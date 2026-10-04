Las personas que buscan alimentos gratis en Los Ángeles tendrán varias alternativas durante la semana del 5 al 8 de octubre de 2026. Entre las jornadas confirmadas aparecen mercados de alimentos frescos de Venice Family Clinic, una distribución semanal en el centro de Los Ángeles y un programa de entrega de víveres y ropa de LA Community Aid.

El lunes 5 de octubre, Venice Family Clinic realizará un mercado gratuito de alimentos en el Inglewood S. La Brea Health Center, ubicado en 1091 S. La Brea Ave., Inglewood, CA 90301. La jornada está programada de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. y ofrecerá frutas y verduras frescas. La actividad está abierta a todos los miembros de la comunidad y la organización recomienda llevar bolsas reutilizables.

Lunes 5 de octubre 9:30 a.m. - 11:30 a.m. Inglewood S. La Brea Health Center 1091 S. La Brea Ave., Inglewood Frutas y verduras; abierto a la comunidad Miércoles 7 de octubre 10:00 a.m. - 12:00 p.m. Impact LA Warehouse 1010 East 10th Street, Los Ángeles Sin registro; por orden de llegada Miércoles 7 de octubre 9:30 a.m. - 11:30 a.m. Chuck Lorre Rose Ave. Health & Wellness Center 604 Rose Ave., Venice Mercado gratuito de alimentos Jueves 8 de octubre 9:30 a.m. - 11:30 a.m. Colen Health Centers 4700 Inglewood Blvd., Culver City Frutas y verduras; abierto a la comunidad

¿Qué opciones hay el miércoles 7 de octubre?

El miércoles 7 de octubre habrá al menos dos alternativas confirmadas. En el centro de Los Ángeles, Impact LA Warehouse realizará su distribución semanal de alimentos y productos esenciales de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., en 1010 East 10th Street. El servicio es gratuito, no requiere registro y funciona por orden de llegada.

Ese mismo día, Venice Family Clinic tendrá otro Free Food Market en el Chuck Lorre Rose Ave. Health & Wellness Center, 604 Rose Ave., Venice, de 9:30 a.m. a 11:30 a.m.. La actividad forma parte del calendario de mercados gratuitos de la organización y está destinada a la entrega de alimentos frescos.

Las actividades confirmadas incluyen mercados de frutas y verduras, así como entregas de víveres en distintos puntos del área metropolitana. (Foto referencial: Magnific)

¿Dónde conseguir alimentos gratis el jueves 8 de octubre?

El jueves 8 de octubre, Venice Family Clinic tiene programado otro mercado gratuito en Colen Health Centers, en 4700 Inglewood Blvd., Culver City, de 9:30 a.m. a 11:30 a.m.. La organización señala que estas jornadas ofrecen frutas y verduras frescas, están abiertas a los miembros de la comunidad y recomienda llevar bolsas reutilizables. También advierte que los horarios de inicio y finalización pueden cambiar.

Además, LA Community Aid tiene programada una distribución de víveres y ropa entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre, con atención de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. y únicamente con cita previa. Su sede está en 1096 N. Western Avenue, Suite 106, Los Ángeles, CA 90029. Por ello, quienes quieran acudir a esta opción deben considerar que no funciona como una jornada abierta por orden de llegada.

Es importante revisar las condiciones de cada punto antes de salir. Mientras Venice Family Clinic indica que sus mercados de alimentos están abiertos a toda la comunidad, Impact LA señala que su entrega no requiere registro y funciona por orden de llegada; en el caso de LA Community Aid, en cambio, se necesita una cita. Además, Venice Family Clinic advierte que los horarios de sus mercados pueden estar sujetos a cambios.

Revisa las fechas, horarios y direcciones antes de acudir, ya que algunos horarios pueden estar sujetos a cambios. (Foto referencial: Magnific)

Para quienes buscan comida gratis específicamente el martes 6 de octubre, no encontré en las fuentes consultadas una jornada de distribución de alimentos que pueda confirmar para esa fecha.

Por eso, es preferible no presentar otros bancos de alimentos con horarios habituales como si fueran eventos especiales de esa jornada. La información anterior corresponde a actividades con fechas específicas publicadas para esta semana.