a.m. Despensa móvil Long Beach 26 de septiembre 9–11 a.m. Productos frescos y alimentos básicos Conejo Valley 26 de septiembre 9:30–11 a.m. Mercado comunitario Los Ángeles 27 de septiembre 1:30–2:30 p.m. Distribución de alimentos

En Long Beach, Food Finders tiene programado para el 26 de septiembre su Community Marketplace mensual en Admiral Kidd Park, de 9 a 11 a.m. El programa distribuye productos frescos, proteínas como pollo y alimentos básicos como arroz. La organización también cuenta con un mapa de más de 300 agencias asociadas en Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino para localizar otros puntos de ayuda.

Otra alternativa para ese sábado se encuentra en Conejo Valley. Adelante Comunidad Conejo anuncia su Community Free Marketplace para el 26 de septiembre, de 9:30 a 11 a.m.; la inscripción previa es recomendable, pero no obligatoria. El programa forma parte de una distribución de alimentos de Food Share of Ventura County y permite que otra persona recoja los alimentos en representación de una familia, bajo determinadas condiciones.

¿Dónde conseguir comida gratis el domingo 27?

Para el domingo 27 de septiembre también hay opciones confirmadas. Nourish LA tiene programada una distribución en UCLA University Village, en Los Ángeles, de 1:30 a 2:30 p.m. La organización indica que las personas pueden acudir a la fila y que sus voluntarios llenarán las bolsas de alimentos, sin preguntas.

En San José, We Start Gardens y Veggielution organizarán una actividad en SoFA Pocket Park, 540 S. 1st St., durante el SoFA Street Fair. El evento está previsto para el 27 de septiembre de 2 a 8 p.m. y ofrece una cantidad limitada de pases para una comida gratuita; en este caso, es necesario registrarse previamente para optar por el beneficio.

Como algunos eventos funcionan hasta agotar existencias o requieren registro previo, es recomendable revisar las condiciones antes de acudir. (Foto referencial: Magnific)

Las opciones disponibles pueden cambiar según las existencias, las condiciones de cada organización y eventuales modificaciones de último minuto. Para quienes no encuentren un punto cercano en estas fechas, el Departamento de Servicios Sociales de California mantiene un directorio de bancos de alimentos por condado, mientras que Food Finders ofrece un buscador de agencias en varios condados del sur del estado.

Antes de salir, conviene confirmar el horario y los requisitos directamente con el organizador, especialmente cuando se trata de una distribución limitada o que requiere registro.