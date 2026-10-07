Si buscas alimentos gratis en California, entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre habrá distintas jornadas de distribución en comunidades del centro del estado. El calendario contempla actividades en ciudades como Fresno, Tulare, Cutler y otras localidades, con horarios que comienzan desde las primeras horas de la mañana y se extienden hasta la tarde. Las entregas forman parte del calendario del Central California Food Bank y se desarrollarán en iglesias, centros comunitarios, escuelas, organizaciones locales y otros puntos habilitados para estas jornadas.

Para quienes necesitan alimentos o productos de primera necesidad, conocer con anticipación la fecha, el horario y la dirección puede facilitar la planificación del traslado. Algunas actividades tienen una duración de apenas unas horas, mientras que otras permanecen abiertas durante varias horas.

Consulta las fechas y horarios de los alimentos gratis en California del 9 al 11 de octubre. | Crédito: Central California Food Bank

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 9 al 11 de octubre?

El calendario contempla jornadas distribuidas entre el 9 y el 11 de octubre. A continuación, puedes consultar los puntos de distribución organizados por fecha.

Fecha Lugar / organización Horario Lugar y dirección Viernes 9 de octubre Immanuel Lutheran Church 8:00–10:00 a. m. 65 W Willamette Ave, Fresno, CA 93706 Feed My Sheep 10:00 a. m.–1:00 p. m. 117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706 Tulare SDA- NM 10:00 a. m.–12:00 p. m. 494 N Blackstone St, Tulare, CA 93274 Farm Worker Hands 2:00–4:00 p. m. 40779 Rd 128, Cutler, CA Valley Voices - Avenal 2:00–4:00 p. m. Veterans Memorial Hall, 108 W Kings St, Avenal, CA 93204 Harmony Hope Chest 4:00–6:00 p. m. 5372 E Belmont Ave, Fresno, CA 93727 Sábado 10 de octubre Life Free Will 7:00–9:00 a. m. 1625 E. Pine St., Fresno, CA 93703 Sierra Lutheran Church 8:00–10:00 a. m. 32410 Rockhill Ln, Auberry, CA 93602 ACTS Foundation 8:30–10:30 a. m. 5125 N Gates Ave, Fresno, CA 93722 Faith Community Church 8:30–10:30 a. m. 430 Peach Ave, Clovis, CA 93612 Mennonite Community Church 9:00–11:00 a. m. 5015 E Olive Ave, Fresno, CA 93727 New Life Baptist Church 10:00 a. m.–12:00 p. m. 2033 S Cedar Ave, Fresno, CA 93702 Domingo 11 de octubre -- -- No se registra distribución de alimentos gratis en California

Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si estás interesado en una de estas jornadas de alimentos gratis en California, lo recomendable es identificar el punto más cercano y acudir dentro del horario establecido. La duración de cada actividad varía según la sede, por lo que es importante revisar la fecha y la hora antes de trasladarte.

También puede ser conveniente llegar con anticipación. Algunas distribuciones pueden atender a las personas hasta agotar las existencias disponibles, por lo que el horario publicado no necesariamente garantiza que los productos permanezcan disponibles durante toda la jornada.

Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank y sus organizaciones comunitarias para facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.