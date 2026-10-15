Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
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Oscar Guerrero Tello
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Las familias que necesitan ayuda para cubrir sus gastos esenciales tendrán varias alternativas para acceder a alimentos gratis en durante el fin de semana del 16 al 18 de octubre. Iglesias, organizaciones y centros comunitarios realizarán jornadas de distribución en distintos sectores del condado, cada uno con fechas y horarios establecidos. Las entregas también llegarán a localidades cercanas, como Compton, Lancaster y Gardena. Revisa qué lugares participarán, dónde están ubicados y a qué hora podrás acudir para recibir alimentos gratis en LA.

¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 16 al 18 de octubre?

De acuerdo con el cronograma publicado por el , estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 16 al 18 de octubre:

FechaOrganizaciónHorarioDirecciónTeléfono
Viernes 16 de octubreAnanda Marga of L.A., Inc.8:30 a. m. - 10:30 a. m.1245 S Norton Avenue, Los Ángeles, CA 90019(818) 414-7737
Viernes 16 de octubreAll Peoples Community Center9:30 a. m. - 12:30 p. m.822 E. 20th Street, Los Ángeles, CA 90011(213) 747-6357
Viernes 16 de octubreAdventures to Dreams Enrichment12:00 p. m. - 2:00 p. m.903 De Forest Ave, Long Beach, CA 90813(562) 233-6223
Viernes 16 de octubreAtheists United3:30 p. m. - 5:30 p. m.2535 W. Temple St, Los Ángeles, CA 90026(626) 590-4496
Sábado 17 de octubreAgape Community Church9:30 a. m. - 10:30 a. m.1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535(661) 433-9238
Sábado 17 de octubreBlessed Sacrament Food Pantry9:00 a. m. - 12:00 p. m.6657 Sunset Blvd, Hollywood, CA 90028(323) 874-5577
Sábado 17 de octubreAfricActive Foundation, Inc.11:00 a. m. - 1:00 p. m.5036 Exposition Blvd, Los Ángeles, CA 90016(714) 299-1042
Sábado 17 de octubreAll Nations Christian Fellowship7:00 a. m. - 9:00 a. m.5602 E. Gage Ave, Bell Gardens, CA 90201(323) 424-9342
Sábado 17 de octubreBethany Church9:00 a. m. - 10:30 a. m.763 N. Sunset Ave, West Covina, CA 91790(626) 962-8501
Domingo 18 de octubreEl Sereno Spanish S.D.A. Church8:00 a. m. - 10:00 a. m.3304 N Eastern Ave, Los Ángeles, CA 90032(626) 780-0836
Domingo 18 de octubreFood on Foot12:00 p. m. - 1:00 p. m.1625 Schrader Blvd, Los Ángeles, CA 90028(310) 860-0022
Domingo 18 de octubreGardena Valley Assembly of God12:30 p. m. - 1:30 p. m.1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248(310) 329-6933
Domingo 18 de octubreGood Shepherd Lutheran Church8:30 a. m. - 9:30 a. m.1350 W. 25th St, San Pedro, CA 90732(310) 833-3336

Importante: Los horarios corresponden a las jornadas semanales o mensuales indicadas por cada organización. Antes de acudir, se recomienda llamar para confirmar la distribución de alimentos, los requisitos de acceso y la disponibilidad.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶

Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

  • Frutas y verduras frescas.
  • Proteínas congeladas.
  • Sopas y alimentos enlatados.
  • Frijoles.
  • Pasta.
  • Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

Encuentra opciones de alimentos gratis en Los Ángeles y conoce los lugares donde puedes acceder a este apoyo. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Encuentra opciones de alimentos gratis en Los Ángeles y conoce los lugares donde puedes acceder a este apoyo. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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