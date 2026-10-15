Las familias que necesitan ayuda para cubrir sus gastos esenciales tendrán varias alternativas para acceder a alimentos gratis en Los Ángeles durante el fin de semana del 16 al 18 de octubre. Iglesias, organizaciones y centros comunitarios realizarán jornadas de distribución en distintos sectores del condado, cada uno con fechas y horarios establecidos. Las entregas también llegarán a localidades cercanas, como Compton, Lancaster y Gardena. Revisa qué lugares participarán, dónde están ubicados y a qué hora podrás acudir para recibir alimentos gratis en LA.

¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 16 al 18 de octubre?

De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 16 al 18 de octubre:

Fecha Organización Horario Dirección Teléfono Viernes 16 de octubre Ananda Marga of L.A., Inc. 8:30 a. m. - 10:30 a. m. 1245 S Norton Avenue, Los Ángeles, CA 90019 (818) 414-7737 Viernes 16 de octubre All Peoples Community Center 9:30 a. m. - 12:30 p. m. 822 E. 20th Street, Los Ángeles, CA 90011 (213) 747-6357 Viernes 16 de octubre Adventures to Dreams Enrichment 12:00 p. m. - 2:00 p. m. 903 De Forest Ave, Long Beach, CA 90813 (562) 233-6223 Viernes 16 de octubre Atheists United 3:30 p. m. - 5:30 p. m. 2535 W. Temple St, Los Ángeles, CA 90026 (626) 590-4496 Sábado 17 de octubre Agape Community Church 9:30 a. m. - 10:30 a. m. 1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535 (661) 433-9238 Sábado 17 de octubre Blessed Sacrament Food Pantry 9:00 a. m. - 12:00 p. m. 6657 Sunset Blvd, Hollywood, CA 90028 (323) 874-5577 Sábado 17 de octubre AfricActive Foundation, Inc. 11:00 a. m. - 1:00 p. m. 5036 Exposition Blvd, Los Ángeles, CA 90016 (714) 299-1042 Sábado 17 de octubre All Nations Christian Fellowship 7:00 a. m. - 9:00 a. m. 5602 E. Gage Ave, Bell Gardens, CA 90201 (323) 424-9342 Sábado 17 de octubre Bethany Church 9:00 a. m. - 10:30 a. m. 763 N. Sunset Ave, West Covina, CA 91790 (626) 962-8501 Domingo 18 de octubre El Sereno Spanish S.D.A. Church 8:00 a. m. - 10:00 a. m. 3304 N Eastern Ave, Los Ángeles, CA 90032 (626) 780-0836 Domingo 18 de octubre Food on Foot 12:00 p. m. - 1:00 p. m. 1625 Schrader Blvd, Los Ángeles, CA 90028 (310) 860-0022 Domingo 18 de octubre Gardena Valley Assembly of God 12:30 p. m. - 1:30 p. m. 1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248 (310) 329-6933 Domingo 18 de octubre Good Shepherd Lutheran Church 8:30 a. m. - 9:30 a. m. 1350 W. 25th St, San Pedro, CA 90732 (310) 833-3336

Importante: Los horarios corresponden a las jornadas semanales o mensuales indicadas por cada organización. Antes de acudir, se recomienda llamar para confirmar la distribución de alimentos, los requisitos de acceso y la disponibilidad.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶AQUÍ

Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

Frutas y verduras frescas.

Proteínas congeladas.

Sopas y alimentos enlatados.

Frijoles.

Pasta.

Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

Encuentra opciones de alimentos gratis en Los Ángeles y conoce los lugares donde puedes acceder a este apoyo. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶AQUÍ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.