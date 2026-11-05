Las familias que necesitan ayuda alimentaria tendrán varias opciones para acceder a alimentos gratis en Los Ángeles del 06 al 08 de noviembre. Diferentes organizaciones comunitarias, iglesias y centros de ayuda programaron jornadas de distribución en distintas localidades del condado, con horarios que varían según el establecimiento. Antes de acudir, conviene revisar las direcciones, consultar los horarios y llamar a los números de contacto para confirmar la disponibilidad de los productos y las condiciones de entrega.
¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 06 al 08 de noviembre?
De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 06 al 08 de noviembre:
|Fecha
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Viernes 06
|Ananda Marga of L.A., Inc.
|8:30 a. m. - 10:30 a. m.
|1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019
|(818) 414-7737
|Viernes 06
|All Peoples Community Center
|9:30 a. m. - 12:30 p. m.
|822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011
|(213) 747-6357
|Viernes 06
|Antelope Valley Boys & Girls Club
|10:00 a. m. - 12:00 p. m.
|45404 Division St, Lancaster, CA 93535
|(661) 267-2582
|Viernes 06
|Autism Doesn’t Define Me
|1:00 p. m. - 3:00 p. m.
|1827 E. 103rd Street, Los Angeles, CA 90002
|(424) 242-8195
|Viernes 06
|Anointed To Minister Ministries
|4:00 p. m. - 6:00 p. m.
|169 W. Ave J - 5, Lancaster, CA 93534
|(661) 948-1800
|Sábado 07
|All Nations Christian Fellowship
|7:00 a. m. - 9:00 a. m.
|5602 E. Gage Ave, Bell Gardens, CA 90201
|(323) 424-9342
|Sábado 07
|All Saints Conference
|9:00 a. m. - 11:00 a. m.
|3431 Portola Avenue, Los Angeles, CA 90032
|(323) 675-4873
|Sábado 07
|Blessed Sacrament Food Pantry
|9:00 a. m. - 12:00 p. m.
|6657 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028
|(323) 874-5577
|Sábado 07
|Agape Community Church
|9:30 a. m. - 10:30 a. m.
|1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535
|(661) 433-9238
|Sábado 07
|AfricActive Foundation, Inc.
|11:00 a. m. - 1:00 p. m.
|5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016
|(714) 299-1042
|Domingo 08
|El Sereno Spanish S.D.A. Church
|8:00 a. m. - 10:00 a. m.
|3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032
|(626) 780-0836
|Domingo 08
|Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene
|8:30 a. m. - 9:30 a. m.
|12229 E. Delamo Blvd, Cerritos, CA 90703
|(562) 809-4143
|Domingo 08
|Food on Foot
|12:00 p. m. - 1:00 p. m.
|1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028
|(310) 860-0022
|Domingo 08
|Assembly of God Of Hawthorne
|12:00 p. m. - 1:30 p. m.
|3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250
|(310) 675-4137
|Domingo 08
|Gardena Valley Assembly of God
|12:30 p. m. - 1:30 p. m.
|1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248
|(310) 329-6933
Importante: Los horarios corresponden a la información proporcionada. Antes de acudir, se recomienda llamar para confirmar la distribución, los requisitos y la disponibilidad de alimentos.
Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶AQUÍ
¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?
El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:
- Frutas y verduras frescas.
- Proteínas congeladas.
- Sopas y alimentos enlatados.
- Frijoles.
- Pasta.
- Productos no perecibles.
En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.
¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?
Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶AQUÍ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.
También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.