Si radicas en San Francisco y en este momento el dinero no te alcanza para cubrir necesidades básicas como comprar alimentos, no te preocupes que del 13 al 15 de noviembre de 2026 varias organizaciones entregarán víveres gratis en distintos puntos de la ciudad. A continuación, te detallamos las direcciones de los centros de distribución y sus horarios de atención para que sepas dónde y cuándo acudir.
Antes de asistir, revisa los requisitos de cada jornada: algunas distribuciones pueden solicitar información básica, mientras que otras no exigen comprobantes migratorios. Asimismo, ten en cuenta que los productos disponibles pueden variar según cada centro y la existencia de alimentos al momento de la distribución.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del viernes 13 al domingo 15 de noviembre de 2026:
ENTREGA VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 13 de noviembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|Booker T. Washington (Western Addition) — Alimentos para llevar
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 pm–6:00 pm
|Residir en el código postal 94115 o 94102, o tener un hijo en un programa extraescolar.
|Booker T. Washington (Western Addition) — Comidas preparadas
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 pm–6:00 pm
|Residir en el código postal 94115 o tener un hijo en un programa extraescolar.
|District 10 Community Market (Bayview) — Alimentos para llevar
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1:00 pm–6:00 pm
|Consultar los requisitos de elegibilidad en distrito10market.com/eligibility.
|Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center) — Alimentos para llevar
|690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102
|2:00 pm–4:30 pm
|Se requiere recomendación de organizaciones asociadas.
|Glide Foundation (Tenderloin) — Comidas preparadas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 am–9:00 am
11:30 am–1:00 pm
4:00 pm–5:00 pm
|Todos son bienvenidos.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) — Comidas preparadas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 am–9:00 am
5:00 pm–7:00 pm
|Todos son bienvenidos.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) — Comidas preparadas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 am–8:00 am
10:00 am–1:30 pm
2:00 pm–3:00 pm
|Todos son bienvenidos.
|The Richmond Neighborhood Center — Alimentos para llevar
|741 30th Avenue, San Francisco, CA 94121
|1:00 pm–3:30 pm
|Residir en el código postal 94121.
ENTREGA SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 14 de noviembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|Glide Foundation (Tenderloin) — Comidas preparadas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 am–9:00 am
11:30 am–1:00 pm
4:00 pm–5:00 pm
|Todos son bienvenidos.
|Mission Action: The Little Market (Mission) — Alimentos para llevar
|1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110
|12:00 pm–4:00 pm
|Residir en el código postal 94110.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) — Comidas preparadas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 am–9:00 am
4:00 pm–6:00 pm
|Todos son bienvenidos.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) — Comidas preparadas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 am–8:00 am
10:00 am–1:30 pm
2:00 pm–3:00 pm
|Todos son bienvenidos.
ENTREGA DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 15 de noviembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|Glide Foundation (Tenderloin) — Comidas preparadas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 am–9:00 am
11:30 am–1:00 pm
4:00 pm–5:00 pm
|Todos son bienvenidos.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) — Comidas preparadas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 am–9:00 am
4:00 pm–6:00 pm
|Todos son bienvenidos.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) — Comidas preparadas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 am–8:00 am
10:00 am–1:30 pm
2:00 pm–3:00 pm
|Todos son bienvenidos.
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