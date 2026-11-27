Las familias que necesitan apoyo para cubrir sus gastos de alimentación podrán encontrar nuevas jornadas de entrega de alimentos gratis en California durante el fin de semana del 27 al 29 de noviembre. El calendario contempla actividades en distintas sedes de Fresno, con horarios establecidos para el viernes 27 y el sábado 28. Estas iniciativas representan una alternativa para quienes buscan productos básicos sin costo, especialmente durante los días posteriores a Thanksgiving, cuando los gastos del hogar pueden aumentar.

De acuerdo con el cronograma publicado por el Central California Food Bank, las distribuciones se realizarán en cuatro puntos de Fresno. Aunque no aparecen actividades programadas para el domingo 29 de noviembre, los residentes podrán acudir a las jornadas anunciadas para los dos días anteriores, siempre que exista disponibilidad de productos.

Revisa dónde entregarán alimentos gratis en California este viernes 27 y sábado 28 de noviembre. | Crédito: Central California Food Bank

¿Dónde entregarán alimentos gratis en California el 27 de noviembre?

El viernes 27 de noviembre habrá dos jornadas de distribución de alimentos en Fresno. La primera estará a cargo de Feed My Sheep y atenderá durante tres horas. La segunda se realizará en Fresno Christian Reformed, con un horario de dos horas.

Fecha Horario Lugar Dirección Viernes 27 de noviembre 10:00 a. m. a 1:00 p. m. Feed My Sheep 117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706 Viernes 27 de noviembre 10:00 a. m. a 12:00 p. m. Fresno Christian Reformed 1639 W Shields Ave, Fresno, CA 93705

¿Dónde habrá distribuciones de alimentos gratis en California el 28 de noviembre?

Para el sábado 28 de noviembre, el calendario contempla otras dos jornadas en Fresno. La primera comenzará temprano, a las 7:00 a. m., mientras que la segunda se desarrollará entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m.

Fecha Horario Lugar Dirección Sábado 28 de noviembre 7:00 a. m. a 9:00 a. m. Life Free Will 1625 E. Pine St., Fresno, CA 93703 Sábado 28 de noviembre 9:00 a. m. a 11:00 a. m. West McKinley Assembly of God 3014 W McKinley Ave, Fresno, CA

Conoce los horarios y las direcciones para acceder a los alimentos gratis en California durante el fin de semana. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si deseas acudir a alguna de estas jornadas, es importante tomar algunas precauciones antes de salir de casa. Aunque las organizaciones anuncian fechas y horarios, la disponibilidad de productos puede variar.

Estas son algunas recomendaciones:

Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.

revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente. Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, por lo que es importante organizar tu llegada.

algunas distribuciones duran solo dos horas, por lo que es importante organizar tu llegada. Confirma la disponibilidad: comunícate con la organización responsable para verificar que la actividad continúe programada y que todavía haya alimentos.

comunícate con la organización responsable para verificar que la actividad continúe programada y que todavía haya alimentos. Consulta los requisitos: pregunta si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.

pregunta si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos. Planifica tu llegada: procura acudir con anticipación, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.

Recuerda que las distribuciones están sujetas a la disponibilidad de alimentos y a posibles cambios en la programación. Por ello, es recomendable verificar los detalles con cada organización antes de desplazarte hasta el punto de entrega.