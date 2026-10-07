Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del estado del 9 al 11 de octubre. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del estado del 9 al 11 de octubre. | Crédito: Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
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Si buscas alimentos gratis en , entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre habrá distintas jornadas de distribución en comunidades del centro del estado. El calendario contempla actividades en ciudades como Fresno, Tulare, Cutler y otras localidades, con horarios que comienzan desde las primeras horas de la mañana y se extienden hasta la tarde. Las entregas forman parte del calendario del Central California Food Bank y se desarrollarán en iglesias, centros comunitarios, escuelas, organizaciones locales y otros puntos habilitados para estas jornadas.

Para quienes necesitan alimentos o productos de primera necesidad, conocer con anticipación la fecha, el horario y la dirección puede facilitar la planificación del traslado. Algunas actividades tienen una duración de apenas unas horas, mientras que otras permanecen abiertas durante varias horas.

Consulta las fechas y horarios de los alimentos gratis en California del 9 al 11 de octubre. | Crédito: Central California Food Bank
Consulta las fechas y horarios de los alimentos gratis en California del 9 al 11 de octubre. | Crédito: Central California Food Bank

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 9 al 11 de octubre?

El contempla jornadas distribuidas entre el 9 y el 11 de octubre. A continuación, puedes consultar los puntos de distribución organizados por fecha.

FechaLugar / organizaciónHorarioLugar y dirección
Viernes 9 de octubreImmanuel Lutheran Church8:00–10:00 a. m.65 W Willamette Ave, Fresno, CA 93706
Feed My Sheep10:00 a. m.–1:00 p. m.117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706
Tulare SDA- NM10:00 a. m.–12:00 p. m.494 N Blackstone St, Tulare, CA 93274
Farm Worker Hands2:00–4:00 p. m.40779 Rd 128, Cutler, CA
Valley Voices - Avenal2:00–4:00 p. m.Veterans Memorial Hall, 108 W Kings St, Avenal, CA 93204
Harmony Hope Chest4:00–6:00 p. m.5372 E Belmont Ave, Fresno, CA 93727
Sábado 10 de octubreLife Free Will7:00–9:00 a. m.1625 E. Pine St., Fresno, CA 93703
Sierra Lutheran Church8:00–10:00 a. m.32410 Rockhill Ln, Auberry, CA 93602
ACTS Foundation8:30–10:30 a. m.5125 N Gates Ave, Fresno, CA 93722
Faith Community Church8:30–10:30 a. m.430 Peach Ave, Clovis, CA 93612
Mennonite Community Church9:00–11:00 a. m.5015 E Olive Ave, Fresno, CA 93727
New Life Baptist Church10:00 a. m.–12:00 p. m.2033 S Cedar Ave, Fresno, CA 93702
Domingo 11 de octubre----No se registra distribución de alimentos gratis en California
Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si estás interesado en una de estas jornadas de alimentos gratis en California, lo recomendable es identificar el punto más cercano y acudir dentro del horario establecido. La duración de cada actividad varía según la sede, por lo que es importante revisar la fecha y la hora antes de trasladarte.

También puede ser conveniente llegar con anticipación. Algunas distribuciones pueden atender a las personas hasta agotar las existencias disponibles, por lo que el horario publicado no necesariamente garantiza que los productos permanezcan disponibles durante toda la jornada.

Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank y sus organizaciones comunitarias para facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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