Una pareja de adultos mayores recogiendo alimentos gratis en un punto de distribución en San Francisco, hasta donde llegan varias personas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una pareja de adultos mayores recogiendo alimentos gratis en un punto de distribución en San Francisco, hasta donde llegan varias personas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente
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Si radicas en San Francisco y en este momento el dinero no te alcanza para cubrir necesidades básicas como , no te preocupes que del 13 al 15 de noviembre de 2026 varias organizaciones entregarán víveres gratis en distintos puntos de la ciudad. A continuación, te detallamos las direcciones de los centros de distribución y sus horarios de atención para que sepas dónde y cuándo acudir.

Antes de asistir, revisa los requisitos de cada jornada: algunas distribuciones pueden solicitar información básica, mientras que otras no exigen comprobantes migratorios. Asimismo, ten en cuenta que los productos disponibles pueden variar según cada centro y la existencia de alimentos al momento de la distribución.

Una joven recibe alimentos gratis en un punto de distribución de San Francisco. Varias personas también hacen cola para recoger víveres (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una joven recibe alimentos gratis en un punto de distribución de San Francisco. Varias personas también hacen cola para recoger víveres (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del viernes 13 al domingo 15 de noviembre de 2026:

ENTREGA VIERNES 13 DE NOVIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 13 de noviembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
Booker T. Washington (Western Addition) — Alimentos para llevar800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 941153:30 pm–6:00 pmResidir en el código postal 94115 o 94102, o tener un hijo en un programa extraescolar.
Booker T. Washington (Western Addition) — Comidas preparadas800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 941153:30 pm–6:00 pmResidir en el código postal 94115 o tener un hijo en un programa extraescolar.
District 10 Community Market (Bayview) — Alimentos para llevar5030 3rd Street, San Francisco, CA 941241:00 pm–6:00 pmConsultar los requisitos de elegibilidad en distrito10market.com/eligibility.
Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center) — Alimentos para llevar690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 941022:00 pm–4:30 pmSe requiere recomendación de organizaciones asociadas.
Glide Foundation (Tenderloin) — Comidas preparadas330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 am–9:00 am
11:30 am–1:00 pm
4:00 pm–5:00 pm		Todos son bienvenidos.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) — Comidas preparadas2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 am–9:00 am
5:00 pm–7:00 pm		Todos son bienvenidos.
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) — Comidas preparadas121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 am–8:00 am
10:00 am–1:30 pm
2:00 pm–3:00 pm		Todos son bienvenidos.
The Richmond Neighborhood Center — Alimentos para llevar741 30th Avenue, San Francisco, CA 941211:00 pm–3:30 pmResidir en el código postal 94121.

ENTREGA SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 14 de noviembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
Glide Foundation (Tenderloin) — Comidas preparadas330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 am–9:00 am
11:30 am–1:00 pm
4:00 pm–5:00 pm		Todos son bienvenidos.
Mission Action: The Little Market (Mission) — Alimentos para llevar1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 9411012:00 pm–4:00 pmResidir en el código postal 94110.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) — Comidas preparadas2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 am–9:00 am
4:00 pm–6:00 pm		Todos son bienvenidos.
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) — Comidas preparadas121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 am–8:00 am
10:00 am–1:30 pm
2:00 pm–3:00 pm		Todos son bienvenidos.

ENTREGA DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 15 de noviembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
Glide Foundation (Tenderloin) — Comidas preparadas330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 am–9:00 am
11:30 am–1:00 pm
4:00 pm–5:00 pm		Todos son bienvenidos.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) — Comidas preparadas2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 am–9:00 am
4:00 pm–6:00 pm		Todos son bienvenidos.
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) — Comidas preparadas121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 am–8:00 am
10:00 am–1:30 pm
2:00 pm–3:00 pm		Todos son bienvenidos.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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