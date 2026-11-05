Las familias que necesitan ayuda alimentaria tendrán varias opciones para acceder a alimentos gratis en Los Ángeles del 06 al 08 de noviembre. Diferentes organizaciones comunitarias, iglesias y centros de ayuda programaron jornadas de distribución en distintas localidades del condado, con horarios que varían según el establecimiento. Antes de acudir, conviene revisar las direcciones, consultar los horarios y llamar a los números de contacto para confirmar la disponibilidad de los productos y las condiciones de entrega.

¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 06 al 08 de noviembre?

De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 06 al 08 de noviembre:

Fecha Lugar de distribución Horario Dirección Teléfono Viernes 06 Ananda Marga of L.A., Inc. 8:30 a. m. - 10:30 a. m. 1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019 (818) 414-7737 Viernes 06 All Peoples Community Center 9:30 a. m. - 12:30 p. m. 822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011 (213) 747-6357 Viernes 06 Antelope Valley Boys & Girls Club 10:00 a. m. - 12:00 p. m. 45404 Division St, Lancaster, CA 93535 (661) 267-2582 Viernes 06 Autism Doesn’t Define Me 1:00 p. m. - 3:00 p. m. 1827 E. 103rd Street, Los Angeles, CA 90002 (424) 242-8195 Viernes 06 Anointed To Minister Ministries 4:00 p. m. - 6:00 p. m. 169 W. Ave J - 5, Lancaster, CA 93534 (661) 948-1800 Sábado 07 All Nations Christian Fellowship 7:00 a. m. - 9:00 a. m. 5602 E. Gage Ave, Bell Gardens, CA 90201 (323) 424-9342 Sábado 07 All Saints Conference 9:00 a. m. - 11:00 a. m. 3431 Portola Avenue, Los Angeles, CA 90032 (323) 675-4873 Sábado 07 Blessed Sacrament Food Pantry 9:00 a. m. - 12:00 p. m. 6657 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028 (323) 874-5577 Sábado 07 Agape Community Church 9:30 a. m. - 10:30 a. m. 1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535 (661) 433-9238 Sábado 07 AfricActive Foundation, Inc. 11:00 a. m. - 1:00 p. m. 5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016 (714) 299-1042 Domingo 08 El Sereno Spanish S.D.A. Church 8:00 a. m. - 10:00 a. m. 3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032 (626) 780-0836 Domingo 08 Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene 8:30 a. m. - 9:30 a. m. 12229 E. Delamo Blvd, Cerritos, CA 90703 (562) 809-4143 Domingo 08 Food on Foot 12:00 p. m. - 1:00 p. m. 1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028 (310) 860-0022 Domingo 08 Assembly of God Of Hawthorne 12:00 p. m. - 1:30 p. m. 3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250 (310) 675-4137 Domingo 08 Gardena Valley Assembly of God 12:30 p. m. - 1:30 p. m. 1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248 (310) 329-6933

Importante: Los horarios corresponden a la información proporcionada. Antes de acudir, se recomienda llamar para confirmar la distribución, los requisitos y la disponibilidad de alimentos.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶AQUÍ

Los alimentos gratis en Los Ángeles se distribuirán del 06 al 08 de noviembre. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

Frutas y verduras frescas.

Proteínas congeladas.

Sopas y alimentos enlatados.

Frijoles.

Pasta.

Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

Los alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 06 al 08 de noviembre en distintos puntos de entrega. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶AQUÍ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.