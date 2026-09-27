California contará con diferentes opciones para las personas que necesiten alimentos gratuitos durante los últimos días de septiembre y el comienzo de octubre. Las jornadas confirmadas para el periodo del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026 se encuentran en ciudades como Fresno, Santa Barbara, Daly City, San Fernando, Hayward y Biola, entre otras. Los horarios y requisitos varían según cada organización.

Alimentos gratis el 28 y 29 de septiembre

El lunes 28 de septiembre, The Fresno Center realizará una distribución gratuita de alimentos de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. en 4879 E. Kings Canyon Road, Fresno. La actividad, organizada junto con Central California Food Bank, contempla productos frescos, alimentos perecederos y no perecederos. Los paquetes están limitados a uno por familia y la entrega termina cuando se agotan los productos.

Ese mismo lunes también habrá una distribución en Westside Neighborhood Center, 423 W. Victoria Street, Santa Barbara, de 1:00 p. m. a 2:00 p. m. El registro comienza a las 12:30 p. m. y la atención es por orden de llegada. La ciudad señala que los participantes deben llevar sus propias bolsas o cajas y que los menores tienen que estar acompañados por un adulto.

Fecha Puntos de distribución Ciudad Horario Condiciones 28 de septiembre The Fresno Center, 4879 E. Kings Canyon Rd. Fresno 2:00–4:00 p. m. 1 paquete por familia; hasta agotar existencias 28 de septiembre Westside Neighborhood Center, 423 W. Victoria St. Santa Barbara 1:00–2:00 p. m. Registro desde 12:30 p. m.; primero en llegar 28 de septiembre St. Paul’s United Methodist Church, 910 E. North St. Manteca 10:00–11:00 a. m. Distribución móvil

En Manteca, St. Paul’s United Methodist Church recibirá el 28 de septiembre una distribución móvil de alimentos de Second Harvest Food Bank of San Joaquin County. La organización señala que la preparación comienza antes y que la atención para recoger los alimentos empieza a las 10:00 a. m., con una duración estimada de una hora, en 910 E. North Street.

El martes 29 de septiembre aparecen más alternativas. En Daly City Community Service Center, 350 90th Street, habrá una distribución de comestibles gratuitos de 10:30 a. m. a 2:00 p. m., sin cita ni inscripción previa. Además, Our Second Home, 725 Price Street, Daly City, tendrá su despensa de 11:30 a. m. a 1:30 p. m., aunque esta última opción está dirigida a residentes del condado de San Mateo.

Ese martes también está programada una distribución de Seeds of Hope en Plummer Park, 7377 Santa Monica Boulevard, West Hollywood, de 10:00 a. m. a 12:00 p. m. La actividad se realiza en colaboración con la ciudad y forma parte de las entregas gratuitas que se llevan a cabo los martes en ese lugar.

Algunas entregas son abiertas al público, mientras que otras están destinadas a residentes de determinados condados o personas previamente registradas. (Foto referencial: Magnific)

Opciones del 30 de septiembre y 1 de octubre

El miércoles 30 de septiembre habrá entregas en distintas partes del estado. En Daly City Community Service Center, situado en 350 90th Street, la distribución de alimentos funcionará de 10:30 a. m. a 2:00 p. m., mientras que Our Second Home tendrá su despensa de 11:30 a. m. a 1:30 p. m. En el sur de California, Foothill Unity Center programó entregas en Monrovia y Pasadena, ambas de 9:00 a. m. a 11:30 a. m., pero estas aparecen identificadas como actividades solo para clientes.

También el miércoles, Santee Food Bank, en 9715 Halberns Blvd., Santee, tiene programada una distribución de alimentos de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. para esa fecha. En San Fernando, Kidneys Quest Foundation realizará una distribución tipo despensa de 12:30 p. m. a 1:30 p. m. en 1058 N. Maclay Avenue.

Para el jueves 1 de octubre, hay varias opciones confirmadas. Biola Food Distribution, en 4925 N. 7th Avenue, Biola, funcionará de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.; la actividad es una colaboración entre Fresno EOC y Central California Food Bank y los alimentos se entregan mientras haya existencias. En Hayward, Community Child Care Council of Alameda County realizará su distribución mensual de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. en 22351 City Center Drive, pero requiere preregistro debido a los suministros limitados.

Fecha Punto de distribución Ciudad Horario Condiciones 30 de septiembre Santee Food Bank, 9715 Halberns Blvd. Santee 8:00–11:00 a. m. Distribución programada 30 de septiembre Monrovia Food Distribution Monrovia 9:00–11:30 a. m. Solo clientes 30 de septiembre Pasadena Food Distribution Pasadena 9:00–11:30 a. m. Solo clientes 30 de septiembre Daly City Community Service Center, 350 90th St. Daly City 10:30 a. m.–2:00 p. m. Sin cita ni inscripción 30 de septiembre Kidneys Quest Foundation, 1058 N. Maclay Ave. San Fernando 12:30–1:30 p. m. Distribución tipo despensa 1 de octubre Biola Food Distribution, 4925 N. 7th Ave. Biola 9:00 a. m.–12:00 p. m. Hasta agotar existencias 1 de octubre Our Second Home, 725 Price St. Daly City 11:30 a. m.–1:30 p. m. Residentes del condado de San Mateo 1 de octubre Franklin Neighborhood Center, 1136 E. Montecito St. Santa Barbara 1:00–2:00 p. m. Primero en llegar 1 de octubre 4Cs of Alameda County, 22351 City Center Dr. Hayward 1:00–3:00 p. m. Requiere preregistro

Finalmente, Franklin Neighborhood Center, 1136 E. Montecito Street, Santa Barbara, tendrá una distribución de alimentos el 1 de octubre de 1:00 p. m. a 2:00 p. m. El registro presencial comienza a las 12:30 p. m. y la entrega se realiza por orden de llegada. La ciudad recomienda llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos y señala que los menores deben estar acompañados por un adulto.

Antes de acudir, es importante revisar las condiciones específicas de cada punto. Algunas jornadas son abiertas a la comunidad y no requieren cita, mientras que otras están restringidas a clientes, residentes de un determinado condado o personas que realizaron un preregistro. Además, varias organizaciones advierten que la entrega depende de la disponibilidad de alimentos, por lo que acudir al inicio del horario puede ser conveniente.