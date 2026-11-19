Aunque San Francisco es una de las ciudades más prósperas de Estados Unidos, algunos de sus habitantes enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades de alimentación. Si necesitas apoyo para comprar comida, diversas organizaciones repartirán víveres gratis del 20 al 22 de noviembre en distintos puntos de la ciudad. A continuación, te compartimos los lugares y horarios de entrega para que sepas dónde y cuándo acudir, o puedas hacerle llegar la información a alguien que la necesite.
Antes de asistir debes revisar los requisitos de cada jornada, ya que algunas distribuciones pueden solicitar información básica, mientras que otras no exigen comprobantes migratorios.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE
A continuación, te presentamos varias tablas con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del viernes 20 al domingo 22 de noviembre de 2026:
ENTREGA VIERNES 20 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 20 de noviembre:
|Organización y tipo de entrega
|Dirección
|Horarios
|Requisitos
|Booker T. Washington (Western Addition) — Víveres
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 p. m.–6:00 p. m.
|Residir en el código postal 94115 o 94102, o tener un hijo en un programa extraescolar.
|Booker T. Washington (Western Addition) — Comidas
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 p. m.–6:00 p. m.
|Residir en el código postal 94115 o tener un hijo en un programa extraescolar.
|Chinatown YMCA — Comidas para personas mayores y personas con discapacidad
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|10:00 a. m.–1:00 p. m.
|Tener 60 años o más, o tener entre 18 y 59 años y vivir con una discapacidad.
|District 10 Community Market (Bayview) — Víveres
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1:00 p. m.–6:00 p. m.
|Consultar los criterios de elegibilidad en distrito10market.com/eligibility.
|Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center) — Víveres
|690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102
|2:00 p. m.–4:30 p. m.
|Contar con una recomendación de una organización asociada.
|Glide Foundation (Tenderloin) — Comidas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a. m.–9:00 a. m.
11:30 a. m.–1:00 p. m.
4:00 p. m.–5:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) — Comidas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a. m.–9:00 a. m.
5:00 p. m.–7:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) — Comidas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a. m.–8:00 a. m.
10:00 a. m.–1:30 p. m.
2:00 p. m.–3:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
|The Richmond Neighborhood Center — Víveres
|741 30th Avenue, San Francisco, CA 94121
|1:00 p. m.–3:30 p. m.
|Residir en el código postal 94121.
ENTREGA SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 21 de noviembre:
|Organización y tipo de entrega
|Dirección
|Horarios
|Requisitos
|Glide Foundation (Tenderloin) — Comidas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a. m.–9:00 a. m.
11:30 a. m.–1:00 p. m.
4:00 p. m.–5:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
|Mission Action: The Little Market (Mission) — Víveres
|1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110
|12:00 p. m.–4:00 p. m.
|Residir en el código postal 94110.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) — Comidas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a. m.–9:00 a. m.
4:00 p. m.–6:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) — Comidas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a. m.–8:00 a. m.
10:00 a. m.–1:30 p. m.
2:00 p. m.–3:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
ENTREGA DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 22 de noviembre:
|Organización y tipo de entrega
|Dirección
|Horarios
|Requisitos
|Glide Foundation (Tenderloin) — Comidas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a. m.–9:00 a. m.
11:30 a. m.–1:00 p. m.
4:00 p. m.–5:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) — Comidas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a. m.–9:00 a. m.
4:00 p. m.–6:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) — Comidas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a. m.–8:00 a. m.
10:00 a. m.–1:30 p. m.
2:00 p. m.–3:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
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