Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Oscar Guerrero Tello
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Las familias que necesitan ayuda alimentaria tendrán varias opciones para acceder a alimentos gratis en del 06 al 08 de noviembre. Diferentes organizaciones comunitarias, iglesias y centros de ayuda programaron jornadas de distribución en distintas localidades del condado, con horarios que varían según el establecimiento. Antes de acudir, conviene revisar las direcciones, consultar los horarios y llamar a los números de contacto para confirmar la disponibilidad de los productos y las condiciones de entrega.

¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 06 al 08 de noviembre?

De acuerdo con el cronograma publicado por el , estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 06 al 08 de noviembre:

FechaLugar de distribuciónHorarioDirecciónTeléfono
Viernes 06Ananda Marga of L.A., Inc.8:30 a. m. - 10:30 a. m.1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019(818) 414-7737
Viernes 06All Peoples Community Center9:30 a. m. - 12:30 p. m.822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011(213) 747-6357
Viernes 06Antelope Valley Boys & Girls Club10:00 a. m. - 12:00 p. m.45404 Division St, Lancaster, CA 93535(661) 267-2582
Viernes 06Autism Doesn’t Define Me1:00 p. m. - 3:00 p. m.1827 E. 103rd Street, Los Angeles, CA 90002(424) 242-8195
Viernes 06Anointed To Minister Ministries4:00 p. m. - 6:00 p. m.169 W. Ave J - 5, Lancaster, CA 93534(661) 948-1800
Sábado 07All Nations Christian Fellowship7:00 a. m. - 9:00 a. m.5602 E. Gage Ave, Bell Gardens, CA 90201(323) 424-9342
Sábado 07All Saints Conference9:00 a. m. - 11:00 a. m.3431 Portola Avenue, Los Angeles, CA 90032(323) 675-4873
Sábado 07Blessed Sacrament Food Pantry9:00 a. m. - 12:00 p. m.6657 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028(323) 874-5577
Sábado 07Agape Community Church9:30 a. m. - 10:30 a. m.1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535(661) 433-9238
Sábado 07AfricActive Foundation, Inc.11:00 a. m. - 1:00 p. m.5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016(714) 299-1042
Domingo 08El Sereno Spanish S.D.A. Church8:00 a. m. - 10:00 a. m.3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032(626) 780-0836
Domingo 08Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene8:30 a. m. - 9:30 a. m.12229 E. Delamo Blvd, Cerritos, CA 90703(562) 809-4143
Domingo 08Food on Foot12:00 p. m. - 1:00 p. m.1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028(310) 860-0022
Domingo 08Assembly of God Of Hawthorne12:00 p. m. - 1:30 p. m.3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250(310) 675-4137
Domingo 08Gardena Valley Assembly of God12:30 p. m. - 1:30 p. m.1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248(310) 329-6933

Importante: Los horarios corresponden a la información proporcionada. Antes de acudir, se recomienda llamar para confirmar la distribución, los requisitos y la disponibilidad de alimentos.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶

Los alimentos gratis en Los Ángeles se distribuirán del 06 al 08 de noviembre. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Los alimentos gratis en Los Ángeles se distribuirán del 06 al 08 de noviembre. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

  • Frutas y verduras frescas.
  • Proteínas congeladas.
  • Sopas y alimentos enlatados.
  • Frijoles.
  • Pasta.
  • Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

Los alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 06 al 08 de noviembre en distintos puntos de entrega. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank
Los alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 06 al 08 de noviembre en distintos puntos de entrega. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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