Las familias que necesitan ahorrar en sus compras del hogar tendrán varias opciones para acceder a alimentos gratis en Los Ángeles durante el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre. Diferentes organizaciones comunitarias, iglesias y centros de ayuda programaron jornadas de distribución en distintas localidades del condado, con horarios que varían según el establecimiento. Antes de acudir, conviene revisar las direcciones, consultar los horarios y llamar a los números de contacto para confirmar la disponibilidad de los productos y las condiciones de entrega.
¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 23 al 25 de octubre?
De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 23 al 25 de octubre:
|Fecha
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Viernes 23 de octubre
|Ananda Marga of L.A., Inc.
|8:30 a. m. a 10:30 a. m.
|1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019
|(818) 414-7737
|Viernes 23 de octubre
|All Peoples Community Center
|9:30 a. m. a 12:30 p. m.
|822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011
|(213) 747-6357
|Viernes 23 de octubre
|Antelope Valley Boys & Girls Club
|10 a. m. a 12 p. m.
|45404 Division St, Lancaster, CA 93535
|(661) 267-2582
|Viernes 23 de octubre
|2hunned Inc Nonprofit
|1 p. m. a 5 p. m.
|2028 E. El Segundo Blvd, Compton, CA 90222
|(424) 414-8906
|Viernes 23 de octubre
|Anointed To Minister Ministries
|4 p. m. a 6 p. m.
|169 W. Ave J-5, Lancaster, CA 93534
|(661) 948-1800
|Sábado 24 de octubre
|Agape Community Church
|9:30 a. m. a 10:30 a. m.
|1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535
|(661) 433-9238
|Sábado 24 de octubre
|All Saints Conference
|9 a. m. a 11 a. m.
|3431 Portola Avenue, Los Angeles, CA 90032
|(323) 675-4873
|Sábado 24 de octubre
|Ancon Club Los Angeles
|10 a. m. a 12 p. m.
|15307 Crenshaw Blvd, Gardena, CA 90249
|(626) 975-9057
|Sábado 24 de octubre
|AfricActive Foundation, Inc.
|11 a. m. a 1 p. m.
|5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016
|(714) 299-1042
|Sábado 24 de octubre
|A World With Compassion
|12 p. m. a 3 p. m.
|2912 Guirado St, Los Angeles, CA 90023
|(562) 396-3893
|Domingo 25 de octubre
|El Sereno Spanish S.D.A. Church
|8 a. m. a 10 a. m.
|3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032
|(626) 780-0836
|Domingo 25 de octubre
|Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene
|8:30 a. m. a 9:30 a. m.
|12229 E. Del Amo Blvd, Cerritos, CA 90703
|(562) 809-4143
|Domingo 25 de octubre
|Assembly of God Of Hawthorne
|12 p. m. a 1:30 p. m.
|3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250
|(310) 675-4137
|Domingo 25 de octubre
|Food on Foot
|12 p. m. a 1 p. m.
|1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028
|(310) 860-0022
Importante: Los horarios corresponden a la información proporcionada. Antes de acudir, se recomienda llamar para confirmar la distribución, los requisitos y la disponibilidad de alimentos.
Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶AQUÍ
¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?
El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:
- Frutas y verduras frescas.
- Proteínas congeladas.
- Sopas y alimentos enlatados.
- Frijoles.
- Pasta.
- Productos no perecibles.
En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.
¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?
Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶AQUÍ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.
También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.