Si en este momento el dinero no te alcanza para cubrir necesidades básicas, como la alimentación, no te preocupes: del 2 al 4 de octubre de 2026, varias organizaciones entregarán alimentos gratis en distintos puntos de San Francisco. A continuación, te detallamos las direcciones de los centros de distribución y sus horarios de atención para que sepas dónde y cuándo acudir.
Antes de asistir, revisa los requisitos de cada jornada: algunas distribuciones pueden solicitar información básica, mientras que otras no exigen comprobantes migratorios. Asimismo, ten en cuenta que los productos disponibles pueden variar según cada centro y la existencia de alimentos al momento de la distribución.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del viernes 2 al domingo 4 de octubre de 2026:
ENTREGA VIERNES 2 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 2 de octubre.
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|Booker T. Washington (Western Addition) – Comestibles
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 p. m. a 6 p. m.
|Ser residente de los códigos postales 94115 o 94102, o tener un hijo en un programa extraescolar
|Booker T. Washington (Western Addition) – Comidas
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 p. m. a 6 p. m.
|Ser residente del código postal 94115 o tener un hijo en un programa extraescolar
|Chinatown YMCA – Comidas para adultos mayores y personas con discapacidad
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|10 a. m. a 1 p. m.
|Tener 60 años o más, o tener entre 18 y 59 años y vivir con una discapacidad
|District 10 Community Market (Bayview) – Comestibles
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1 p. m. a 6 p. m.
|Consulta los requisitos de elegibilidad en distrito10market.com/eligibility
|Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center) – Comestibles
|690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102
|2 p. m. a 4:30 p. m.
|Se requiere recomendación de organizaciones asociadas
|Glide Foundation (Tenderloin) – Comidas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a. m. a 9 a. m.; 11:30 a. m. a 1 p. m.; 4 p. m. a 5 p. m.
|Todos son bienvenidos
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Comidas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a. m. a 9 a. m.; 5 p. m. a 7 p. m.
|Todos son bienvenidos
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Comidas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a. m. a 8 a. m.; 10 a. m. a 1:30 p. m.; 2 p. m. a 3 p. m.
|Todos son bienvenidos
|The Richmond Neighborhood Center – Comestibles
|741 30th Avenue, San Francisco, CA 94121
|1 p. m. a 3:30 p. m.
|Ser residente del código postal 94121
ENTREGA SÁBADO 3 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 3 de octubre.
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|Glide Foundation (Tenderloin) – Comidas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a. m. a 9 a. m.; 11:30 a. m. a 1 p. m.; 4 p. m. a 5 p. m.
|Todos son bienvenidos
|Mission Action: The Little Market (Mission) – Comestibles
|1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110
|12 p. m. a 4 p. m.
|Ser residente del código postal 94110
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Comidas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a. m. a 9 a. m.; 4 p. m. a 6 p. m.
|Todos son bienvenidos
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Comidas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a. m. a 8 a. m.; 10 a. m. a 1:30 p. m.; 2 p. m. a 3 p. m.
|Todos son bienvenidos
ENTREGA DOMINGO 4 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 4 de octubre.
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|Glide Foundation (Tenderloin) – Comidas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a. m. a 9 a. m.; 11:30 a. m. a 1 p. m.; 4 p. m. a 5 p. m.
|Todos son bienvenidos
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Comidas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a. m. a 9 a. m.; 4 p. m. a 6 p. m.
|Todos son bienvenidos
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Comidas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a. m. a 8 a. m.; 10 a. m. a 1:30 p. m.; 2 p. m. a 3 p. m.
|Todos son bienvenidos
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