Las familias que buscan apoyo para cubrir sus necesidades básicas podrán encontrar distintas opciones de alimentos gratis en Los Ángeles durante el fin de semana del 9 al 11 de octubre. Varias organizaciones, iglesias y centros comunitarios tienen programadas jornadas de distribución en diferentes zonas del condado, con horarios específicos para cada punto. Las entregas también alcanzan ciudades cercanas como Compton, Lancaster y Gardena. A continuación, conoce dónde acudir, qué día se realizará cada jornada y cuáles son los horarios establecidos para recoger los alimentos gratis en LA.
¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 9 al 11 de octubre?
De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 9 al 11 de octubre:
|Día
|Organización
|Horario
|Dirección
|Ciudad
|Viernes 9 de octubre
|2hunned Inc Nonprofit
|1:00 p. m. – 5:00 p. m.
|2028 E. El Segundo Blvd
|Compton, CA 90222
|All Peoples Community Center
|9:30 a. m. – 12:30 p. m.
|822 E. 20th Street
|Los Ángeles, CA 90011
|Ananda Marga of L.A., Inc.
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|1245 S Norton Avenue
|Los Ángeles, CA 90019
|Anointed To Minister Ministries
|4:00 p. m. – 6:00 p. m.
|169 W. Ave J-5
|Lancaster, CA 93534
|Antelope Valley Boys & Girls Club
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|45404 Division St
|Lancaster, CA 93535
|Antelope Valley Partners for Health
|8:00 a. m. – 10:30 a. m.
|858 W. Jackman St.
|Lancaster, CA 93534
|Sábado 10 de octubre
|A World With Compassion
|12:00 p. m. – 3:00 p. m.
|2912 Guirado St
|Los Ángeles, CA 90023
|AfricActive Foundation, Inc.
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|5036 Exposition Blvd
|Los Ángeles, CA 90016
|Agape Community Church
|9:30 a. m. – 10:30 a. m.
|1722 E Lancaster Blvd
|Lancaster, CA 93535
|All Saints Conference
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|3431 Portola Avenue
|Los Ángeles, CA 90032
|Ancon Club Los Angeles
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|15307 Crenshaw Blvd
|Gardena, CA 90249
|Atherton Baptist Church
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|2627 W. 116th St
|Hawthorne, CA 90250
|Domingo 11 de octubre
|Assembly of God Of Hawthorne
|12:00 p. m. – 1:30 p. m.
|3841 W. 130th St.
|Hawthorne, CA 90250
|Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene
|8:30 a. m. – 9:30 a. m.
|12229 E. Delamo Blvd
|Cerritos, CA 90703
|Community of Faith Bible Church
|1:00 p. m. – 3:00 p. m.
|12025 Industrial Ave
|South Gate, CA 90280
|El Sereno Spanish S.D.A. Church
|8:00 a. m. – 10:00 a. m.
|3304 N Eastern Ave
|Los Ángeles, CA 90032
|Food on Foot
|12:00 p. m. – 1:00 p. m.
|1625 Schrader Blvd
|Los Ángeles, CA 90028
|Gardena Valley Assembly of God
|12:30 p. m. – 1:30 p. m.
|1473 W. 182nd Street
|Gardena, CA 90248
Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.
Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶AQUÍ
¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?
El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:
- Frutas y verduras frescas.
- Proteínas congeladas.
- Sopas y alimentos enlatados.
- Frijoles.
- Pasta.
- Productos no perecibles.
En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.
¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?
Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶AQUÍ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.
También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.