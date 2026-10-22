Los alimentos gratis en Los Ángeles se distribuirán del 23 al 25 de octubre. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Los alimentos gratis en Los Ángeles se distribuirán del 23 al 25 de octubre. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Oscar Guerrero Tello
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Las familias que necesitan ahorrar en sus compras del hogar tendrán varias opciones para acceder a alimentos gratis en durante el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre. Diferentes organizaciones comunitarias, iglesias y centros de ayuda programaron jornadas de distribución en distintas localidades del condado, con horarios que varían según el establecimiento. Antes de acudir, conviene revisar las direcciones, consultar los horarios y llamar a los números de contacto para confirmar la disponibilidad de los productos y las condiciones de entrega.

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¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 23 al 25 de octubre?

De acuerdo con el cronograma publicado por el , estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 23 al 25 de octubre:

FechaLugar de distribuciónHorarioDirecciónTeléfono
Viernes 23 de octubreAnanda Marga of L.A., Inc.8:30 a. m. a 10:30 a. m.1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019(818) 414-7737
Viernes 23 de octubreAll Peoples Community Center9:30 a. m. a 12:30 p. m.822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011(213) 747-6357
Viernes 23 de octubreAntelope Valley Boys & Girls Club10 a. m. a 12 p. m.45404 Division St, Lancaster, CA 93535(661) 267-2582
Viernes 23 de octubre2hunned Inc Nonprofit1 p. m. a 5 p. m.2028 E. El Segundo Blvd, Compton, CA 90222(424) 414-8906
Viernes 23 de octubreAnointed To Minister Ministries4 p. m. a 6 p. m.169 W. Ave J-5, Lancaster, CA 93534(661) 948-1800
Sábado 24 de octubreAgape Community Church9:30 a. m. a 10:30 a. m.1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535(661) 433-9238
Sábado 24 de octubreAll Saints Conference9 a. m. a 11 a. m.3431 Portola Avenue, Los Angeles, CA 90032(323) 675-4873
Sábado 24 de octubreAncon Club Los Angeles10 a. m. a 12 p. m.15307 Crenshaw Blvd, Gardena, CA 90249(626) 975-9057
Sábado 24 de octubreAfricActive Foundation, Inc.11 a. m. a 1 p. m.5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016(714) 299-1042
Sábado 24 de octubreA World With Compassion12 p. m. a 3 p. m.2912 Guirado St, Los Angeles, CA 90023(562) 396-3893
Domingo 25 de octubreEl Sereno Spanish S.D.A. Church8 a. m. a 10 a. m.3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032(626) 780-0836
Domingo 25 de octubreCerritos Crossroads Family Church of the Nazarene8:30 a. m. a 9:30 a. m.12229 E. Del Amo Blvd, Cerritos, CA 90703(562) 809-4143
Domingo 25 de octubreAssembly of God Of Hawthorne12 p. m. a 1:30 p. m.3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250(310) 675-4137
Domingo 25 de octubreFood on Foot12 p. m. a 1 p. m.1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028(310) 860-0022

Importante: Los horarios corresponden a la información proporcionada. Antes de acudir, se recomienda llamar para confirmar la distribución, los requisitos y la disponibilidad de alimentos.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶

Varias organizaciones ofrecerán alimentos gratis en Los Ángeles durante el fin de semana. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Varias organizaciones ofrecerán alimentos gratis en Los Ángeles durante el fin de semana. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

  • Frutas y verduras frescas.
  • Proteínas congeladas.
  • Sopas y alimentos enlatados.
  • Frijoles.
  • Pasta.
  • Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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