Los residentes de Los Ángeles y zonas cercanas tendrán distintas opciones para acceder a alimentos gratuitos durante el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026. Las jornadas son organizadas por bancos de alimentos y organizaciones comunitarias, con modalidades que pueden incluir entrega de productos, despensas y comestibles.

Las fechas y condiciones no son iguales en todos los lugares. Algunas actividades tienen un horario específico y funcionan por orden de llegada, mientras que otras requieren registro o están dirigidas a personas que ya son clientes del programa. Por ello, conviene revisar cada detalle antes de acudir.

Algunas entregas requieren cita o registro previo, mientras que otras funcionan por orden de llegada. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Dónde habrá alimentos gratis el viernes 2 de octubre?

Una de las jornadas confirmadas para el viernes 2 de octubre será organizada por LA Community Aid (LACA), que tendrá una distribución de comestibles y ropa entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m. La actividad será únicamente con cita previa, por lo que las personas interesadas deben considerar este requisito antes de acudir.

Ese mismo día, Foothill Unity Center tiene programadas distribuciones en Monrovia y Pasadena, ambas entre las 9:00 y 11:30 a.m. El programa señala que entrega productos frescos, lácteos, proteínas y alimentos básicos de despensa a familias y personas de bajos ingresos; estas jornadas están identificadas como exclusivas para clientes del centro.

Fecha Lugar Horario Condición Viernes 2 de octubre LA Community Aid (LACA) 11:00 a.m. – 3:00 p.m. Con cita Viernes 2 de octubre Foothill Unity Center – Monrovia 9:00 – 11:30 a.m. Clientes Viernes 2 de octubre Foothill Unity Center – Pasadena 9:00 – 11:30 a.m. Clientes

Opciones para el sábado 3 de octubre

Para el sábado 3 de octubre está confirmada una jornada de distribución de alimentos de CASS Los Angeles. La actividad se realizará de 9:30 a 10:30 a.m. en 5814 Venice Blvd., Los Angeles, CA 90019. El calendario oficial de la organización incluye esta fecha como una de sus jornadas de distribución de alimentos.

También existen despensas y bancos de alimentos con atención habitual durante los sábados en Los Ángeles, pero sus horarios generales no necesariamente significan que tengan una jornada especial para esa fecha. El Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles recomienda utilizar su buscador de despensas y confirmar directamente con cada agencia, debido a que las fechas y horarios pueden cambiar.

Es recomendable verificar las condiciones de cada jornada antes de trasladarse. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Distribución de alimentos del domingo 4 de octubre

El domingo 4 de octubre habrá una jornada confirmada en UCLA University Village, ubicada en 3200 Sawtelle Boulevard, Los Angeles, CA 90066. La distribución de Nourish LA / Nuestros Alimentos está programada de 1:30 a 2:30 p.m. y funcionará por orden de llegada.

De acuerdo con la organización, las entregas pueden incluir productos frescos, alimentos básicos de despensa, pan y pastelería, lácteos, huevos y proteínas o comidas preparadas, dependiendo de la disponibilidad. Se recomienda llevar una bolsa reutilizable o una caja para transportar los productos recibidos.

Fecha Punto de distribución Dirección Horario Sábado 3 de octubre CASS Los Angeles 5814 Venice Blvd., Los Angeles, CA 90019 9:30 – 10:30 a.m. Domingo 4 de octubre UCLA University Village 3200 Sawtelle Blvd., Los Angeles, CA 90066 1:30 – 2:30 p.m.

Es importante no confundir los almacenes del Los Angeles Regional Food Bank con puntos de entrega directa al público. La organización explica que sus instalaciones funcionan principalmente como centros de almacenamiento y distribución para agencias asociadas, por lo que las personas que necesitan alimentos deben utilizar su buscador de despensas para localizar un punto de atención cercano.

Antes de trasladarse, los interesados deben comprobar las condiciones específicas de cada programa, especialmente cuando se solicita cita, registro previo o cuando la distribución está limitada a clientes. El propio Los Angeles Regional Food Bank advierte que los horarios y fechas pueden cambiar y recomienda contactar directamente con la agencia correspondiente para confirmar la atención.

Para quienes no encuentren un punto adecuado en estas fechas, el Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles mantiene un buscador de agencias asociadas que permite localizar despensas según la zona de residencia. También se puede llamar al 211 para solicitar información sobre asistencia alimentaria disponible en Los Ángeles y el condado.