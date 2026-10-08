Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
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Oscar Guerrero Tello
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Las familias que buscan apoyo para cubrir sus necesidades básicas podrán encontrar distintas opciones de alimentos gratis en L durante el fin de semana del 9 al 11 de octubre. Varias organizaciones, iglesias y centros comunitarios tienen programadas jornadas de distribución en diferentes zonas del condado, con horarios específicos para cada punto. Las entregas también alcanzan ciudades cercanas como Compton, Lancaster y Gardena. A continuación, conoce dónde acudir, qué día se realizará cada jornada y cuáles son los horarios establecidos para recoger los alimentos gratis en LA.

¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 9 al 11 de octubre?

De acuerdo con el cronograma publicado por el , estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 9 al 11 de octubre:

DíaOrganizaciónHorarioDirecciónCiudad
Viernes 9 de octubre2hunned Inc Nonprofit1:00 p. m. – 5:00 p. m.2028 E. El Segundo BlvdCompton, CA 90222
All Peoples Community Center9:30 a. m. – 12:30 p. m.822 E. 20th StreetLos Ángeles, CA 90011
Ananda Marga of L.A., Inc.8:30 a. m. – 10:30 a. m.1245 S Norton AvenueLos Ángeles, CA 90019
Anointed To Minister Ministries4:00 p. m. – 6:00 p. m.169 W. Ave J-5Lancaster, CA 93534
Antelope Valley Boys & Girls Club10:00 a. m. – 12:00 p. m.45404 Division StLancaster, CA 93535
Antelope Valley Partners for Health8:00 a. m. – 10:30 a. m.858 W. Jackman St.Lancaster, CA 93534
Sábado 10 de octubreA World With Compassion12:00 p. m. – 3:00 p. m.2912 Guirado StLos Ángeles, CA 90023
AfricActive Foundation, Inc.11:00 a. m. – 1:00 p. m.5036 Exposition BlvdLos Ángeles, CA 90016
Agape Community Church9:30 a. m. – 10:30 a. m.1722 E Lancaster BlvdLancaster, CA 93535
All Saints Conference9:00 a. m. – 11:00 a. m.3431 Portola AvenueLos Ángeles, CA 90032
Ancon Club Los Angeles10:00 a. m. – 12:00 p. m.15307 Crenshaw BlvdGardena, CA 90249
Atherton Baptist Church10:00 a. m. – 1:00 p. m.2627 W. 116th StHawthorne, CA 90250
Domingo 11 de octubreAssembly of God Of Hawthorne12:00 p. m. – 1:30 p. m.3841 W. 130th St.Hawthorne, CA 90250
Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene8:30 a. m. – 9:30 a. m.12229 E. Delamo BlvdCerritos, CA 90703
Community of Faith Bible Church1:00 p. m. – 3:00 p. m.12025 Industrial AveSouth Gate, CA 90280
El Sereno Spanish S.D.A. Church8:00 a. m. – 10:00 a. m.3304 N Eastern AveLos Ángeles, CA 90032
Food on Foot12:00 p. m. – 1:00 p. m.1625 Schrader BlvdLos Ángeles, CA 90028
Gardena Valley Assembly of God12:30 p. m. – 1:30 p. m.1473 W. 182nd StreetGardena, CA 90248

Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶

Conoce los horarios y direcciones para recibir alimentos gratis en Los Ángeles este fin de semana. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Conoce los horarios y direcciones para recibir alimentos gratis en Los Ángeles este fin de semana. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

  • Frutas y verduras frescas.
  • Proteínas congeladas.
  • Sopas y alimentos enlatados.
  • Frijoles.
  • Pasta.
  • Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

Las familias podrán encontrar alimentos gratis en Los Ángeles durante los próximos días. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Las familias podrán encontrar alimentos gratis en Los Ángeles durante los próximos días. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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