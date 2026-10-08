Las familias que buscan apoyo para cubrir sus necesidades básicas podrán encontrar distintas opciones de alimentos gratis en Los Ángeles durante el fin de semana del 9 al 11 de octubre. Varias organizaciones, iglesias y centros comunitarios tienen programadas jornadas de distribución en diferentes zonas del condado, con horarios específicos para cada punto. Las entregas también alcanzan ciudades cercanas como Compton, Lancaster y Gardena. A continuación, conoce dónde acudir, qué día se realizará cada jornada y cuáles son los horarios establecidos para recoger los alimentos gratis en LA.

¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 9 al 11 de octubre?

De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 9 al 11 de octubre:

Día Organización Horario Dirección Ciudad Viernes 9 de octubre 2hunned Inc Nonprofit 1:00 p. m. – 5:00 p. m. 2028 E. El Segundo Blvd Compton, CA 90222 All Peoples Community Center 9:30 a. m. – 12:30 p. m. 822 E. 20th Street Los Ángeles, CA 90011 Ananda Marga of L.A., Inc. 8:30 a. m. – 10:30 a. m. 1245 S Norton Avenue Los Ángeles, CA 90019 Anointed To Minister Ministries 4:00 p. m. – 6:00 p. m. 169 W. Ave J-5 Lancaster, CA 93534 Antelope Valley Boys & Girls Club 10:00 a. m. – 12:00 p. m. 45404 Division St Lancaster, CA 93535 Antelope Valley Partners for Health 8:00 a. m. – 10:30 a. m. 858 W. Jackman St. Lancaster, CA 93534 Sábado 10 de octubre A World With Compassion 12:00 p. m. – 3:00 p. m. 2912 Guirado St Los Ángeles, CA 90023 AfricActive Foundation, Inc. 11:00 a. m. – 1:00 p. m. 5036 Exposition Blvd Los Ángeles, CA 90016 Agape Community Church 9:30 a. m. – 10:30 a. m. 1722 E Lancaster Blvd Lancaster, CA 93535 All Saints Conference 9:00 a. m. – 11:00 a. m. 3431 Portola Avenue Los Ángeles, CA 90032 Ancon Club Los Angeles 10:00 a. m. – 12:00 p. m. 15307 Crenshaw Blvd Gardena, CA 90249 Atherton Baptist Church 10:00 a. m. – 1:00 p. m. 2627 W. 116th St Hawthorne, CA 90250 Domingo 11 de octubre Assembly of God Of Hawthorne 12:00 p. m. – 1:30 p. m. 3841 W. 130th St. Hawthorne, CA 90250 Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene 8:30 a. m. – 9:30 a. m. 12229 E. Delamo Blvd Cerritos, CA 90703 Community of Faith Bible Church 1:00 p. m. – 3:00 p. m. 12025 Industrial Ave South Gate, CA 90280 El Sereno Spanish S.D.A. Church 8:00 a. m. – 10:00 a. m. 3304 N Eastern Ave Los Ángeles, CA 90032 Food on Foot 12:00 p. m. – 1:00 p. m. 1625 Schrader Blvd Los Ángeles, CA 90028 Gardena Valley Assembly of God 12:30 p. m. – 1:30 p. m. 1473 W. 182nd Street Gardena, CA 90248

Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶AQUÍ

Conoce los horarios y direcciones para recibir alimentos gratis en Los Ángeles este fin de semana. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

Frutas y verduras frescas.

Proteínas congeladas.

Sopas y alimentos enlatados.

Frijoles.

Pasta.

Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

Las familias podrán encontrar alimentos gratis en Los Ángeles durante los próximos días. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶AQUÍ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.