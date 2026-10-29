Las familias que necesitan ayuda alimentaria tendrán varias opciones para acceder a alimentos gratis en Los Ángeles del 30 de octubre al 01 de noviembre. Diferentes organizaciones comunitarias, iglesias y centros de ayuda programaron jornadas de distribución en distintas localidades del condado, con horarios que varían según el establecimiento. Antes de acudir, conviene revisar las direcciones, consultar los horarios y llamar a los números de contacto para confirmar la disponibilidad de los productos y las condiciones de entrega.

¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 30 de octubre al 01 de noviembre?

De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 30 de octubre al 01 de noviembre:

Fecha Horario Lugar Dirección Teléfono Viernes 30 de octubre 8:30 a. m. a 10:30 a. m. Ananda Marga of L.A., Inc. 1245 S. Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019 (818) 414-7737 Viernes 30 de octubre 9:30 a. m. a 12:30 p. m. All Peoples Community Center 822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011 (213) 747-6357 Viernes 30 de octubre 10 a. m. a 12 p. m. Antelope Valley Boys & Girls Club 45404 Division St., Lancaster, CA 93535 (661) 267-2582 Viernes 30 de octubre 10 a. m. a 1 p. m. Build Plus Community Marketplace, Inc. 1686 E. 103rd Street, Los Angeles, CA 90002 (323) 945-9210 Viernes 30 de octubre 4 p. m. a 6 p. m. Anointed To Minister Ministries 169 W. Ave J-5, Lancaster, CA 93534 (661) 948-1800 Sábado 31 de octubre 9 a. m. a 12 p. m. Blessed Sacrament Food Pantry 6657 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028 (323) 874-5577 Sábado 31 de octubre 9:30 a. m. a 10:30 a. m. Agape Community Church 1722 E. Lancaster Blvd., Lancaster, CA 93535 (661) 433-9238 Sábado 31 de octubre 11 a. m. a 1 p. m. AfricActive Foundation, Inc. 5036 Exposition Blvd., Los Angeles, CA 90016 (714) 299-1042 Sábado 31 de octubre 12 p. m. a 5 p. m. City of El Monte 4140 Gibson Road, El Monte, CA 91731 (626) 580-2200 Domingo 1 de noviembre 8 a. m. a 10 a. m. El Sereno Spanish S.D.A. Church 3304 N. Eastern Ave., Los Angeles, CA 90032 (626) 780-0836 Domingo 1 de noviembre 8:30 a. m. a 9:30 a. m. Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene 12229 E. Delamo Blvd., Cerritos, CA 90703 (562) 809-4143 Domingo 1 de noviembre 12 p. m. a 1 p. m. Food on Foot 1625 Schrader Blvd., Los Angeles, CA 90028 (310) 860-0022 Domingo 1 de noviembre 12 p. m. a 1:30 p. m. Assembly of God Of Hawthorne 3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250 (310) 675-4137 Domingo 1 de noviembre 12:30 p. m. a 1:30 p. m. Gardena Valley Assembly of God 1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248 (310) 329-6933

Importante: Los horarios corresponden a la información proporcionada. Antes de acudir, se recomienda llamar para confirmar la distribución, los requisitos y la disponibilidad de alimentos.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶AQUÍ

Los alimentos gratis en Los Ángeles se distribuirán del 30 de octubre al 01 de noviembre. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

Frutas y verduras frescas.

Proteínas congeladas.

Sopas y alimentos enlatados.

Frijoles.

Pasta.

Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶AQUÍ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.