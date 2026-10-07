Si buscas alimentos gratis en California, entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre habrá distintas jornadas de distribución en comunidades del centro del estado. El calendario contempla actividades en ciudades como Fresno, Tulare, Cutler y otras localidades, con horarios que comienzan desde las primeras horas de la mañana y se extienden hasta la tarde. Las entregas forman parte del calendario del Central California Food Bank y se desarrollarán en iglesias, centros comunitarios, escuelas, organizaciones locales y otros puntos habilitados para estas jornadas.
Para quienes necesitan alimentos o productos de primera necesidad, conocer con anticipación la fecha, el horario y la dirección puede facilitar la planificación del traslado. Algunas actividades tienen una duración de apenas unas horas, mientras que otras permanecen abiertas durante varias horas.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 9 al 11 de octubre?
El calendario contempla jornadas distribuidas entre el 9 y el 11 de octubre. A continuación, puedes consultar los puntos de distribución organizados por fecha.
|Fecha
|Lugar / organización
|Horario
|Lugar y dirección
|Viernes 9 de octubre
|Immanuel Lutheran Church
|8:00–10:00 a. m.
|65 W Willamette Ave, Fresno, CA 93706
|Feed My Sheep
|10:00 a. m.–1:00 p. m.
|117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706
|Tulare SDA- NM
|10:00 a. m.–12:00 p. m.
|494 N Blackstone St, Tulare, CA 93274
|Farm Worker Hands
|2:00–4:00 p. m.
|40779 Rd 128, Cutler, CA
|Valley Voices - Avenal
|2:00–4:00 p. m.
|Veterans Memorial Hall, 108 W Kings St, Avenal, CA 93204
|Harmony Hope Chest
|4:00–6:00 p. m.
|5372 E Belmont Ave, Fresno, CA 93727
|Sábado 10 de octubre
|Life Free Will
|7:00–9:00 a. m.
|1625 E. Pine St., Fresno, CA 93703
|Sierra Lutheran Church
|8:00–10:00 a. m.
|32410 Rockhill Ln, Auberry, CA 93602
|ACTS Foundation
|8:30–10:30 a. m.
|5125 N Gates Ave, Fresno, CA 93722
|Faith Community Church
|8:30–10:30 a. m.
|430 Peach Ave, Clovis, CA 93612
|Mennonite Community Church
|9:00–11:00 a. m.
|5015 E Olive Ave, Fresno, CA 93727
|New Life Baptist Church
|10:00 a. m.–12:00 p. m.
|2033 S Cedar Ave, Fresno, CA 93702
|Domingo 11 de octubre
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|No se registra distribución de alimentos gratis en California
¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?
Si estás interesado en una de estas jornadas de alimentos gratis en California, lo recomendable es identificar el punto más cercano y acudir dentro del horario establecido. La duración de cada actividad varía según la sede, por lo que es importante revisar la fecha y la hora antes de trasladarte.
También puede ser conveniente llegar con anticipación. Algunas distribuciones pueden atender a las personas hasta agotar las existencias disponibles, por lo que el horario publicado no necesariamente garantiza que los productos permanezcan disponibles durante toda la jornada.
Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank y sus organizaciones comunitarias para facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.