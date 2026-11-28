Durante los primeros días de diciembre, distintas organizaciones comunitarias ofrecerán alimentos gratis en California a familias y personas que necesitan apoyo para cubrir sus compras de comida. Las jornadas se realizarán en varias ciudades del estado, con entregas de productos de primera necesidad, frutas, verduras y otros víveres, según la disponibilidad de cada programa. Algunas actividades no requieren cita previa, mientras que otras están dirigidas exclusivamente a personas registradas.

Las distribuciones estarán disponibles en localidades como Los Ángeles, Mendota, Biola y Daly City. Por ello, es importante revisar las fechas, los horarios y las direcciones antes de acudir, ya que cada organización establece sus propias condiciones de atención y los productos pueden agotarse.

Las jornadas de alimentos gratis en California ofrecerán productos básicos para familias y personas que necesitan apoyo. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 30 de noviembre al 3 de diciembre?

Estas son algunas de las jornadas de distribución confirmadas en el calendario de organizaciones y bancos de alimentos del estado:

Fecha Horario Lugar y dirección Lunes 30 de noviembre 10:30 a. m. a 2:00 p. m. Daly City Community Service Center, estacionamiento inferior, 350 90th Street, Daly City Lunes 30 de noviembre 11:00 a. m. a 3:00 p. m. LA Community Aid, 1096 N. Western Avenue, Suite 106, Los Ángeles Martes 1 de diciembre 9:00 a. m. a 12:00 p. m. 121 Belmont Avenue, Mendota Martes 1 de diciembre 9:30 a. m. a 10:30 a. m. St. Joseph’s Church, 295 S. Thompson Avenue, Nipomo Martes 1 de diciembre 3:00 p. m. a 5:00 p. m. Cuesta College, SLO Campus, Highway 1, estacionamiento 2, San Luis Obispo Miércoles 2 de diciembre 8:00 a. m. a 9:00 a. m. Soto Park, 1275 Ash Street, Arroyo Grande Miércoles 2 de diciembre 9:00 a. m. a 11:30 a. m. Foothill Unity Center, distribución para clientes registrados, Monrovia Miércoles 2 de diciembre 10:30 a. m. a 2:00 p. m. Daly City Community Service Center, 350 90th Street, Daly City Jueves 3 de diciembre 9:00 a. m. a 12:00 p. m. 4925 N. 7th Avenue, Biola Jueves 3 de diciembre 9:00 a. m. a 10:00 a. m. 2nd Baptist Church, 1937 Riverside Avenue, Paso Robles Jueves 3 de diciembre 11:00 a. m. a 3:00 p. m. LA Community Aid, 1096 N. Western Avenue, Suite 106, Los Ángeles Jueves 3 de diciembre 3:00 p. m. a 4:00 p. m. Santa Rosa Church, 1174 Main Street, Cambria

Fuentes: calendarios oficiales de Daly City Partnership, LA Community Aid, Fresno EOC y SLO Food Bank.

¿Qué alimentos entregarán las organizaciones de California?

Los productos disponibles dependen de cada jornada y de las existencias de las organizaciones participantes. En el caso de Foothill Unity Center, su programa contempla frutas y verduras frescas, productos lácteos, proteínas y alimentos básicos para la despensa.

Por su parte, las distribuciones organizadas por Fresno EOC y Central California Food Bank forman parte del Emergency Food Assistance Program. La entidad advierte que los alimentos se entregan hasta agotar las existencias, por lo que recomienda considerar los horarios establecidos.

Consulta dónde encontrar alimentos gratis en California, qué días habrá entregas y cuáles son los horarios de atención. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes tener en cuenta antes de acudir a una distribución de alimentos?

No todas las jornadas tienen las mismas condiciones de acceso. Por ejemplo, Daly City Partnership informa que su distribución semanal en el estacionamiento del Community Service Center no requiere inscripción ni reservación previa.

En cambio, LA Community Aid tiene una jornada entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre que funciona únicamente con cita previa. Para consultar cómo acceder al servicio, puedes comunicarte al (213) 325-5056 o escribir a office@lacommunityaid.org.

Asimismo, Foothill Unity Center identifica sus jornadas de Monrovia y Pasadena como actividades exclusivas para clientes registrados. Quienes necesiten información sobre cómo recibir estos servicios pueden escribir a information@foothillunitycenter.org.

Antes de trasladarte, verifica que la actividad siga programada y consulta si necesitas presentar algún documento o completar un registro. Iglesias, organizaciones comunitarias y autoridades locales también pueden orientar a las familias sobre otras alternativas para conseguir alimentos gratis en California.