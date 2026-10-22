Las familias que necesitan ahorrar en sus compras del hogar tendrán varias opciones para acceder a alimentos gratis en Los Ángeles durante el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre. Diferentes organizaciones comunitarias, iglesias y centros de ayuda programaron jornadas de distribución en distintas localidades del condado, con horarios que varían según el establecimiento. Antes de acudir, conviene revisar las direcciones, consultar los horarios y llamar a los números de contacto para confirmar la disponibilidad de los productos y las condiciones de entrega.

¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 23 al 25 de octubre?

De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 23 al 25 de octubre:

Fecha Lugar de distribución Horario Dirección Teléfono Viernes 23 de octubre Ananda Marga of L.A., Inc. 8:30 a. m. a 10:30 a. m. 1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019 (818) 414-7737 Viernes 23 de octubre All Peoples Community Center 9:30 a. m. a 12:30 p. m. 822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011 (213) 747-6357 Viernes 23 de octubre Antelope Valley Boys & Girls Club 10 a. m. a 12 p. m. 45404 Division St, Lancaster, CA 93535 (661) 267-2582 Viernes 23 de octubre 2hunned Inc Nonprofit 1 p. m. a 5 p. m. 2028 E. El Segundo Blvd, Compton, CA 90222 (424) 414-8906 Viernes 23 de octubre Anointed To Minister Ministries 4 p. m. a 6 p. m. 169 W. Ave J-5, Lancaster, CA 93534 (661) 948-1800 Sábado 24 de octubre Agape Community Church 9:30 a. m. a 10:30 a. m. 1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535 (661) 433-9238 Sábado 24 de octubre All Saints Conference 9 a. m. a 11 a. m. 3431 Portola Avenue, Los Angeles, CA 90032 (323) 675-4873 Sábado 24 de octubre Ancon Club Los Angeles 10 a. m. a 12 p. m. 15307 Crenshaw Blvd, Gardena, CA 90249 (626) 975-9057 Sábado 24 de octubre AfricActive Foundation, Inc. 11 a. m. a 1 p. m. 5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016 (714) 299-1042 Sábado 24 de octubre A World With Compassion 12 p. m. a 3 p. m. 2912 Guirado St, Los Angeles, CA 90023 (562) 396-3893 Domingo 25 de octubre El Sereno Spanish S.D.A. Church 8 a. m. a 10 a. m. 3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032 (626) 780-0836 Domingo 25 de octubre Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene 8:30 a. m. a 9:30 a. m. 12229 E. Del Amo Blvd, Cerritos, CA 90703 (562) 809-4143 Domingo 25 de octubre Assembly of God Of Hawthorne 12 p. m. a 1:30 p. m. 3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250 (310) 675-4137 Domingo 25 de octubre Food on Foot 12 p. m. a 1 p. m. 1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028 (310) 860-0022

Importante: Los horarios corresponden a la información proporcionada. Antes de acudir, se recomienda llamar para confirmar la distribución, los requisitos y la disponibilidad de alimentos.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶AQUÍ

Varias organizaciones ofrecerán alimentos gratis en Los Ángeles durante el fin de semana. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

Frutas y verduras frescas.

Proteínas congeladas.

Sopas y alimentos enlatados.

Frijoles.

Pasta.

Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶AQUÍ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.