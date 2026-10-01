Una joven recibe alimentos gratis en un punto de distribución de San Francisco. Varias personas también hacen cola para recoger víveres (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una joven recibe alimentos gratis en un punto de distribución de San Francisco. Varias personas también hacen cola para recoger víveres (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente
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Si en este momento el dinero no te alcanza para cubrir necesidades básicas, como la , no te preocupes: del 2 al 4 de octubre de 2026, varias organizaciones entregarán alimentos gratis en distintos puntos de San Francisco. A continuación, te detallamos las direcciones de los centros de distribución y sus horarios de atención para que sepas dónde y cuándo acudir.

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Antes de asistir, revisa los requisitos de cada jornada: algunas distribuciones pueden solicitar información básica, mientras que otras no exigen comprobantes migratorios. Asimismo, ten en cuenta que los productos disponibles pueden variar según cada centro y la existencia de alimentos al momento de la distribución.

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del viernes 2 al domingo 4 de octubre de 2026:

ENTREGA VIERNES 2 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 2 de octubre.

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
Booker T. Washington (Western Addition) – Comestibles800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 941153:30 p. m. a 6 p. m.Ser residente de los códigos postales 94115 o 94102, o tener un hijo en un programa extraescolar
Booker T. Washington (Western Addition) – Comidas800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 941153:30 p. m. a 6 p. m.Ser residente del código postal 94115 o tener un hijo en un programa extraescolar
Chinatown YMCA – Comidas para adultos mayores y personas con discapacidad855 Sacramento Street, San Francisco, CA 9410810 a. m. a 1 p. m.Tener 60 años o más, o tener entre 18 y 59 años y vivir con una discapacidad
District 10 Community Market (Bayview) – Comestibles5030 3rd Street, San Francisco, CA 941241 p. m. a 6 p. m.Consulta los requisitos de elegibilidad en distrito10market.com/eligibility
Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center) – Comestibles690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 941022 p. m. a 4:30 p. m.Se requiere recomendación de organizaciones asociadas
Glide Foundation (Tenderloin) – Comidas330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a. m. a 9 a. m.; 11:30 a. m. a 1 p. m.; 4 p. m. a 5 p. m.Todos son bienvenidos
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Comidas2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a. m. a 9 a. m.; 5 p. m. a 7 p. m.Todos son bienvenidos
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Comidas121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027 a. m. a 8 a. m.; 10 a. m. a 1:30 p. m.; 2 p. m. a 3 p. m.Todos son bienvenidos
The Richmond Neighborhood Center – Comestibles741 30th Avenue, San Francisco, CA 941211 p. m. a 3:30 p. m.Ser residente del código postal 94121

ENTREGA SÁBADO 3 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 3 de octubre.

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
Glide Foundation (Tenderloin) – Comidas330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a. m. a 9 a. m.; 11:30 a. m. a 1 p. m.; 4 p. m. a 5 p. m.Todos son bienvenidos
Mission Action: The Little Market (Mission) – Comestibles1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 9411012 p. m. a 4 p. m.Ser residente del código postal 94110
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Comidas2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a. m. a 9 a. m.; 4 p. m. a 6 p. m.Todos son bienvenidos
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Comidas121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027 a. m. a 8 a. m.; 10 a. m. a 1:30 p. m.; 2 p. m. a 3 p. m.Todos son bienvenidos

ENTREGA DOMINGO 4 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 4 de octubre.

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
Glide Foundation (Tenderloin) – Comidas330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a. m. a 9 a. m.; 11:30 a. m. a 1 p. m.; 4 p. m. a 5 p. m.Todos son bienvenidos
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Comidas2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a. m. a 9 a. m.; 4 p. m. a 6 p. m.Todos son bienvenidos
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Comidas121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027 a. m. a 8 a. m.; 10 a. m. a 1:30 p. m.; 2 p. m. a 3 p. m.Todos son bienvenidos

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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